A Maldív-szigetek válogatottja a 150. helyen szerénykedik a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) rangsorában, csupán 14 pozícióval Kazahsztán mögött, amely barátságos mérkőzésen megalázó vereséget mért a Groupama Arénában a magyar nemzeti tizenegyre. A 2019-es Ázsiai Nemzetek Kupájának selejtezőjében a maldívok nem jutottak tovább, hiába győzték le a múlt héten 7:0 arányban a bhutániakat, mert a csoportjukban Omán és Palesztina is megelőzte őket. A jelenlegi szövetségi kapitány a horvát származású német Petar Segrt, aki korábban az afgán és a grúz válogatott élén is állt. A távoli ország focitörténetében több magyar edző és játékos is feltűnt. Temesvári Miklós 1977 és 1992 között a FIFA instruktoraként segítette a fejlődő országokat, és 1990–1993-ban a Maldív-szigetek szövetségi kapitánya volt. Az 1991-es Délkelet-ázsiai Játékokon – ahol több sportágban nyolc ország, a Maldív-szigetek mellett Afganisztán, Banglades, Bhután, India, Nepál, Pakisztán és Srí Lanka versengett – a válogatott ezüstérmet szerzett. A következő három évben Temesvári az azóta megszűnt SC Orchid klubcsapat vezetőedzője volt, míg az Újpesti Dózsa egykori válogatott kapusa, Szentmihályi Antal 1992–1995 között a még ma is létező maléi Club Valenciát irányította, amellyel a Misi Coach néven emlegetett szakember két bajnoki címet és egy kupagyőzelmet jegyzett. A Valenciában játszott a volt ferencvárosi Dzurják József, amikor a csapat edzője az argentin César Luis Menotti után Mini Menottiként is emlegetett Kiss László volt. 2009-ben edzőként is szembekerültek, amikor Dzurják Csöpi bajnoki címre vezette a Valenciát, és a maldív szuperkupában legyőzte a Kiss irányította kupagyőztest, a VB Starst. A Blikk akkori beszámolója szerint a két mester viszonya elmérgesedett, szóba sem álltak egymással, és a sajtótájékoztatóikat is külön tartották. Urbányi István az Újpest edzőjeként töltött évek után 2009-ben lett a Maldív-szigetek szövetségi kapitánya. Egy év múlva nem hosszabbították meg a szerződését, de 2011 októberében visszahívták, és 2013 végéig ismét ő állt a válogatott élén. A csapat az irányításával a Délkelet-ázsiai Bajnokságon – amelyen ugyanaz a nyolc ország vett részt, mint a Délkelet-ázsiai Játékokon – 2011-ben és 2013-ban is az elődöntőig jutott.