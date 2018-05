Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Tervezett rendszerfejlesztés és -karbantartás lesz hajnali 1 és 5 között.","shortLead":"Tervezett rendszerfejlesztés és -karbantartás lesz hajnali 1 és 5 között.","id":"20180525_Most_vasarnap_hajnalban_ne_nagyon_akarjon_ematricat_venni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70d7e15-e275-4cd5-ba59-290bd52a3a11","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180525_Most_vasarnap_hajnalban_ne_nagyon_akarjon_ematricat_venni","timestamp":"2018. május. 25. 10:27","title":"Most vasárnap hajnalban ne nagyon akarjon e-matricát venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d315fa-f54f-4529-a513-ae1b13bc4a8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Látszólag a tüntetésektől pihenni sem tudó szomszédokat védené a kormány legújabb terve, valójában pontosan sejthető, hogy a politikusok magukat próbálják megvédeni a demonstrálóktól.","shortLead":"Látszólag a tüntetésektől pihenni sem tudó szomszédokat védené a kormány legújabb terve, valójában pontosan sejthető...","id":"20180526_Mindenhol_lehet_tuntetni_kiveve_ahol_emberek_laknak__mit_tervez_a_kormany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62d315fa-f54f-4529-a513-ae1b13bc4a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3462525-d23c-4055-9bbd-d4f3a3b099bc","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Mindenhol_lehet_tuntetni_kiveve_ahol_emberek_laknak__mit_tervez_a_kormany","timestamp":"2018. május. 26. 07:00","title":"\"Mindenhol lehet tüntetni, kivéve, ahol emberek laknak\" – a szomszédokra mutogat a kormány az újabb korlátozáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3245e238-bd8c-415c-b767-a0a078eb4a33","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Új parkolási övezetek és magasabb óradíjak is jöhetnek a Fővárosi Közgyűléshez nemrég benyújtott javaslat alapján. ","shortLead":"Új parkolási övezetek és magasabb óradíjak is jöhetnek a Fővárosi Közgyűléshez nemrég benyújtott javaslat alapján. ","id":"20180525_525_parkolas_budapest_belvaros_parkolasi_dijak_budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3245e238-bd8c-415c-b767-a0a078eb4a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5aeebf-c81f-4453-bd6e-17fc075efe60","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180525_525_parkolas_budapest_belvaros_parkolasi_dijak_budapesten","timestamp":"2018. május. 25. 13:30","title":"525 forintra emelnék a parkolási óradíjat Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f025d4-6a9e-4773-8288-6f259a3c76dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A komáromi Monostori Erődben kezdődik hétfőn az idei Pálinka Országkóstoló, ahol több száz főzetet bírálnak el.","shortLead":"A komáromi Monostori Erődben kezdődik hétfőn az idei Pálinka Országkóstoló, ahol több száz főzetet bírálnak el.","id":"20180526_Lenne_biro_ezen_a_versenyen_Az_orszag_legjobb_palinkajat_keresik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f025d4-6a9e-4773-8288-6f259a3c76dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a8f043-81f1-4bf6-9f28-97619f90cf6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180526_Lenne_biro_ezen_a_versenyen_Az_orszag_legjobb_palinkajat_keresik","timestamp":"2018. május. 26. 09:36","title":"Lenne bíró ezen a versenyen? Az ország legjobb pálinkáját keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9301b255-b3c5-44d3-87da-f40bae01769d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi átvette már a vádlotti idézését, de azzal védekezik, hogy a fejsérülése miatt nem is emlékszik semmire, nem tud nyilatkozni semmiről. ","shortLead":"A férfi átvette már a vádlotti idézését, de azzal védekezik, hogy a fejsérülése miatt nem is emlékszik semmire, nem tud...","id":"20180526_Veronai_busztragedia_a_sofor_most_azt_mondja_nem_o_vezetett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9301b255-b3c5-44d3-87da-f40bae01769d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c7cdf3-6584-4b48-8b42-ee447069713a","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Veronai_busztragedia_a_sofor_most_azt_mondja_nem_o_vezetett","timestamp":"2018. május. 26. 18:25","title":"Veronai busztragédia: a sofőr most azt mondja, nem ő vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c495b71-0544-4099-90f3-a5199581c365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia (MI) elterjedése hozzájárul a munkahelyterméshez, az új állások betöltéséhez azonban egyelőre hiányzik a megfelelő szakembergárda – mutat rá az MIT és az EY felmérése. A szakértők szerint több állást hoznak a robotok, mint amennyit visznek, a kérdés csak az, hogy lesz-e, aki menedzseli őket.","shortLead":"A mesterséges intelligencia (MI) elterjedése hozzájárul a munkahelyterméshez, az új állások betöltéséhez azonban...","id":"20180525_mesterseges_intelligencia_automaizacio_robotok_munka","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c495b71-0544-4099-90f3-a5199581c365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc0dd11-8eef-4caf-a0fe-cc4a020df63a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180525_mesterseges_intelligencia_automaizacio_robotok_munka","timestamp":"2018. május. 25. 13:03","title":"Szinte garantált, hogy nem lesz állása, ha nem ért a gépekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983fd191-0bca-4231-95d7-79980c9ea57e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két órán belül rendőrkézre került.","shortLead":"Két órán belül rendőrkézre került.","id":"20180525_bombariado_az_arkadban_megvan_a_fenyegeto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=983fd191-0bca-4231-95d7-79980c9ea57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74b3855-d52d-4a81-9b6d-c3396ced02f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_bombariado_az_arkadban_megvan_a_fenyegeto","timestamp":"2018. május. 25. 16:21","title":"Bombariadó az Árkádban: megvan a fenyegető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904885c3-6803-4675-84fc-ad83c3049015","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A thai főváros egyik rendőrségi vezetője tájékoztatta a sajtót: a híres Wat Saket templom főpapja komoly gyanúba keveredett. Tíz, érdekes módon a saját nevét viselő bankszámlán összesen 130 millió bahtot, vagyis kb. 3,4 millió eurót találtak. ","shortLead":"A thai főváros egyik rendőrségi vezetője tájékoztatta a sajtót: a híres Wat Saket templom főpapja komoly gyanúba...","id":"20180525_Kisertes_Lelepett_az_adomanyokkal_a_bangkoki_buddhista_templom_fonoke","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=904885c3-6803-4675-84fc-ad83c3049015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b93800c-4c1a-41ff-86cd-1a93f7986b0a","keywords":null,"link":"/elet/20180525_Kisertes_Lelepett_az_adomanyokkal_a_bangkoki_buddhista_templom_fonoke","timestamp":"2018. május. 25. 15:32","title":"Kísértés? Lelépett az adományokat saját számláira utaló buddhista templomfőnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]