[{"available":true,"c_guid":"65986f84-fc93-44de-bc3c-713627ba1096","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egész világ ismeri Ri Cshun Hit, az észak-koreai tévé bemondóját, mert évtizedek óta őt ültetik kamera elé a kommunista diktatúrában, ha valami igazán fontosat kell bejelenteni. Ő az, aki simán kiborul a képernyőn, ha valami szomorút hírt közöl, és alig bír magával, olyan boldog, ha valami jót mond a nézőknek. Az észak-koreai diktátor és a dél-koreai elnök találkozója után nagyon fel volt dobva, annyira jó híreket mondott a nézőknek. ","shortLead":"Az egész világ ismeri Ri Cshun Hit, az észak-koreai tévé bemondóját, mert évtizedek óta őt ültetik kamera elé...","id":"20180428_Annyira_komoly_volt_a_Koreacsucs_hogy_EszakKorea_bevetette_vilaghires_sztarbemondojat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65986f84-fc93-44de-bc3c-713627ba1096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c303536-6fc6-4b1b-8e99-83781a32eba4","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Annyira_komoly_volt_a_Koreacsucs_hogy_EszakKorea_bevetette_vilaghires_sztarbemondojat","timestamp":"2018. április. 28. 18:17","title":"Annyira komoly volt a Korea-csúcs, hogy Észak-Korea bevetette világhíres sztárbemondóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7b12ce-516e-4ef2-b4f5-5b4c305cea53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A matematika fejedelme, Johann Carl Friedrich Gauss előtt tiszteleg ma különleges logójával a Google.","shortLead":"A matematika fejedelme, Johann Carl Friedrich Gauss előtt tiszteleg ma különleges logójával a Google.","id":"20180430_johann_carl_friedrich_gauss_a_matematika_fejedelme_google_doodle","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a7b12ce-516e-4ef2-b4f5-5b4c305cea53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a9fc89-278d-4f91-b078-abf376e1ce7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_johann_carl_friedrich_gauss_a_matematika_fejedelme_google_doodle","timestamp":"2018. április. 30. 11:03","title":"Miért van ma ez a férfi a Google kereső főoldalán, ki az a Johann Carl Friedrich Gauss?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9911d617-aa9c-46ad-99f4-f3b9ccf90c1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jean-Claude Arnault fotóst 18 nő vádolja szexuális zaklatással. Több szemtanú szerint a fotós kéretlenül és illetlenül megtapogatta a svéd koronahercegnőt, Viktóriát.","shortLead":"Jean-Claude Arnault fotóst 18 nő vádolja szexuális zaklatással. Több szemtanú szerint a fotós kéretlenül és illetlenül...","id":"20180430_Szexualisan_zaklathattak_a_sved_hercegnot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9911d617-aa9c-46ad-99f4-f3b9ccf90c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c0c877-11e1-467e-b656-7b9403a5631b","keywords":null,"link":"/kultura/20180430_Szexualisan_zaklathattak_a_sved_hercegnot","timestamp":"2018. április. 30. 09:38","title":"Nobel-botrány: Szexuálisan zaklathatták a svéd hercegnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia 3-1-re verte hazai pályán a Balmazújvárost a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 28. fordulójában, a felcsúti együttes öt forduló óta veretlen.","shortLead":"A Puskás Akadémia 3-1-re verte hazai pályán a Balmazújvárost a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 28. fordulójában...","id":"20180428_Elverte_a_Puskas_Akademia_Felcsuton_a_Balmazujvarost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e99c67-d2a3-4851-8874-0a769316739a","keywords":null,"link":"/sport/20180428_Elverte_a_Puskas_Akademia_Felcsuton_a_Balmazujvarost","timestamp":"2018. április. 28. 21:27","title":"Elverte a Puskás Akadémia Felcsúton a Balmazújvárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c25f75d-b494-44fb-8e6b-0e444a148756","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Betiltották Kenyában az első olyan filmet, amely az afrikai országot képviselve vesz részt a cannes-i filmfesztiválon. Az ok: a cenzoroknak nem tetszett a film témája, két nő szerelme.","shortLead":"Betiltották Kenyában az első olyan filmet, amely az afrikai országot képviselve vesz részt a cannes-i filmfesztiválon...","id":"20180429_Leszbikus_tartalom_miatt_tiltottak_be_a_cannesi_versenyfilmet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c25f75d-b494-44fb-8e6b-0e444a148756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6382b30b-74d3-4401-a348-ece4929aadf6","keywords":null,"link":"/kultura/20180429_Leszbikus_tartalom_miatt_tiltottak_be_a_cannesi_versenyfilmet","timestamp":"2018. április. 29. 09:47","title":"Leszbikus tartalom miatt tiltották be a cannes-i versenyfilmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de8c857-925d-487f-b58f-57f1d3054db4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt kicsit benézték Katalin stylistjai.","shortLead":"Ezt kicsit benézték Katalin stylistjai.","id":"20180429_Ismeros_volt_Katalin_hercegno_ruhaja_Csak_nem_egy_horrorfilmbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6de8c857-925d-487f-b58f-57f1d3054db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d39a84c-a699-4838-9ff8-5e68ca85a4c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180429_Ismeros_volt_Katalin_hercegno_ruhaja_Csak_nem_egy_horrorfilmbol","timestamp":"2018. április. 29. 08:10","title":"Ismerős volt Katalin hercegnő ruhája? Csak nem egy horrorfilmből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három kormánypárti szervezet által készített vitairat kemény mondatokat tartalmaz. A kötet bemutatóján Balog Zoltán távozó miniszer azt mondta, nagy szükség volna valóságos, a kormányt teljesítménye, Magyarországot helyzete és lehetőségei alapján megítélő diskurzusokra. Megkapták, kérdés, mire mennek vele. ","shortLead":"A három kormánypárti szervezet által készített vitairat kemény mondatokat tartalmaz. A kötet bemutatóján Balog Zoltán...","id":"20180428_Varatlanul_eros_kritikat_kapott_belulrol_Orban_Viktor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff06eecd-2277-42c3-9839-5bd6ea3c4f85","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Varatlanul_eros_kritikat_kapott_belulrol_Orban_Viktor","timestamp":"2018. április. 28. 12:49","title":"Váratlanul erős kritikát kapott házon belülről Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5950e26-cd84-4324-b2b3-25f9c2ef8e6d","c_author":"","category":"vilag","description":"A jelentős törvényhozási többséggel rendelkező örményországi kormánypárt bejelentette, nem indít jelöltet a parlamenti miniszterelnök választáson, hogy ezzel is csökkentse a feszültséget. Ezzel viszont teljessé vált az április közepe óta bársonyos forradalom győzelme.","shortLead":"A jelentős törvényhozási többséggel rendelkező örményországi kormánypárt bejelentette, nem indít jelöltet a parlamenti...","id":"20180429_Teljesse_valt_az_ormeny_forradalom_gyozelme","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5950e26-cd84-4324-b2b3-25f9c2ef8e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748c72ad-01d9-440c-aec1-a663d98b5a1c","keywords":null,"link":"/vilag/20180429_Teljesse_valt_az_ormeny_forradalom_gyozelme","timestamp":"2018. április. 29. 10:16","title":"Teljessé vált az örmény forradalom győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]