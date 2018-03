Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"055b9e1c-4933-4ec4-8b5b-70d9e970b237","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A lengyel parlament illetékes bizottsága kiszámolta, mennyi kártérítés jár még Lengyelországnak Németországtól a második világháborús pusztításért. Berlin szerint Varsó egy lezárt ügyet akar kinyitni.","shortLead":"A lengyel parlament illetékes bizottsága kiszámolta, mennyi kártérítés jár még Lengyelországnak Németországtól...","id":"20180325_A_lengyelek_tobb_mint_500_milliard_dollart_kovetelnenek_a_nemetektol_a_mult_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=055b9e1c-4933-4ec4-8b5b-70d9e970b237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2329cfc-e358-4d9c-b69b-3d82a97f2d93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_A_lengyelek_tobb_mint_500_milliard_dollart_kovetelnenek_a_nemetektol_a_mult_miatt","timestamp":"2018. március. 25. 10:52","title":"A lengyelek több mint 500 milliárd dollárt követelnének a németektől a múlt miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57085a6-9721-4470-ba77-3993bbdad02b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenőrök és utasok vitájából lett verekedés, aminek rendőrök vetettek véget, de egy utas beszámolója szerint a rendőrök fellépése is brutális volt. ","shortLead":"Ellenőrök és utasok vitájából lett verekedés, aminek rendőrök vetettek véget, de egy utas beszámolója szerint...","id":"20180323_Elfajult_egy_verekedes_csutortok_hajnalban_a_914As_buszon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a57085a6-9721-4470-ba77-3993bbdad02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6743c1f-56ad-4da2-8f12-37b0e76f4ea5","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Elfajult_egy_verekedes_csutortok_hajnalban_a_914As_buszon","timestamp":"2018. március. 23. 18:14","title":"Elfajult egy verekedés csütörtök hajnalban a 914A-s buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4de6d5-c2b6-4d0f-89f0-80997df03824","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bővítésnek köszönhetően évente 19 millió gumiabroncs készülhet az üzemben.","shortLead":"A bővítésnek köszönhetően évente 19 millió gumiabroncs készülhet az üzemben.","id":"20180323_Boviti_europai_gyarat_Racalmason_a_Hankook","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b4de6d5-c2b6-4d0f-89f0-80997df03824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b99460a-3f8b-42be-a2eb-439126286614","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Boviti_europai_gyarat_Racalmason_a_Hankook","timestamp":"2018. március. 23. 15:53","title":"Bővíti európai gyárát Rácalmáson a Hankook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV szerint a költségvetési csalás gyanúja nem áll meg az ügyben, a számviteli fegyelem megsértése viszont igen. A miniszter napok óta nem vállal sajtónyilvános eseményt. ","shortLead":"A NAV szerint a költségvetési csalás gyanúja nem áll meg az ügyben, a számviteli fegyelem megsértése viszont igen...","id":"20180323_feljelentest_tesz_az_adohatosag_kosa_lajos_felesegenek_cegvasarlasa_ugyeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52984e3-ff49-4d7b-a80c-31bc9b2adefb","keywords":null,"link":"/kkv/20180323_feljelentest_tesz_az_adohatosag_kosa_lajos_felesegenek_cegvasarlasa_ugyeben","timestamp":"2018. március. 23. 20:27","title":"Feljelentést tesz az adóhatóság Kósa Lajos feleségének cégvásárlása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az LMP az alapvető jogok biztosához fordul a fideszes politikusok gyermekekkel kapcsolatos folyamatos jogsértései miatt. A kormánypárt a tiltás ellenére óvodákban és iskolákban is politikai tevékenységet folytat.","shortLead":"Az LMP az alapvető jogok biztosához fordul a fideszes politikusok gyermekekkel kapcsolatos folyamatos jogsértései...","id":"20180324_LMP_az_ovodasoknal_is_kampanyolnak_a_fideszesek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f027ac-d15d-400a-b343-dec03522bd95","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_LMP_az_ovodasoknal_is_kampanyolnak_a_fideszesek","timestamp":"2018. március. 24. 16:35","title":"LMP: az óvodásoknál is kampányolnak a fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8e8da9-44c8-4c52-b9ba-5c63c2ece6a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És még egy árulkodó megjegyzés is elhangzott.","shortLead":"És még egy árulkodó megjegyzés is elhangzott.","id":"20180324_Mar_a_babaholmik_kozott_valogat_Meghan_Markle_es_Harry_herceg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb8e8da9-44c8-4c52-b9ba-5c63c2ece6a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6f85ec-c1ee-4bb4-8999-95ce2c959162","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Mar_a_babaholmik_kozott_valogat_Meghan_Markle_es_Harry_herceg","timestamp":"2018. március. 24. 09:21","title":"Már a babaholmik között válogat Meghan Markle és Harry herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462e9715-81e4-4e03-9deb-54fc1b8a5edc","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"És miért nem szürkemarha húsát főzik a nem kevésbé kultikus magyar gulyásba? Két hússzerető étteremtulajdonossal, Hlatky-Schlichter Huberttel és Riccardo Giraudival beszélgettünk arról, hogyan próbálják megismertetni a magyarokkal a minőségi marhát.","shortLead":"És miért nem szürkemarha húsát főzik a nem kevésbé kultikus magyar gulyásba? Két hússzerető étteremtulajdonossal...","id":"20180323_Ha_annyiba_kerul_egy_uveg_viz_mint_egy_kilo_hus_valami_felrement_a_vilagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=462e9715-81e4-4e03-9deb-54fc1b8a5edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6906371-2038-4125-94f7-a77b722ff5dd","keywords":null,"link":"/kkv/20180323_Ha_annyiba_kerul_egy_uveg_viz_mint_egy_kilo_hus_valami_felrement_a_vilagban","timestamp":"2018. március. 23. 18:15","title":"Hogyan kerül Kobéból egy budai étterembe a kultikus japán marhahús?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcee492-abea-4124-93c6-3d086ba03736","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Nincs igazán tudományos alapja, sokkal inkább mítosz, hogy a külföldiek nehezen birkóznak meg a magyarral. ","shortLead":"Nincs igazán tudományos alapja, sokkal inkább mítosz, hogy a külföldiek nehezen birkóznak meg a magyarral. ","id":"201812__nehez_amagyar_nyelv__mordvinok_elonyben__azesetek_esete__azt_a_nehezsegit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdcee492-abea-4124-93c6-3d086ba03736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db14348a-7bf5-40df-89eb-6e682b399879","keywords":null,"link":"/kultura/201812__nehez_amagyar_nyelv__mordvinok_elonyben__azesetek_esete__azt_a_nehezsegit","timestamp":"2018. március. 25. 10:07","title":"Felejtsük el, hogy a magyar az egyik legnehezebben megtanulható nyelv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]