[{"available":true,"c_guid":"a13b404c-ded7-43b6-8db4-795e100626d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erdogan elnök régi nagy álma, hogy saját autómárkájában autózhasson, és úgy tűnik a pénz nem akadálya az ötletének.","shortLead":"Erdogan elnök régi nagy álma, hogy saját autómárkájában autózhasson, és úgy tűnik a pénz nem akadálya az ötletének.","id":"20180610_torokorszag_automarka","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a13b404c-ded7-43b6-8db4-795e100626d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38664ed4-8862-40c6-b9dd-1c36140e5773","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_torokorszag_automarka","timestamp":"2018. június. 10. 11:45","title":"Saját autómárkát akar Törökország, 1000 milliárd forintnyit költenek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f8478d-a924-499d-ab63-d96d6c00502b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy ember vesztette életét, amikor autójukra rádőlt egy fa az országon átvonuló vihar következtében Tolna megyében. A Bors úgy tudja, a tragédia áldozatai egy kisvaszari család tagjai. ","shortLead":"Négy ember vesztette életét, amikor autójukra rádőlt egy fa az országon átvonuló vihar következtében Tolna megyében...","id":"20180609_Ket_kisgyerek_is_van_a_dombovari_vihar_halottjai_kozott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78f8478d-a924-499d-ab63-d96d6c00502b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69745e69-4cc0-45f1-b4aa-43ed8612ef3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Ket_kisgyerek_is_van_a_dombovari_vihar_halottjai_kozott","timestamp":"2018. június. 09. 15:20","title":"Két kisgyerek is van a dombóvári vihar halottjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8758ab53-9405-40d8-a5c3-f6e8a3c04c28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Világbéke-burger, Rakétaember-taco, Bromance-koktél? Vagy emlékérem, esetleg póló „Béke az oroszlános városból” felirattal? Mindenből igyekeznek pénzt csinálni Szingapúr vállalkozó kedvű polgárai Donald Trump amerikai és Kim Dzsong Un észak-koreai elnök keddi találkozóját kihasználva.","shortLead":"Világbéke-burger, Rakétaember-taco, Bromance-koktél? Vagy emlékérem, esetleg póló „Béke az oroszlános városból”...","id":"20180609_Szingapur_lazban_eg_es_penzt_csinal_a_keddi_TrumpKim_csucstalalkozobol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8758ab53-9405-40d8-a5c3-f6e8a3c04c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b252e183-271e-43db-91d6-9ae999b5b68f","keywords":null,"link":"/kkv/20180609_Szingapur_lazban_eg_es_penzt_csinal_a_keddi_TrumpKim_csucstalalkozobol","timestamp":"2018. június. 09. 15:34","title":"Szingapúr lázban ég, és pénzt csinál a keddi Trump-Kim csúcstalálkozóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae7f95c-17b3-4a13-a24f-67d88ec6f2fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte kertdíszítő figurák, kerti törpék lepték el vasárnap a Google kereső főoldalát. De mi is a kerti törpék története?","shortLead":"Világszerte kertdíszítő figurák, kerti törpék lepték el vasárnap a Google kereső főoldalát. De mi is a kerti törpék...","id":"20180610_a_kerti_torpek_tortenete","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ae7f95c-17b3-4a13-a24f-67d88ec6f2fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2781585-bbeb-479e-b653-d41de5781a07","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_a_kerti_torpek_tortenete","timestamp":"2018. június. 10. 07:03","title":"Miért van ez a kerti törpe ma a Google keresőben? Mi a kerti törpék története?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5394420-5ed1-4abb-9a2b-6903fff7bde4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tolna megyében súlyos károkat okozott a vihar, négy ember meghalt Dombóváron, amikor egy autóra rádőlt egy fa.","shortLead":"Tolna megyében súlyos károkat okozott a vihar, négy ember meghalt Dombóváron, amikor egy autóra rádőlt egy fa.","id":"20180609_Durva_vihar_pusztit_NyugatMagyarorszagon_negy_halott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5394420-5ed1-4abb-9a2b-6903fff7bde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3fe79f-4f30-4efb-97f4-a04c9f1acdcd","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Durva_vihar_pusztit_NyugatMagyarorszagon_negy_halott","timestamp":"2018. június. 09. 00:18","title":"Durva vihar pusztított Nyugat-Magyarországon, négy halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62288e37-48cc-4fd5-9712-c6f912c17708","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csetényi Csaba érdekeltsége az indoklás szerint nem csinálhatta volna azt, hogy - miután megígérte - nem von be alvállalkozókat a feladat teljesítésébe.","shortLead":"Csetényi Csaba érdekeltsége az indoklás szerint nem csinálhatta volna azt, hogy - miután megígérte - nem von be...","id":"20180610_5_milliora_birsagoltak_Rogan_szomszedjanak_ceget_egy_Paks_IIs_tender_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62288e37-48cc-4fd5-9712-c6f912c17708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fcad094-3283-4e9a-9bac-70019b67c7d0","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_5_milliora_birsagoltak_Rogan_szomszedjanak_ceget_egy_Paks_IIs_tender_miatt","timestamp":"2018. június. 10. 11:03","title":"5 millióra bírságolták Rogán szomszédjának cégét egy Paks II.-s tender miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6e58e6-8baa-408c-87da-0c07bb02773f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az emberi civilizációnak szüksége van energiára, de nem szabad, hogy ez az energia elpusztítsa a civilizációt - mondta vasárnap Ferenc pápa a nagy olaj- és földgázipari vállalatoknak a Vatikánban összegyűlt vezetői előtt.","shortLead":"Az emberi civilizációnak szüksége van energiára, de nem szabad, hogy ez az energia elpusztítsa a civilizációt - mondta...","id":"20180609_Olajmultik_vezetoi_a_Vatikanban_Papa_az_energia_ne_pusztitsa_el_a_civilizaciot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c6e58e6-8baa-408c-87da-0c07bb02773f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a92039-76f3-4f29-9769-3155640962a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180609_Olajmultik_vezetoi_a_Vatikanban_Papa_az_energia_ne_pusztitsa_el_a_civilizaciot","timestamp":"2018. június. 09. 14:03","title":"Olajmultik vezetői a Vatikánban. Pápa: az energia ne pusztítsa el a civilizációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30cb7a0-5f33-411e-bcaa-449faa6cfef8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A drága üzemanyag miatt tiltakozó autósok délután ötkor ott álltak meg, ahol éppen voltak. Több ezren tiltakoztak így. ","shortLead":"A drága üzemanyag miatt tiltakozó autósok délután ötkor ott álltak meg, ahol éppen voltak. Több ezren tiltakoztak így. ","id":"20180608_eleguk_lett_a_szerbiai_autoknak_tobb_helyen_megbenitottak_az_utakat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b30cb7a0-5f33-411e-bcaa-449faa6cfef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51083781-82dd-4aac-b74d-0bd8cc9b9e4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180608_eleguk_lett_a_szerbiai_autoknak_tobb_helyen_megbenitottak_az_utakat","timestamp":"2018. június. 08. 21:35","title":"Elegük lett a szerbiai autósoknak, több helyen megbénították az utakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]