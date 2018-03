Közös szerencseszáma lehet Habony Árpádnak, a legtitokzatosabb kormányzati tanácsadónak, valamint Csiszár Gergőnek, a korrupciós közbeszerzési ügyekbe keveredett, korábban a kormányfői vő, Tiborcz István érdekszférájába tartozó Elios Zrt. igazgatójának és a nem kevésbé botrányos letelepedésikötvény-program kínai szálában érdekelt Boros Attilának. Legalábbis mindhármuk hongkongi érdekeltsége ugyanannak a toronyháznak az 1702-es szobájában székel, ráadásul távoli ügyeiket ugyanaz a titkár intézi. Habony 2015-ben szállt be az Asia Frontier nevű vállalkozásba, s megjelenése – a Direkt36 oknyomozó portál kutatásai szerint – összefügg a magyar kötvényüzlet felpörgésével. Boros és Csiszár pedig tavaly ősszel – fél évvel a kötvényakció lefújása után – közös vállalkozást jegyeztetett be az 1702-es kabalaszobába: a Post For Rent International Ltd.-t. Pár nappal később e cég magyarországi leányt alapított azonos néven, számítógépes feladatokra és médiaszolgáltatásokra, Boros és Csiszár vezényletével.

Rejtély, mire készülnek ők így együtt, de indulótőkéjük lesz hozzá bőven. Boros az egyik tulajdonosa a kajmán-szigeteki Hungary State Special Debt Fund (HSSDF) ügynökcégnek, amely a kínaiakat szervezte Magyarországra. A 2013 őszén indult speciális kötvényprogram lehetőségével 6855 külföldi élt, a családtagokkal együtt nagyjából 20 ezren jöhettek. A letelepedés feltételéül szabott 300 ezer eurós „beugróból” és a további fizetnivalókból összesen 600–800 millió euró, azaz 180–250 milliárd forint is befolyhatott a közvetítőkhöz, ám az titok, hogy pontosan kik és mennyit kerestek ezen.

Boros mindenesetre számtalan magyarországi vállalkozásban érdekelt, jellemzően olyanokban, amelyek kapcsolódnak a kínaiakhoz. És láthatóan jól is megy nekik. A szintén az ominózus 1702-es szobában működő Hungary Holding Ltd.-nek és Boros gyermekének közös vállalkozása, a lakásokat áruló Garay Gardens Kft. például csak 2016-ban közel másfél milliárd forint árbevételre és 260 milliós haszonra tett szert. Történetesen a Garay Gardens előzőleg Tiborcz István üzlettársának, Paár Attilának a cége volt, WHB Projekt Gamma néven. Az elmúlt három év alatt milliárdos bevétel áramlott a HSSDF vezető kínai alügynöke tulajdonában álló ABC International Kft.-hez és a Special Debt Kft.-hez is. Mindkettőhöz köze van Borosnak, ám egyiknél sem lehet tudni, mire költötték a befolyt pénzt.

Habony Árpád és Rogán Antal. Nagy a felhajtás © MTI / Czeglédi Zsolt

Stop offshore-os! „A letelepedési kötvények korrupciós története azért érdekes, mert nincs semmilyen társadalmi haszna, míg az adópénzekből épülő stadionok vagy a jegybanki alapítványok beruházásai legalább rövid távon élénkítik a gazdaságot” – summázta a HVG-nek Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország (TI) jogi vezetője. Számításai szerint az állam körülbelül 60 milliárd forintot bukik a rögzített, magas hozamot garantáló kötvényeken. A pénzt nem lehet visszaszerezni, amíg be nem bizonyosodik, hogy a kormányhoz közel állók bújnak meg az offshore cégek mögött. Kormányzati akarat híján erre semmi esély, hiába mondja ki az alaptörvény, hogy az állam csak átlátható szervezeteknek juttathat közpénzt. Bűncselekményeket gyanít a TI az említett cégek engedélyezése körül is, ami miatt januárban feljelentést tett. Hivatali visszaélést feltételeznek, mert az Országgyűlés gazdasági bizottsága még a saját maga által felállított szabályokat sem tartotta be – legalábbis ez olvasható ki azokból a közérdekű adatokat tartalmazó dokumentumokból, amiket a TI kiperelt a bizottságtól. Az ügynökcégek által benyújtott kérelmek sokszor nem kerültek a testület napirendjére, így azokról feltehetően Rogán Antal vagy utódja, Bánki Erik elnökök saját hatáskörükben döntöttek. Jogsértőnek tűnik két offshore cég engedélyének visszavonása is elégtelen aktivitásra hivatkozva, mert nem telt el a mérlegeléshez szükséges három év. Ha pedig mindez mégsem így volt, a közérdekű adatokkal élt vissza a bizottság, mert hiányosan adta ki azokat a TI-nek. Az pedig már több mint vicces lenne, ha egy esetleges jogerős, a bizottság eljárásában bűncselekményeket megállapító ítélettel a kezükben kártérítésért perelnék az államot azok az offshore cégek, amelyeknek törvénytelenül vonták vissza a licencét.

