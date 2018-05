Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd8ef039-30fe-4a21-a90e-3d7d2471a841","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Segítsen a rendőrségnek megtalálni a budafok-nagytétényi verekedőt.","shortLead":"Segítsen a rendőrségnek megtalálni a budafok-nagytétényi verekedőt.","id":"20180517_Eletveszelyesen_megvert_egy_ferfit_keresi_a_rendorseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd8ef039-30fe-4a21-a90e-3d7d2471a841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6909f7-7203-4b57-8403-b5d968af1e21","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Eletveszelyesen_megvert_egy_ferfit_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2018. május. 17. 14:38","title":"Életveszélyesen megvert egy férfit, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f398600f-e94b-4377-bb90-f45e2a348376","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátország nem tiltja ki ugyan a Magyarországról származó sertés eredetű termékeket piacáról, de arra kér mindenkit, hogy az afrikai sertéspestis (AFP) felbukkanása miatt ne hozzon be élősertést a szomszédos országból – mondta Tomislav Tolusic horvát mezőgazdasági miniszter csütörtökön Zágrábban.","shortLead":"Horvátország nem tiltja ki ugyan a Magyarországról származó sertés eredetű termékeket piacáról, de arra kér mindenkit...","id":"20180517_Horvat_mezogazdasagi_miniszter_sertespestis","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f398600f-e94b-4377-bb90-f45e2a348376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda6430f-a19e-404a-8b10-894860e4f714","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Horvat_mezogazdasagi_miniszter_sertespestis","timestamp":"2018. május. 17. 17:31","title":"Horvát mezőgazdasági miniszter: Senki ne hozzon sertést Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4b4d38-9103-48a2-a4e7-6c6fdc01742b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött a Whitney című film új előzetese, amely rengeteg, eddig nem látott archív felvétellel és interjúkkal próbálja rekonstruálni, hogy mi vezethetett Whitney Houston tragédiájához. A film egy eddig nem ismert molesztálási ügyre is kitér. ","shortLead":"Kijött a Whitney című film új előzetese, amely rengeteg, eddig nem látott archív felvétellel és interjúkkal próbálja...","id":"20180517_Nemcsak_a_hirnev_egy_molesztalasi_ugy_is_tonkre_tehette_Whitney_Houston_eletet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b4b4d38-9103-48a2-a4e7-6c6fdc01742b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97e074b-ec41-4122-ab31-d084e905d410","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Nemcsak_a_hirnev_egy_molesztalasi_ugy_is_tonkre_tehette_Whitney_Houston_eletet","timestamp":"2018. május. 17. 10:40","title":"Nemcsak a hírnév, egy molesztálási ügy is tönkretehette Whitney Houston életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok előítélet dőlt meg egy most közzétett francia vizsgálat eredményei alapján. Egy több minisztérium bevonásával működő szakbizottság 200 ezer névtelen önkéntes alkoholfogyasztási szokásait figyeli 2013 óta.","shortLead":"Sok előítélet dőlt meg egy most közzétett francia vizsgálat eredményei alapján. Egy több minisztérium bevonásával...","id":"20180518_Meghokkento_felmeres_a_munkahelyi_alkoholfogyasztasrol_tudja_kik_a_legnagyobb_piasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bde7a9-04ad-4db2-a207-0dfbff35dc8a","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_Meghokkento_felmeres_a_munkahelyi_alkoholfogyasztasrol_tudja_kik_a_legnagyobb_piasok","timestamp":"2018. május. 18. 10:05","title":"Meghökkentő felmérés a munkahelyi alkoholfogyasztásról, tudja, kik a legnagyobb piások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d6cf94-b2e7-4891-90bc-8af1542c1311","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem volt túl boldog az a sofőr, akinek az autóját épp telibe kapta a forgószél.","shortLead":"Nem volt túl boldog az a sofőr, akinek az autóját épp telibe kapta a forgószél.","id":"20180517_durva_tornado_csapott_le_nemetorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14d6cf94-b2e7-4891-90bc-8af1542c1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8943c08-6e7b-4744-9fb0-ea31da59a796","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_durva_tornado_csapott_le_nemetorszagban","timestamp":"2018. május. 17. 11:28","title":"Durva tornádó csapott le Németországban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királyi esküvő után nem csak az egész élete, a vezetékneve is megváltozik.","shortLead":"A királyi esküvő után nem csak az egész élete, a vezetékneve is megváltozik.","id":"20180517_Ez_lesz_Meghan_Markle_neve_az_eskuvo_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959e4e05-8713-418a-8bfb-a806dfa07389","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Ez_lesz_Meghan_Markle_neve_az_eskuvo_utan","timestamp":"2018. május. 17. 16:08","title":"Ez lesz Meghan Markle neve az esküvő után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929b3337-e4f1-477c-9404-7e31ec093779","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lelkipásztor hittanra sietett, mikor frontálisan összeütközött egy busszal.","shortLead":"A lelkipásztor hittanra sietett, mikor frontálisan összeütközött egy busszal.","id":"20180517_Rajongasig_szerettek_a_papot_aki_meghalt_a_sulysapi_balesetben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=929b3337-e4f1-477c-9404-7e31ec093779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e384ab8-9a70-4345-95ca-1a54fa949519","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Rajongasig_szerettek_a_papot_aki_meghalt_a_sulysapi_balesetben","timestamp":"2018. május. 17. 11:30","title":"Rajongásig szerették a papot, aki meghalt a sülysápi balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddcfdc5d-b1b0-4ffb-881d-32b4bdcbbe53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Chaplin család Eszenyi Enikőnek engedélyezte, hogy Magyarországon elsőként rendezhesse meg Charlie Chaplin egyik legnagyobb hatású művét, A diktátort. Főszerepben ifj. Vidnyánszky Attila, a színpadi változatot Vecsei H. Miklós írja. Bejelentették a jövő évad bemutatóit.","shortLead":"A Chaplin család Eszenyi Enikőnek engedélyezte, hogy Magyarországon elsőként rendezhesse meg Charlie Chaplin egyik...","id":"20180517_A_diktator_a_Vigszinhazban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddcfdc5d-b1b0-4ffb-881d-32b4bdcbbe53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe91cf8-f8fb-4e2c-a51b-809f09d24ab4","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_A_diktator_a_Vigszinhazban","timestamp":"2018. május. 17. 11:17","title":"A diktátor a Vígszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]