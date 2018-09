Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d662333-dadc-4c63-bfc2-c354f8c40338","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A német sajtó szerint a neonácik újra szervezkednek, miközben a polgármester arról beszél, hogy továbbra is szívesen látják a külföldieket.","shortLead":"A német sajtó szerint a neonácik újra szervezkednek, miközben a polgármester arról beszél, hogy továbbra is szívesen...","id":"20180831_Ujabb_tuntetesek_lesznek_a_hetvegen_Chemnitzben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d662333-dadc-4c63-bfc2-c354f8c40338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a87f180-ef8b-4188-9ef8-2772576f5714","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Ujabb_tuntetesek_lesznek_a_hetvegen_Chemnitzben","timestamp":"2018. augusztus. 31. 21:00","title":"Újabb tüntetések lesznek a hétvégén Chemnitzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb231c26-0712-4a8d-a2ea-bf72d0d6de7e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A címvédő és négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíjat Monzában.","shortLead":"A címvédő és négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Olasz...","id":"20180902_Hamilton_nyert_a_ket_Mercedes_koze_befert_egy_Ferrari_az_elso_haromban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb231c26-0712-4a8d-a2ea-bf72d0d6de7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7ba0bb-e25f-40dc-a892-c96fdbccf871","keywords":null,"link":"/cegauto/20180902_Hamilton_nyert_a_ket_Mercedes_koze_befert_egy_Ferrari_az_elso_haromban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 17:02","title":"Hamilton nyert, a két Mercedes közé befért egy Ferrari az első háromban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehetséges, hogy a bevándorlási különadó nem csak a menekülteknek indított programjuk, hanem a teljes egyetem költségvetését terhelné. Választ várnak a NAV-tól.","shortLead":"Lehetséges, hogy a bevándorlási különadó nem csak a menekülteknek indított programjuk, hanem a teljes egyetem...","id":"20180831_michael_ignatieff_ceu_rektor_menekultek_olive_program_bevandorlasi_kulonado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33ee6cf-dc1c-4048-b3fa-aea9e5ac7b4f","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_michael_ignatieff_ceu_rektor_menekultek_olive_program_bevandorlasi_kulonado","timestamp":"2018. augusztus. 31. 20:14","title":"Leírta a CEU rektora, miért nem tanítanak szeptembertől menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edfef9c-56d2-46f4-80ec-181f1139e887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A repülőtér végében található folyó állította meg a péntek éjjeli Moszkva-Szocsi járatot teljesítő Boeinget, amelynél a landolás utolsó pillanataiba csúszott hiba. A balesetben az egyik reptéri mentőmunkás vesztette életét, a fedélzeten többen megsérültek.","shortLead":"A repülőtér végében található folyó állította meg a péntek éjjeli Moszkva-Szocsi járatot teljesítő Boeinget, amelynél...","id":"20180901_moszkva_szocsi_repulogep_baleset_tulfutas_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8edfef9c-56d2-46f4-80ec-181f1139e887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa73042-20a5-49ce-a0d1-3d6a0fd85490","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_moszkva_szocsi_repulogep_baleset_tulfutas_oroszorszag","timestamp":"2018. szeptember. 01. 12:03","title":"Videó: 170 emberrel a fedélzetén kigyulladt a Boeing, miután túlfutott a pályán és egy folyó állította meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd00de1-84c8-4fe3-afb8-9d8bff428d29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Életveszély, ötös számú vágóhíd a Honvédkórházban: Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, szakorvos, a magyar egészségügy elkötelezett ostorozója sötéten látja a jövőt Zacher Gábor távozása és a kórházban általa ismert állapotok kialakulása után.\r

\r

","shortLead":"Életveszély, ötös számú vágóhíd a Honvédkórházban: Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, szakorvos, a magyar...","id":"20180902_Az_egeszsegugyi_szakerto_szerint_eletveszely_van_a_Honvedkorhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cd00de1-84c8-4fe3-afb8-9d8bff428d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7f670d-5807-4a67-8463-18f64d4a4b8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Az_egeszsegugyi_szakerto_szerint_eletveszely_van_a_Honvedkorhazban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:36","title":"Az egészségügyi szakértő szerint életveszély van a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64d90c5-995d-401b-8575-5886ebdc317e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft hivatalosan is megerősítette, hogy – felváltva a Redstone 5 kódnevet – mi lesz a Windows 10 októberi frissítésének a neve. Nem kellett hozzá túl nagy fantázia, és nem is okoz különösebb meglepetést. Érdekesek lesznek viszont a frissítéssel érkező újdonságok.","shortLead":"A Microsoft hivatalosan is megerősítette, hogy – felváltva a Redstone 5 kódnevet – mi lesz a Windows 10 októberi...","id":"20180902_oktoberi_windows_10_frissites_neve_funkciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c64d90c5-995d-401b-8575-5886ebdc317e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5553b37b-67de-46f9-824b-466c7d2aad16","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_oktoberi_windows_10_frissites_neve_funkciok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:03","title":"Windows 10 van a számítógépén? Hamarosan kap egy egy nagyobb frissítőcsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b0cd63-58e5-4194-9bf2-898ed8cade59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már ismerjük a frissén bejelentett első OLED-kijelzős Sony-csúcstelefon, az Xperia XZ3 méreteit, jobban el tudjuk képzelni, ha más telefonokkal hasonlítjuk össze.","shortLead":"Már ismerjük a frissén bejelentett első OLED-kijelzős Sony-csúcstelefon, az Xperia XZ3 méreteit, jobban el tudjuk...","id":"20180902_sony_xperia_xz3_meret_osszehasonlitas_mekkora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27b0cd63-58e5-4194-9bf2-898ed8cade59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1712230a-9e76-42b4-acb9-4905c04bcb5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_sony_xperia_xz3_meret_osszehasonlitas_mekkora","timestamp":"2018. szeptember. 02. 16:03","title":"Kisebb? Nagyobb? Éppen ekkora az ön telefonja a Sony új csúcsmobilja mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711b39a2-661a-464f-87ef-1ddf0b4303d8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozással egyre melegebb időjárás miatt több millió tonnával több termést pusztítanak el az egyre éhesebb rovarok 2050-re még akkor is, ha sikerül 2 Celsius-fok alatt tartani a globális átlaghőmérséklet növekedését – állapította meg egy új kutatás.","shortLead":"A klímaváltozással egyre melegebb időjárás miatt több millió tonnával több termést pusztítanak el az egyre éhesebb...","id":"20180901_globalis_felmelegedes_ehesebb_rovarok_termes_buza_kukorica_rizs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=711b39a2-661a-464f-87ef-1ddf0b4303d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871f10c5-8332-48b0-8cf8-28087b43a139","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_globalis_felmelegedes_ehesebb_rovarok_termes_buza_kukorica_rizs","timestamp":"2018. szeptember. 01. 13:03","title":"Ha csak 1 °C-ot emelkedik a hőmérséklet, a rovarok újabb 2,5%-át falják fel a világ termésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]