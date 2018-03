A 67 éves kínai tudóst – aki angol nyelvű tanulmányait Chenggang Xu néven jegyzi – a magánvállalkozások által gründolt Nemzeti Közgazdasági Alapítvány 2016-ban másodmagával az Év Közgazdászának választotta. Apja, Hszü Liang-jing fizikus volt, kommunista párttag, ám meghurcolták, átnevelőtáborba küldték, majd vidékre száműzték. Az akadémiára 1975-ben térhetett vissza, ahol Albert Einstein műveit fordította. Polgárjogi tevékenységéért élete alkonyán megkapta a Szaharov-díjat. Hszü Cseng-kang Hangcsouban született, a kulturális forradalom idején őt is munkatáborba küldték, egy időre bebörtönözték. Csak Teng Hsziao-ping reformjait követően folytathatta tanulmányait. Felvették a pekingi Csinghua Egyetem mérnöki karára, innen ösztöndíjjal a Harvardra került, ahol Kornai János és a Nobel-díjas Eric Maskin volt a témavezetője. Tanított a London School of Economicson, a Harvardon és a Csinghua Egyetemen. A gazdasági reformok idején a kínai jegybank és az államtanács tanácsadója volt. Jelenleg egy magántulajdonban lévő, független üzleti főiskola, a Cheung Kong Graduate School of Business professzora. A Budapesti Corvinus Egyetemen a Kornai János 90. születésnapja alkalmából rendezett tudományos konferencián felvillantotta, hogy a Kína egyes térségeinek gazdasági versenyfutása miatt általa regionálisan decentralizált autokráciaként jellemzett modell visszatérhet-e a korábbi, regionálisan decentralizált parancsuralmi rendszerbe.