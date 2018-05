Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e51af137-dd96-4787-ae84-f450f49be7e6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Külföldi újságírók jelenlétében, hatalmas robbanással megkezdődött a Punggje-ri kísérleti nukleáris üzem felszámolása.","shortLead":"Külföldi újságírók jelenlétében, hatalmas robbanással megkezdődött a Punggje-ri kísérleti nukleáris üzem felszámolása.","id":"20180524_EszakKorea_leszerelte_nuklearis_kiserleti_telepet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e51af137-dd96-4787-ae84-f450f49be7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c154a3-9722-4efa-b498-ee145365eb16","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_EszakKorea_leszerelte_nuklearis_kiserleti_telepet","timestamp":"2018. május. 24. 13:04","title":"Észak-Korea felrobbantotta nukleáris telepét - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új vezéreszme Orbán szerint a kereszténydemokrácia lesz, amely megvédi a határokat és az egy férfi–egy nő kapcsolatára épülő családeszmét is. ","shortLead":"Az új vezéreszme Orbán szerint a kereszténydemokrácia lesz, amely megvédi a határokat és az egy férfi–egy nő...","id":"20180525_Orban_A_liberalis_demokracia_kiurult_uj_vezereszmere_van_szukseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aeaf34f-e62b-42a4-8f7e-c1640f78e793","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Orban_A_liberalis_demokracia_kiurult_uj_vezereszmere_van_szukseg","timestamp":"2018. május. 25. 07:55","title":"Orbán: A liberális demokrácia kiürült, új vezéreszmére van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8439a79a-5c25-48d6-b781-7009623e909c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újságírók jelenlétében berobbantották a kísérletekhez használt alagutakat. ","shortLead":"Újságírók jelenlétében berobbantották a kísérletekhez használt alagutakat. ","id":"20180524_EszakKorea_lerombolta_nuklearis_kiserleti_telepet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8439a79a-5c25-48d6-b781-7009623e909c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360685e1-c9ad-425b-9ece-076a7afe4b68","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_EszakKorea_lerombolta_nuklearis_kiserleti_telepet","timestamp":"2018. május. 24. 15:15","title":"Észak-Korea lerombolta nukleáris kísérleti telepét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0081faad-ddbd-434c-84fc-c225477126e2","c_author":"S. A.","category":"kultura","description":"De miért hallgatott eddig, ha tudta, mit művel a producer?\r

","shortLead":"De miért hallgatott eddig, ha tudta, mit művel a producer?\r

","id":"20180525_Halalosan_megfenyegette_Brad_Pitt_Harvey_Weinsteint","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0081faad-ddbd-434c-84fc-c225477126e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d8181d-2837-4e1e-9eb3-3c3cdda1a211","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Halalosan_megfenyegette_Brad_Pitt_Harvey_Weinsteint","timestamp":"2018. május. 25. 16:56","title":"Halálosan megfenyegette Brad Pitt Harvey Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ő maga számolt be arról, hogy 200 vegyesen megdöntötte a versenycsúcsot, amelyet ő tartott. Facebook-oldala a Shane Tusuppal kitört újabb viszály miatt nem működik, de Instagram-oldalán ott a friss hír.","shortLead":"Ő maga számolt be arról, hogy 200 vegyesen megdöntötte a versenycsúcsot, amelyet ő tartott. Facebook-oldala a Shane...","id":"20180526_Eros_visszateres_Hosszu_Katinka_jo_idovel_gyozott_Kaliforniaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92deba25-0d0d-46c8-90c9-deb008e72eaf","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Eros_visszateres_Hosszu_Katinka_jo_idovel_gyozott_Kaliforniaban","timestamp":"2018. május. 26. 11:16","title":"Erős visszatérés: Hosszú Katinka jó idővel győzött Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7699d7f-b6ed-486c-b130-7898e28636fe","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az ABC-gyilkosságok című krimiben lesz nyomozó.



","shortLead":"Az ABC-gyilkosságok című krimiben lesz nyomozó.



","id":"20180524_Poirott_alakitja_John_Malkovich","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7699d7f-b6ed-486c-b130-7898e28636fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cef486e-092c-4b95-a610-33fc1f60e669","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Poirott_alakitja_John_Malkovich","timestamp":"2018. május. 24. 13:44","title":"Poirot-t alakítja John Malkovich","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38eeed92-70e1-4e22-8099-375546a36e51","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pesti bukás után a Liliom világhódító útra indult, a You'll Never Walk Alone pedig a darab musicalfeldolgozásához íródott.","shortLead":"A pesti bukás után a Liliom világhódító útra indult, a You'll Never Walk Alone pedig a darab musicalfeldolgozásához...","id":"20180525_Molnar_Ferenc_Youll_Never_Walk_Alone","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38eeed92-70e1-4e22-8099-375546a36e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7726406f-5f4a-4cc5-87f6-ae0929cc4142","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Molnar_Ferenc_Youll_Never_Walk_Alone","timestamp":"2018. május. 25. 10:35","title":"Molnár Ferenc nélkül nem lenne Liverpool-himnusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd49ba93-e23e-4744-b51c-4f4bc53c65c0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tündérkertet álmodott a kormány a fertődi kastélyból, de szinte semmi sem sikerült a tervekből, sőt most az Esterházy-kincstárat is elveszítheti az állam.","shortLead":"Tündérkertet álmodott a kormány a fertődi kastélyból, de szinte semmi sem sikerült a tervekből, sőt most...","id":"20180524_Ez_a_kormany_egyik_befuccsolt_terve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd49ba93-e23e-4744-b51c-4f4bc53c65c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b91690-d395-46c6-b6ba-0f1ba97a260f","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Ez_a_kormany_egyik_befuccsolt_terve","timestamp":"2018. május. 24. 14:03","title":"Ez a kormány egyik befuccsolt terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]