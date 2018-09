Egy-két pohár borban sok jó barát lakik – tartja a mondás. Különösen akkor, ha azt az egy-két poharat úgy szervírozzák, hogy az ínyencek se találjanak benne kivetnivalót. Ez utóbbit tartotta szem előtt három nantes-i barát, Thibaut Jarrousse, Jérome Pasquet és Luis Da Silva, amikor mérnökként próbálták áthidalni a házilagos borkóstolás egyik ősi problémáját. Nevezetesen azt, hogy nincs minden háztartásban kéznél egy olyan jól képzett borszakember, azaz sommelier, aki gondosan kiválasztja, megfelelően előkészíti, majd szertartásosan fel is szolgálja a nemes nedűt. Többéves fejlesztés és mintegy harminc különféle alkatrész-beszállító összehangolt munkája eredményeként született meg az a külsőleg leginkább a kapszulás kávégépekhez hasonlító készülék, amely, ha a szakértő degusztáció személyes varázsát nem is, de annak illúzióját képes megteremteni. A nevében a „bor” és az „isteni” (franciául kiejtve: divine) szavakat is hordozó D-Vine robotsommelier ugyanis felismeri a belétöltött bort, a fajtához illő ideális hőfokra hűti, illetve megfelelően dekantálja – mindezt alig egy perc leforgása alatt. Ez pedig már fél siker, hiszen a hegy levének élvezeti értéke – állítják szakértők – 50 százalékban az optimális hőmérsékleten és levegőztetésen múlik.

A kapszulás hasonlat egyébként csak félig stimmel, hiszen a gép nem „borporból” dolgozik, hanem olyan egydecis, csavaros tetejű, levegőt nem tartalmazó üvegflaskákból, amelyek a jó nevű termelők híres évjárataiból válogatott itókát tárolják. A D-Vine jelenleg ötvenféle bormintát kínál Franciaország minden tájáról. A masina a nagyjából egypohárnyi ital fajtáját az üvegfiolára applikált chip segítségével ismeri fel, és ennek alapján állítja be a megfelelő szervírozási körülményeket. Egyidejűleg pedig a jelenlévők okostelefonjára vagy tabletjére elküldi az éppen kóstolt borral és annak termelőjével kapcsolatos információkat, hogy az ízlelőbimbók mellett az agysejtek se maradjanak ki az ínyenckedés komplex élményéből.

Házi robotsommelier © D-VINE

Mint az egyik alapító kifejtette, a készüléket nem a vérprofi szakmabelieknek, hanem annak a „középrétegnek” szánják, amelynek tagjai – ha nem is fújják kívülről az évjáratokat és dűlőket – képesek felismerni, mi több, értékelni a felszolgálás körülményeiből fakadó különbségeket. A nüanszokon túl a célcsoportba tartozókat az is motiválhatja, hogy úgy is megízlelhetnek többféle, izgalmas minőségi bort, hogy ehhez nem kell feltétlenül ugyanannyi méregdrága butelkát kinyitni. Igaz, a spórolás relatív, mert egy D-Vine kezdőszett (a masinán túl egy hatos kapszulakészlet és két borospohár) ára 900 euró körül jár. Az egydecis bormintákhoz 2–20 euróért lehet hozzájutni (a többség 10 alatt van), de az egyik legdrágább, a Chateau Beychevelle 2012-es Saint-Julien Grand Cru Classéja épp 20 euróval kerül többe „poharanként”, mint palackban.

A Londonban és Szingapúrban is irodát fenntartó cég vezetői büszkék arra, hogy nem csupán a nemes nedűket, hanem a hűtő-szellőztető gép alkatrészeit is kizárólag francia beszállítóktól szerzik be. Ráadásul a házi sommelier-vel valós igényeket elégítenek ki, amit az is mutat, hogy annak idején, a még csak a tervezőasztalon létező gépre több száz elővételi ajánlatot sikerült szerezniük egy közösségi finanszírozó oldalon – árulta el Thibaut Jarrousse. Az eredetileg magánvásárlókra specializálódott vállalkozás időközben felfigyelt a vendéglőkben és szállodai éttermekben kínálkozó piaci résre is. Ezeken a helyszíneken ugyanis a kuncsaftok több mint kétharmada nem palackot nyittat, hanem csak egy pohár bort rendel, ám a minőségi szervírozást korántsem mindenütt tudják szakértő pohárnokra bízni.