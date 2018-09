Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29402e1b-c6a8-4f00-9149-5b0710dcc07c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most nem kell engedély és vízum, a kiválás után ez ne maradjon így – javasolja egy brit kormányközeli szervezet, amelynek tanulmányából közben kiderül az is, hogy az unióból érkezők több adót fizetnek, mint amennyi szociális juttatást igénybe vesznek. ","shortLead":"Most nem kell engedély és vízum, a kiválás után ez ne maradjon így – javasolja egy brit kormányközeli szervezet...","id":"20180918_Brexit_a_magyarokat_is_rosszul_erintene_az_uj_brit_javaslat_a_munkavallalasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29402e1b-c6a8-4f00-9149-5b0710dcc07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ced2a80-732f-47f7-a125-4105b3cbdb6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Brexit_a_magyarokat_is_rosszul_erintene_az_uj_brit_javaslat_a_munkavallalasrol","timestamp":"2018. szeptember. 18. 18:38","title":"Brexit: a magyarokat is rosszul érintené az új brit javaslat a munkavállalásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzeti Sport úgy tudja, távozik a fehérváriaktól Danko Lazovics.","shortLead":"A Nemzeti Sport úgy tudja, távozik a fehérváriaktól Danko Lazovics.","id":"20180917_danko_lazovics_elhagyhatja_a_vidit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc921aaf-76cc-4dae-ac19-437bfde20eba","keywords":null,"link":"/sport/20180917_danko_lazovics_elhagyhatja_a_vidit","timestamp":"2018. szeptember. 17. 21:35","title":"Szezon közben hagyja ott a Vidit egy kulcsembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783df275-7997-4da0-b6ec-89e33afc0a2c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Édesanyjának sikerült kiszabadítania a kocsiból, de a babát később elragadta az ár. Hétfőn már 24 halálos áldozatról adtak hírt a hatóságok. ","shortLead":"Édesanyjának sikerült kiszabadítania a kocsiból, de a babát később elragadta az ár. Hétfőn már 24 halálos áldozatról...","id":"20180917_Emelkedett_a_Florence_hurrikan_aldozatainak_szama_egy_egyeves_kislanyt_elsodort_a_viz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=783df275-7997-4da0-b6ec-89e33afc0a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6cbf3a-1016-4d54-9fa1-5b4aacce9151","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_Emelkedett_a_Florence_hurrikan_aldozatainak_szama_egy_egyeves_kislanyt_elsodort_a_viz","timestamp":"2018. szeptember. 17. 21:48","title":"Emelkedett a Florence hurrikán áldozatainak száma, egy egyéves kislányt elsodort a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07a8340-7195-43c9-81ac-dfeb72329f9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nem biztos, hogy a Liverpool támadója pályára tud lépbni kedden a Paris Saint-Germain elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzésen.","shortLead":"Nem biztos, hogy a Liverpool támadója pályára tud lépbni kedden a Paris Saint-Germain elleni labdarúgó Bajnokok...","id":"20180917_majdnem_kinyomtak_a_szemet_kerdeses_firmino_jateka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d07a8340-7195-43c9-81ac-dfeb72329f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7e82c9-d53c-4ceb-930f-46042932b163","keywords":null,"link":"/sport/20180917_majdnem_kinyomtak_a_szemet_kerdeses_firmino_jateka","timestamp":"2018. szeptember. 17. 17:20","title":"Majdnem kinyomták a szemét, kérdéses Firmino játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbd224c-0ebf-462a-be8f-6d2728c77cd5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarország Oroszország egyik kulcsfontosságú európai partnere – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orbán Viktorral folytatott moszkvai tárgyalások nyilvános részében.","shortLead":"Magyarország Oroszország egyik kulcsfontosságú európai partnere – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orbán...","id":"20180918_Putyin_Magyarorszagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcbd224c-0ebf-462a-be8f-6d2728c77cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3d977f-34a1-44d1-af7b-a2d38a49959f","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Putyin_Magyarorszagrol","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:49","title":"Megjöttek az első hírek a Putyin–Orbán-találkozóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Betiltanák a szőrmetermékek többségének árusítását és előállítását a világ egyik divatközpontjának számító Los Angelesben, amely az eddigi legnagyobb amerikai város lenne, amely bevezeti a korlátozást. Kérdés, mi lesz az ortodox zsidók szőrmekalapjával.","shortLead":"Betiltanák a szőrmetermékek többségének árusítását és előállítását a világ egyik divatközpontjának számító Los...","id":"20180919_Mi_lesz_az_orosz_szepasszonyokkal_es_az_ortodox_zsidokkal_Szamuznek_a_szormet_Los_Angelesbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13fd903-dc26-494f-a42b-3a212a371362","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Mi_lesz_az_orosz_szepasszonyokkal_es_az_ortodox_zsidokkal_Szamuznek_a_szormet_Los_Angelesbol","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:48","title":"Mi lesz az orosz szépasszonyokkal és az ortodox zsidókkal? Száműznék a szőrmét Los Angelesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0468270e-0605-42f6-9ba1-9f4b7a37cd9b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korlátlan ételfogyasztás mégsem volt annyira korlátlan.","shortLead":"A korlátlan ételfogyasztás mégsem volt annyira korlátlan.","id":"20180917_Kitiltottak_egy_all_you_can_eat_etterembol_egy_triatlonistat_mert_megevett_szaz_tal_szusit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0468270e-0605-42f6-9ba1-9f4b7a37cd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9224fbc6-7e15-4521-bc7c-5a27d267074f","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Kitiltottak_egy_all_you_can_eat_etterembol_egy_triatlonistat_mert_megevett_szaz_tal_szusit","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:52","title":"Kitiltottak egy all you can eat étteremből egy triatlonistát, mert megevett száz tál szusit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17220019-042c-44f3-953f-4c8054724899","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák alkancellár kezdeményezte, hogy a testület jogi szolgálata vizsgálja ki, érvényes-e a magyarországi jogállamiság helyzetével foglalkozó Sargentini-jelentésről szóló voksolás eredménye. ","shortLead":"Az osztrák alkancellár kezdeményezte, hogy a testület jogi szolgálata vizsgálja ki, érvényes-e a magyarországi...","id":"20180917_az_eu_tanacsa_nem_foglal_allast_a_sargentini_szavazas_ervenyessegerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17220019-042c-44f3-953f-4c8054724899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c136748c-6a5b-4e53-95d8-829fb9b12f10","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_az_eu_tanacsa_nem_foglal_allast_a_sargentini_szavazas_ervenyessegerol","timestamp":"2018. szeptember. 17. 22:22","title":"Az EU Tanácsa nem foglal állást a Sargentini-szavazás érvényességéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]