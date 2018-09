Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Egyik első szerepében Liszt Ferencet alakította, de ő volt a gonosz Zordon eredeti hangja is az Oroszlánkirályban. Megkérdőjelezhetetlen tehetsége és karizmája ellenére soha nem lett belőle átütő, zajos világsztár, hanem igazi visszafogott, angol úriemberként húzódik meg a háttérben – aki csöndesebb jelenlétével is uralni képes a környezetét. Ma lett 70 éves Jeremy Irons. Egyik első szerepében Liszt Ferencet alakította, de ő volt a gonosz Zordon eredeti hangja is az Oroszlánkirályban. Megkérdőjelezhetetlen tehetsége és karizmája ellenére soha nem lett belőle átütő, zajos világsztár, hanem igazi visszafogott, angol úriemberként húzódik meg a háttérben – aki csöndesebb jelenlétével is uralni képes a környezetét. Ma lett 70 éves Jeremy Irons.

Az Átlátszó közérdekű adatigényléssel kérte ki a Miniszterelnökségtől a volt Malév-székház értékbecslését és adásvételi szerződését. Az állam elővásárlási jogával élve 3 milliárd forintot fizetett az épületért.

A nemzet színészének ezúttal nem hirtelen rosszullét, csak vitaminterápia miatt kellett befeküdnie, de fél, hogy benntartják.

Ez a konstelláció csak egyféleképpen jöhetett létre.

Fölszólítjuk a kulturális (meg egyéb) állami intézmények munkatársait: tanúsítsanak polgári engedetlenséget, amelyet utólag igazolni fog az alkotmányos helyzet visszaállítása. A kormányfő elismételte múlt heti állításait az informális EU-csúcs előtt is. Szerencséje van, mert legalább...","id":"20180919_Orban_Salzburgban_a_Fidesz_az_EPP_legsikeresebb_partja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7694f64-55fd-4e12-bb18-e46ba4b28889","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Orban_Salzburgban_a_Fidesz_az_EPP_legsikeresebb_partja","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:13","title":"Orbán Salzburgban: a Fidesz az EPP legsikeresebb pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2235b4-cb9f-4921-afbf-839c648c7528","c_author":"Almási Miklós","category":"tudomany","description":"Az információs hatalomnak nemcsak haszna, hanem veszélyei is vannak. Az információs hatalomnak nemcsak haszna, hanem veszélyei is vannak. Válaszcikk Bojár Gábor vitaindító írására.","id":"20180919_A_forradalom_csodai__es_felelmeim","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f2235b4-cb9f-4921-afbf-839c648c7528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4908c6a0-215b-47e9-b00f-5d161041a3ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_A_forradalom_csodai__es_felelmeim","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:27","title":"A forradalom csodái – és félelmeim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f","c_author":"Gergely Márton-Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sok még a feladat – vetette oda Szakács Árpád egyik leghíresebb jobboldali ellenfelének, Prőhle Gergelynek még augusztusban. A hvg.hu információi szerint a feladatok elvégzésére Szakácsnak már csak nehezített terepen lesz módja. Orbán Viktor ugyanis Kötcsén elmondta: a művészek az alkotással foglalkozzanak, egyébként is rég a Fidesznél van minden forrás és lehetőség. A kultúrharc véres kardját hordókra nincs szükség. A Magyar Időknél a jelek szerint megértették az idők (és a megrendelő) szavát. Orbán Viktornak elege lett a kultúrharcoló Szakács Árpádból