Úgy tűnik, aki Habonnyal ismeretségbe kerül, annak fut a szekere. Nemcsak kínai, hanem grúz körökben is. A grúz–izraeli kötődésű Shabtai Michaeli és társa, Michael Gagel a liechtensteini VolDan kötvényügynökség munkáját segítette. Ezek után talán nem véletlen, hogy az utóbbi testvére alapította azt a máltai céget, amely nemrégiben közel négymilliárd forintért megvette a gyógyszerészeti intézet budapest-belvárosi épületét.

A kötvényüzlet guruja, Rogán Antal egykori egyetemi ismerőse, a bolgár származású Balogh Radosztina és üzlettársai alapították az egyetlen magyar bejegyzésű ügynökcéget, az Arton Capital Kft.-t. E cég 2014–2016-ban több mint félmilliárd forint profitot könyvelt el. Tavaly azonban gyanús körülmények között kirabolták, és 600 millió forintot elvittek tőle – ezzel legálisan csökkentheti az eredményét. A vállalkozást állítólag azért tették ki annak, hogy itteni bejegyzése okán publikus legyen a mérlege, mert ez volt a jogi feltétele, hogy a nem a hazájukból érkező külföldieket is kiszolgálhassa, például azokat, akik épp Magyarországon vannak. Ki is használták a lehetőséget, hiszen az Artonnak bedolgozott például a bahreini konzul, Garamvölgyi Balázs is. A diplomata akkor került az újságok címoldalára, amikor elkísérte az ottani energia- és olajügyi miniszterhez az országba érkező Tiborczot és feleségét, Orbán Ráhelt. Garamvölgyit ugyanakkor inkább a szocialistákhoz közel állónak tartják – a Heti Válasz szerint például részt vállalt Mesterházi Attila egykori kampányában –, így az sem lehetetlen, hogy a kötvényüzlet hozta pénzekből a Fidesz holdudvarán kívülre is csordogált.

A Rogán–Habony-alaptengelyhez közel állónak tűnik viszont Kosik Kristóf ügyvéd is, aki az Országgyűlés akkoriban Rogán által elnökölt gazdasági bizottságának segédkezett a sajátos magyar kötvényes modell kidolgozásában. Nem önzetlenül: a legtöbb ügynökcég őt – vagy őt is – alkalmazta, ügyfelenként ötezer euróért, vagyis irodájához öt–tíz milliárd forintnyi összeg folyhatott be. Meglehet, Kosik ingatlanokba forgatná, amit keresett, a kötvényes üzlet elindítása után ugyanis megalapította az – egyelőre üres – Belvárosi Befektetési és Ingatlanhasznosító Zrt.-t.

„Nem kényszerből dolgoztam Kosikkal, hanem azért, mert ő járatos ebben” – szögezte le a HVG-nek Földvári Gábor, a ciprusi Innozone kötvényügynökcég tulajdonosa, korábban a Bookline alapítója. „Régóta foglalkozom a letelepedéssel, most is ügynökösködöm, például a ciprusi kötvényt árulom, ahol az engedély fejében 2,5 millió euróért ingatlant kell venni” – teszi hozzá. Szerinte ez az üzlet tényleg jövedelmező, de dolgozni kell vele, és osztozni azzal, aki ügyfelet hoz. Ez általában 25 ezer euróba kerül fejenként. Azt mondja ugyanakkor, hogy 8-9 milliárd forint körüli vagyonát alapvetően a 2008–2010 között vásárolt ingatlanjaiból szerezte. Földvári régi üzlettársa Bodó János galériatulajdonos, akinek Migrat nevű ciprusi cége utolsóként kapott engedélyt a letelepedésikötvény-kereskedelemre. Azóta másféle üzletekbe is belefogott: vagyonkezelő céget alapított, amivel ingatlanüzletbe és villamosenergia-kereskedésbe kezdett, és beszállt egy Balatonhoz közeli vendéglátó-vállalkozásba is.

Holtában is hozhat pénzt a magyar letelepedésikötvény-üzlet. A legtöbb ügynök feltünteti a honlapján, hogy a programot lefújták, a részletes leírást azonban fent hagyja, hátha – a választások kimenetelétől függően – újraindítják. A Kuroi Neko névvel fémjelzett oldalon pedig egy hasonló nevű, a cégnyilvántartásban nem található magyar kft most is 100 százalékos sikert ígér az itt letelepedni vágyó és ezért befektetésre hajlandó külföldieknek. Szemfülesek mindenütt vannak – mondják erre a bennfentesek –, tízből háromnak el tudják intézni a letelepedést a törölt programtól függetlenül is, azok pedig lenyelik, hogy lehúzták őket 300 ezer euróval.

GYENIS ÁGNES

