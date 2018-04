Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90bf5620-efa4-42fd-9aed-f7d54d032bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megrángatták és odébb vitték a kormányellenes tiltakozókat. ","shortLead":"Megrángatták és odébb vitték a kormányellenes tiltakozókat. ","id":"20180406_Valtonos_biztonsagiak_rangattak_es_vittek_el_tiltakozokat_a_Fidesz_kampanyzarojarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90bf5620-efa4-42fd-9aed-f7d54d032bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcad493-3649-44a6-8a80-a15406e2bf5c","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Valtonos_biztonsagiak_rangattak_es_vittek_el_tiltakozokat_a_Fidesz_kampanyzarojarol","timestamp":"2018. április. 06. 16:54","title":"Valtonos biztonságiak rángattak és vittek el tiltakozókat a Fidesz kampányzárójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45065b05-7406-40d7-be2f-7662b0725df8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lássuk, hogy hogyan teljes a szovjet technika, ha egy komoly csattanásra kerül sor.","shortLead":"Lássuk, hogy hogyan teljes a szovjet technika, ha egy komoly csattanásra kerül sor.","id":"20180407_biztos_halal_ilyen_egy_kocka_lada_torestesztje__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45065b05-7406-40d7-be2f-7662b0725df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a503520a-511f-41fc-93dc-1c9810f18aaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_biztos_halal_ilyen_egy_kocka_lada_torestesztje__video","timestamp":"2018. április. 07. 06:41","title":"Biztos halál: ilyen egy kocka Lada töréstesztje - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Mesterházy Attila több mint tizenöt kérdést tett fel Kósa Lajosnak a „csengeri háztartásbeli” nő ügyével kapcsolatban, de a tárca nélküli miniszter nem akart hosszasan, egyenként vacakolni a válaszadással. Készített inkább egy „összefoglaló választ”.","shortLead":"Az MSZP-s Mesterházy Attila több mint tizenöt kérdést tett fel Kósa Lajosnak a „csengeri háztartásbeli” nő ügyével...","id":"20180405_kosa_lajos_a_parlamentben_sem_szereti_ha_a_csengeri_ugyrol_kerdezik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438ac8e7-556a-4331-97ea-fb7753e1f85e","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_kosa_lajos_a_parlamentben_sem_szereti_ha_a_csengeri_ugyrol_kerdezik","timestamp":"2018. április. 05. 18:48","title":"Kósa Lajos a parlamentben sem szereti, ha a csengeri ügyről kérdezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185db7d7-caf8-4cf1-aa9b-55dcb49f88c9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180405_Hull_a_ho__Fu_a_szel__Vlagyimir_loverol_beszel__szomoru_Orbanos_feldolgozast_kapott_az_Omega_slegere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=185db7d7-caf8-4cf1-aa9b-55dcb49f88c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e723fe1-d49b-455a-a26f-114c9e29d1ce","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Hull_a_ho__Fu_a_szel__Vlagyimir_loverol_beszel__szomoru_Orbanos_feldolgozast_kapott_az_Omega_slegere","timestamp":"2018. április. 05. 11:55","title":"\"Hull a hó / Fú a szél / Vlagyimir lóvéról beszél\" – szomorú, orbános feldolgozást kapott az Omega slégere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b771096d-151a-469e-80ca-3f424acaa7d7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Bonyolult helyzeteket okozhat a nyugdíjelbírálás időszaka, vagyis az az idő, amikor a nyugdíjazási igényt már benyújtották, de a határozat még nem érkezett meg. Ennek a részleteit mutatta most be az Adózóna.","shortLead":"Bonyolult helyzeteket okozhat a nyugdíjelbírálás időszaka, vagyis az az idő, amikor a nyugdíjazási igényt már...","id":"20180405_Azt_hitte_hogy_egyertelmu_mikor_mehet_nyugdijba_Vigyazzon_a_reszletekre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b771096d-151a-469e-80ca-3f424acaa7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7536c1-a4b0-44a1-b0a1-8960d85a50e3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180405_Azt_hitte_hogy_egyertelmu_mikor_mehet_nyugdijba_Vigyazzon_a_reszletekre","timestamp":"2018. április. 05. 12:41","title":"Azt hitte, hogy egyértelmű, mikor mehet nyugdíjba? Vigyázzon a részletekre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e3b8b0-8dd9-4a30-92c5-51c3ebeb2403","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy friss kutatás eredményei szerint tényleg megelőzhető lesz a diabétesz kialakulása, ha egészen fiatal korban sikerül leállítani a túlsúlyosság növekedését.","shortLead":"Egy friss kutatás eredményei szerint tényleg megelőzhető lesz a diabétesz kialakulása, ha egészen fiatal korban sikerül...","id":"20180405_cukorbetegseg_kisebb_a_kockazat_ha_a_tulsulyos_gyerekek_13_eves_korukig_lefogynak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28e3b8b0-8dd9-4a30-92c5-51c3ebeb2403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc78ad32-66cc-40f2-9085-c8828c0f75b9","keywords":null,"link":"/elet/20180405_cukorbetegseg_kisebb_a_kockazat_ha_a_tulsulyos_gyerekek_13_eves_korukig_lefogynak","timestamp":"2018. április. 05. 17:46","title":"Cukorbetegség: kisebb a kockázat, ha a túlsúlyos gyerekek 13 éves korukig lefogynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága csütörtökön felszólította Magyarországot, hogy lépjen fel a politikusi gyűlöletbeszéd ellen, melynek célkeresztjében a kisebbségek, a többi között a romák és a muszlimok állnak.","shortLead":"Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága csütörtökön felszólította Magyarországot, hogy lépjen fel a politikusi gyűlöletbeszéd...","id":"20180405_Felszolitast_kapott_Magyarorszag_az_ENSZtol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410a39bc-6788-4d07-bf78-6bc0e1ca10a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Felszolitast_kapott_Magyarorszag_az_ENSZtol","timestamp":"2018. április. 05. 14:47","title":"Felszólítást kapott Magyarország az ENSZ-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d298d48b-de31-4400-b098-e1a7fb4bfa8a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fél évre bezárják a Fülöp-szigetek legismertebb üdülőszigetét, Boracayt, miután kiderült, hogy a helyi szállodák és éttermek jó része mindenféle szűrés és tisztítás nélkül engedi be a szennyvizet a tengerbe.","shortLead":"Fél évre bezárják a Fülöp-szigetek legismertebb üdülőszigetét, Boracayt, miután kiderült, hogy a helyi szállodák és...","id":"20180405_Emesztogodor_lett_a_legjobb_fulopszigeteki_udulohely__be_is_zarjak_fel_evre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d298d48b-de31-4400-b098-e1a7fb4bfa8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea7fa6f-41d4-4165-b270-2cc565890d98","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Emesztogodor_lett_a_legjobb_fulopszigeteki_udulohely__be_is_zarjak_fel_evre","timestamp":"2018. április. 05. 11:54","title":"Emésztőgödör lett a legjobb Fülöp-szigeteki üdülőhely – be is zárják fél évre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]