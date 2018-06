Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d215eab0-e8b5-4596-8640-ca9b50843069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki őt támogatja, a Jobbik, az MSZP, a DK és a Momentum után végre az LMP is beállt mögé.","shortLead":"Mindenki őt támogatja, a Jobbik, az MSZP, a DK és a Momentum után végre az LMP is beállt mögé.","id":"20180601_Az_osszes_ellenzeki_part_Rokker_Zsolti_mogott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d215eab0-e8b5-4596-8640-ca9b50843069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847d83f1-8593-43a8-886b-2a16a96695e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Az_osszes_ellenzeki_part_Rokker_Zsolti_mogott","timestamp":"2018. június. 01. 09:50","title":"Az összes ellenzéki párt Rokker Zsolti mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b149757b-3c10-4905-98ec-bca4355dbb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm bejelentette első, kifejezetten a kiterjesztett és a virtuális valóság eszközei számára készített áramkörét, a Snapdragon XR1 lapkakészletet.","shortLead":"A Qualcomm bejelentette első, kifejezetten a kiterjesztett és a virtuális valóság eszközei számára készített áramkörét...","id":"20180601_qualcomm_snapdragon_xr1_lapkakeszletet_vr_ar_eszkozok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b149757b-3c10-4905-98ec-bca4355dbb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da38b56b-4c83-4989-823f-4c5343449458","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_qualcomm_snapdragon_xr1_lapkakeszletet_vr_ar_eszkozok","timestamp":"2018. június. 01. 17:03","title":"Nagy Qualcomm-előretörés: hivatalos az új Snapdragon XR1 lapkakészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3ce14c-6a87-47f1-b233-15163140a49e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Újra Giuseppe Conte vezetésével próbálnak kormányt alakítani. ","shortLead":"Újra Giuseppe Conte vezetésével próbálnak kormányt alakítani. ","id":"20180531_Meg_egyszer_nekifut_a_kormanyalakitasnak_az_olasz_jobboldal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a3ce14c-6a87-47f1-b233-15163140a49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152557c6-2073-427e-a449-c39983b877de","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_Meg_egyszer_nekifut_a_kormanyalakitasnak_az_olasz_jobboldal","timestamp":"2018. május. 31. 20:01","title":"Még egyszer nekifut a kormányalakításnak az olasz jobboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ff8a7b-9796-4d85-8701-cb4834088d2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Június közepétől Magyarországon is elérhető lesz a bútorgyártó kifejezetten házi kedvenceknek tervezett kollekciója.","shortLead":"Június közepétől Magyarországon is elérhető lesz a bútorgyártó kifejezetten házi kedvenceknek tervezett kollekciója.","id":"20180601_Hamarosan_a_kutyaknak_is_lehet_butort_venni_az_IKEAban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4ff8a7b-9796-4d85-8701-cb4834088d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427cdd8c-bf81-4d20-b07b-88cc56747368","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Hamarosan_a_kutyaknak_is_lehet_butort_venni_az_IKEAban","timestamp":"2018. június. 01. 08:44","title":"Hamarosan a kutyáknak is lehet bútort venni az IKEA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef2fcb0-ce99-4e95-b7fb-4ece146d5ff2","c_author":"Rajki Diána","category":"gazdasag","description":"Akár egy hónap időmegtakarítást is jelenthetnek egy ötszintes ház esetén az előregyártott kéregelemek. Az új technológiákkal csökkenthető az élőmunka szerepe az építőiparban.","shortLead":"Akár egy hónap időmegtakarítást is jelenthetnek egy ötszintes ház esetén az előregyártott kéregelemek. Az új...","id":"201822__epitoipar__valaszok_amunkaerohianyra__oktatas__elore_agyartassal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef2fcb0-ce99-4e95-b7fb-4ece146d5ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd7a725-64a3-4216-afcd-6825163584b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/201822__epitoipar__valaszok_amunkaerohianyra__oktatas__elore_agyartassal","timestamp":"2018. június. 02. 15:00","title":"Előre gyártott fal segíthet a komoly gondokkal küzdő magyar építőiparnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84a6e30-dda3-4208-8ab0-a26c1f003cfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály pénzügyminiszter mondta el a véleményét a bizottsági tervezettel kapcsolatban.","shortLead":"Varga Mihály pénzügyminiszter mondta el a véleményét a bizottsági tervezettel kapcsolatban.","id":"20180531_Nem_tetszik_a_kormanynak_hogy_csokkentenek_az_EUpenzeket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f84a6e30-dda3-4208-8ab0-a26c1f003cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0ca4f0-2c64-42af-bab4-df5848167cf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Nem_tetszik_a_kormanynak_hogy_csokkentenek_az_EUpenzeket","timestamp":"2018. május. 31. 18:14","title":"Nem tetszik a kormánynak, hogy csökkentenék az EU-pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d97fc7-741d-47b6-89a1-8c156ac8bf08","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hosszú Katinka és Shane Tusup nemcsak a magánéletben és a sportban, de az üzletben is társak (voltak). Kapcsolatuk megromlása azonban a vállalkozásaikat is visszavetheti – olvasható a friss HVG-ben.","shortLead":"Hosszú Katinka és Shane Tusup nemcsak a magánéletben és a sportban, de az üzletben is társak (voltak). Kapcsolatuk...","id":"20180531_hosszu_katinka_shane_tusup_uzlet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78d97fc7-741d-47b6-89a1-8c156ac8bf08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df8746b-771d-452d-94bf-839caf633722","keywords":null,"link":"/kkv/20180531_hosszu_katinka_shane_tusup_uzlet","timestamp":"2018. május. 31. 21:45","title":"Mi lesz Hosszú és Tusup közös bizniszével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8bbfe9f-b9dc-44a4-a95e-807ee00ddb10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A második világháború óta ez lesz a hatvanötödik kormánya Olaszországnak. Két, újnak számító populista párt alakít kormányt, mindkettő képviselői nyíltan bírálják az EU politikáját.","shortLead":"A második világháború óta ez lesz a hatvanötödik kormánya Olaszországnak. Két, újnak számító populista párt alakít...","id":"20180601_vegre_lesz_uj_kormanya_olaszorszagnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8bbfe9f-b9dc-44a4-a95e-807ee00ddb10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a65d3e2-af42-4509-8751-981c0983cd04","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_vegre_lesz_uj_kormanya_olaszorszagnak","timestamp":"2018. június. 01. 16:49","title":"Végre van új kormánya Olaszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]