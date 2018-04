Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fiatal énekesnő és a svéd DJ a közelmúltban közös számot is készítettek.","shortLead":"A fiatal énekesnő és a svéd DJ a közelmúltban közös számot is készítettek.","id":"20180430_Konnyek_kozt_emlekezett_Rita_Ora_Aviciire","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d735c2-dd90-48db-af1b-4b541e7f092d","keywords":null,"link":"/kultura/20180430_Konnyek_kozt_emlekezett_Rita_Ora_Aviciire","timestamp":"2018. április. 30. 12:37","title":"Könnyek közt emlékezett Rita Ora Avicii-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa66639-87ee-4767-813d-97009d71aab4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brazil Rodrigo Koxa hivatalosan hétfőn lett rekorder egy tavaly novemberi szörfözésével, amikor egy 24,38 méter magas hullámot lovagolt meg. A felvétel a portugáliai Nazarénél készült.","shortLead":"A brazil Rodrigo Koxa hivatalosan hétfőn lett rekorder egy tavaly novemberi szörfözésével, amikor egy 24,38 méter magas...","id":"20180430_Video_Vilagcsucs_nagysagu_hullamot_sikerult_elkapnia_a_szorfosnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa66639-87ee-4767-813d-97009d71aab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e600beb6-ed54-4900-b486-230252f8fb4d","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Video_Vilagcsucs_nagysagu_hullamot_sikerult_elkapnia_a_szorfosnek","timestamp":"2018. április. 30. 16:40","title":"Videó: Világcsúcsot érő 25 méteres hullámot kapott el egy szörfös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9477541-c2db-4eb1-b3f4-e3d26a3bf514","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez a benzingőzös rendezvény nincs messze a fővárostól és kicsiknek, nagyoknak egyaránt remek kikapcsolódást ígér.","shortLead":"Ez a benzingőzös rendezvény nincs messze a fővárostól és kicsiknek, nagyoknak egyaránt remek kikapcsolódást ígér.","id":"20180430_rendorauto_dacia_isetta_esztergom_oldtimer_auto_suzuki_kiallitas_bmw_isetta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9477541-c2db-4eb1-b3f4-e3d26a3bf514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85180aa5-2db1-40cf-84f0-cd0f0dd8be88","keywords":null,"link":"/cegauto/20180430_rendorauto_dacia_isetta_esztergom_oldtimer_auto_suzuki_kiallitas_bmw_isetta","timestamp":"2018. április. 30. 09:21","title":"Régi rendőr Dacia és BMW Isetta: többek közt ezért is érdemes most Esztergomba látogatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfe3011-5eef-49ac-8521-24571367eec7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb autós hozzá sem nyúl a motortérhez, emiatt a sok év alatt csak egyre mocskosabb, leharcoltabb lesz. Pedig néhány egyszerű lépéssel ez is könnyen karbantartható.","shortLead":"A legtöbb autós hozzá sem nyúl a motortérhez, emiatt a sok év alatt csak egyre mocskosabb, leharcoltabb lesz. Pedig...","id":"20180429_auto_motorter_felujitasa_autos_tippek_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebfe3011-5eef-49ac-8521-24571367eec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f97f6ec-73ea-4cc1-a8f6-ea7b7a8db9fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_auto_motorter_felujitasa_autos_tippek_video","timestamp":"2018. április. 29. 07:31","title":"Így újíthatja fel a motorteret 5 (nagyon) egyszerű lépésben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7394ac57-8677-4883-8e42-6e917952996e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedés vastagon érintheti az Ausztriában dolgozó magyarok itthon élő gyerekeit is. A családtámogatást annak az országnak az árszínvonalához igazítanák, amelyben a munkavállaló gyermeke él","shortLead":"Az intézkedés vastagon érintheti az Ausztriában dolgozó magyarok itthon élő gyerekeit is. A családtámogatást annak...","id":"20180428_die_presse_Jovore_tenyleg_megkurtitja_ausztria_a_kulfoldi_gyerekek_utan_jaro_tamogatast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7394ac57-8677-4883-8e42-6e917952996e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead6c726-d0e7-42d8-aced-66871c65dfe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180428_die_presse_Jovore_tenyleg_megkurtitja_ausztria_a_kulfoldi_gyerekek_utan_jaro_tamogatast","timestamp":"2018. április. 28. 21:59","title":"Die Presse: Jövőre tényleg megkurtíthatja Ausztria a külföldi gyerekek után járó támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad875a61-0252-4584-9049-307873dce06e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új amerikai külügyminiszter szerint Észak-Korea korábbi ígéretei hamisnak bizonyultak, ezért a mostani tárgyalásokon olyan lépéseket kell tennie, amelyek visszafordíthatatlanok és be is tartja azokat. Trump elnök is jelezte korábban: nem hagyják, hogy a kommunista ország játszadozzon velük. ","shortLead":"Az új amerikai külügyminiszter szerint Észak-Korea korábbi ígéretei hamisnak bizonyultak, ezért a mostani tárgyalásokon...","id":"20180429_pompeo_az_amerikaiak_uj_targyalasi_modszerekkel_egyezkednek_majd_eszak_koreaval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad875a61-0252-4584-9049-307873dce06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693079be-e0c5-4158-bf85-32ab406af6ef","keywords":null,"link":"/vilag/20180429_pompeo_az_amerikaiak_uj_targyalasi_modszerekkel_egyezkednek_majd_eszak_koreaval","timestamp":"2018. április. 29. 20:26","title":"Pompeo: Az amerikaiak új tárgyalási módszerekkel egyezkednek majd Észak-Koreával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712ca27e-1cce-4e97-83fa-fdcd04193c10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos felhasználók számára már elérhetővé tette Office 2019 programcsomagjának kiadás előtti verzióját a Microsoft. ","shortLead":"Bizonyos felhasználók számára már elérhetővé tette Office 2019 programcsomagjának kiadás előtti verzióját a Microsoft. ","id":"20180430_microsoft_office_2019_preview_letoltes_pc_uzleti_felhasznalok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712ca27e-1cce-4e97-83fa-fdcd04193c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0afc65-0c29-4a65-8ec4-7a3ca7412817","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_microsoft_office_2019_preview_letoltes_pc_uzleti_felhasznalok","timestamp":"2018. április. 30. 09:03","title":"Itt az új Office 2019, és lehet, hogy már ön is letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"Kiírták a pályázatot a budapesti kisföldalatti rekonstrukciójának és meghosszabbításának tervezésére. Arra azonban semmi garancia nincs, hogy a tervek meg is valósulnak.","shortLead":"Kiírták a pályázatot a budapesti kisföldalatti rekonstrukciójának és meghosszabbításának tervezésére. Arra azonban...","id":"201817__kisfoldalatti__hosszabbitasi_tervek__fovaroskormanymeccs__alagutperspektiva","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cd1094-8412-4539-be1d-ccdd7bed037d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201817__kisfoldalatti__hosszabbitasi_tervek__fovaroskormanymeccs__alagutperspektiva","timestamp":"2018. április. 30. 09:37","title":"Jobb, ha nem esünk eksztázisba a kisföldalatti-hosszabbítás hírére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]