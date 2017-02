[{"available":true,"c_guid":"51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a Magyar Olimpiai Bizottságnak kell visszavonnia az olimpiai pályázatot – állította kedd délelőtti sajtótájékoztatóján a szervezet elnöke. Borkai Zsolt hangsúlyozta, hogy a MOB a kandidálásnak csak az egyik \"lába\", de ha a főváros visszalép, a bizottság tudomásul veszi azt. Borkai még bízik a csodában, szerinte jó úton haladt a pályázat és a nemzeti egység, ám a pártpolitika mindent elrontott. ","shortLead":"Nem a Magyar Olimpiai Bizottságnak kell visszavonnia az olimpiai pályázatot – állította kedd délelőtti...","id":"20170221_Borkai_mob_olimpia_palyazat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ceba26f-715b-4fc9-bfa1-b691eefd0af8","keywords":null,"link":"/itthon/20170221_Borkai_mob_olimpia_palyazat","timestamp":"2017. február. 21. 11:37","title":"Borkai: Évtizedekre elveszhet minden esély egy budapesti olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f559679-594c-4a76-bff9-cdf7c6e5a3dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vona Gábor szerint magyar miniszerelnök még nem süllyedt ilyen mélyre, mint Orbán Viktor hétfőn a parlamentben.","shortLead":"Vona Gábor szerint magyar miniszerelnök még nem süllyedt ilyen mélyre, mint Orbán Viktor hétfőn a parlamentben.","id":"20170220_Vona_Orban_kocsmapolitikussa_toporodott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f559679-594c-4a76-bff9-cdf7c6e5a3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b335735-6267-4749-98a5-f0f68e2a86b5","keywords":null,"link":"/itthon/20170220_Vona_Orban_kocsmapolitikussa_toporodott","timestamp":"2017. február. 20. 19:40","title":"Vona: Orbán kocsmapolitikussá töpörödött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2917f048-5f92-476a-8df1-15ff9c78d985","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körülbelül 15 millió forintba kerül a jeges árban megrongálódott tiszacsegei komp felújítása – olvasható a Dehir.hu-n. A köztévének a csegei polgármester azt mondta: volt, aki azt javasolta, hogy nevezzék el az újjászülető kompot Janinak.","shortLead":"Körülbelül 15 millió forintba kerül a jeges árban megrongálódott tiszacsegei komp felújítása – olvasható a Dehir.hu-n...","id":"20170221_partra_huztak_a_hires_csegei_kompot_eleg_rossz_allapotban_van","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2917f048-5f92-476a-8df1-15ff9c78d985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d444c42e-ab4c-4e3a-aaa7-41c2dd341c87","keywords":null,"link":"/itthon/20170221_partra_huztak_a_hires_csegei_kompot_eleg_rossz_allapotban_van","timestamp":"2017. február. 21. 17:35","title":"Partra húzták a híres csegei kompot, elég rossz állapotban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a111286-e5a0-4f72-90e1-7a73cfd2a850","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár nap még hátra van a Samsung barcelonai sajtóeseményéig, ahol megismerheti a világ a gyártó új tabletjét. Túl nagy meglepetés nem lesz, ugyanis az eszköz kézikönyve már felkerült a netre.","shortLead":"Pár nap még hátra van a Samsung barcelonai sajtóeseményéig, ahol megismerheti a világ a gyártó új tabletjét. Túl nagy...","id":"20170220_samsung_galaxy_tab_s3_kiszivargott_kezikonyv","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a111286-e5a0-4f72-90e1-7a73cfd2a850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c0b1aa-8588-49d8-8290-f8973a43d4df","keywords":null,"link":"/tudomany/20170220_samsung_galaxy_tab_s3_kiszivargott_kezikonyv","timestamp":"2017. február. 20. 13:00","title":"Foghatják a fejüket a Samsungnál: idő előtt kiszivárgott a Galaxy Tab S3 kézikönyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae668126-cef1-4e92-a9b3-e876c304705a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag","description":"A 29 éven aluli korosztály mintha csak hozzászokna a küszködéshez, inkább az életmódját igazítja a szűkös lehetőségekhez. Ez is kiderül a Magyar Ifjúság kutatás 2016-os eredményeiből.\r

\r

","shortLead":"A 29 éven aluli korosztály mintha csak hozzászokna a küszködéshez, inkább az életmódját igazítja a szűkös...","id":"20170221_magyar_ifjusag_kutatas_2016_jovedelem_berek_eletminoseg_eletszinvonal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae668126-cef1-4e92-a9b3-e876c304705a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9baaae21-276f-4304-bc83-67b41dd65e1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170221_magyar_ifjusag_kutatas_2016_jovedelem_berek_eletminoseg_eletszinvonal","timestamp":"2017. február. 21. 14:44","title":"A magyar fiatalok nem is álmodnak 200 ezres fizetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464e1a11-c83e-417b-a608-d324df25504f","c_author":"Mizsur András","category":"itthon","description":"Még a fideszes politikusok is egymásnak ellentmondóan nyilatkoznak arról, lehet-e országos népszavazást tartani a budapesti olimpiáról. Mindeközben az MSZP einstandolná a Momentum kezdeményezését.","shortLead":"Még a fideszes politikusok is egymásnak ellentmondóan nyilatkoznak arról, lehet-e országos népszavazást tartani...","id":"20170221_momentum_mozgalom_budapesti_olimpia_nepszavazas_fovarosi_kozgyules","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=464e1a11-c83e-417b-a608-d324df25504f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d842020-227d-4587-a218-7eb9d9342bd3","keywords":null,"link":"/itthon/20170221_momentum_mozgalom_budapesti_olimpia_nepszavazas_fovarosi_kozgyules","timestamp":"2017. február. 21. 18:51","title":"A Fidesz nem találja a fogást a népszavazáson, az MSZP luftot rúghat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087059ca-7913-410c-9378-fa148e03ad7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez az ingyenes alkalmazás gyerekjátékká teszi a zeneszerzést, még azoknak is, akiknek semmilyen tapasztalatuk nincs e téren.","shortLead":"Ez az ingyenes alkalmazás gyerekjátékká teszi a zeneszerzést, még azoknak is, akiknek semmilyen tapasztalatuk nincs e...","id":"20170220_zenekeszito_alkalmazas_noise_iphone_noisefm","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=087059ca-7913-410c-9378-fa148e03ad7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90998817-72ae-4647-b9d8-518b0dd93ca6","keywords":null,"link":"/tudomany/20170220_zenekeszito_alkalmazas_noise_iphone_noisefm","timestamp":"2017. február. 20. 16:01","title":"Egyszerű kis zenecsináló app, amiből nagyszerű dolgok jöhetnek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az öngyilkosság a második vezető halálok a 10-24 éves korosztályban, most viszont csökkentek a számok.","shortLead":"Az öngyilkosság a második vezető halálok a 10-24 éves korosztályban, most viszont csökkentek a számok.","id":"20170222_A_meleghazassag_engedelyezese_miatt_csokkennek_az_amerikai_tiniongyilkossagok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00641bb-d2c9-4ce5-9099-4c39dee431b8","keywords":null,"link":"/elet/20170222_A_meleghazassag_engedelyezese_miatt_csokkennek_az_amerikai_tiniongyilkossagok","timestamp":"2017. február. 22. 11:20","title":"A melegházasság engedélyezése óta egyre kevesebb tini lesz öngyilkos Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]