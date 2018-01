[{"available":true,"c_guid":"7f172036-7191-4424-80e0-51d01f810fc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Marad a következő napokban a fagyos időjárás, de hétfőn sokfelé kisüt a nap és újabb csapadék is csak keddtől valószínű. ","shortLead":"Marad a következő napokban a fagyos időjárás, de hétfőn sokfelé kisüt a nap és újabb csapadék is csak keddtől...","id":"20180115_sokfele_mar_napsutes_teszi_kellemesebbe_a_fagyos_idot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f172036-7191-4424-80e0-51d01f810fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61acdc1e-6c18-4c83-89b4-c36a8b5cf9af","keywords":null,"link":"/idojaras/20180115_sokfele_mar_napsutes_teszi_kellemesebbe_a_fagyos_idot","timestamp":"2018. január. 15. 05:05","title":"Sokfelé már napsütés teszi kellemesebbé a fagyos időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b6b185-c141-4bdb-a967-ef03f7127709","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem mintha annyira érdekelne - kb. ezt válaszolta Bernard Tomic arra a felvetésre, hogy mi lesz most, hogy nem jutott be az Ausztrál Open főtáblájára.\r

\r

","shortLead":"Nem mintha annyira érdekelne - kb. ezt válaszolta Bernard Tomic arra a felvetésre, hogy mi lesz most, hogy nem jutott...","id":"20180114_Szamolom_a_millioim__elkepesztoen_reagalt_az_ausztral_teniszezo_a_kiesesere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26b6b185-c141-4bdb-a967-ef03f7127709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67311610-d8a4-4b2a-bd2d-9a9c85604235","keywords":null,"link":"/sport/20180114_Szamolom_a_millioim__elkepesztoen_reagalt_az_ausztral_teniszezo_a_kiesesere","timestamp":"2018. január. 14. 14:33","title":"\"Számolom a millióim\" - elképesztően reagált az ausztrál teniszező a kiesésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec4e6e6-c37f-4907-af41-b687e236580b","c_author":"","category":"itthon","description":"Érkeznek az első képek a havas Magyarországról.","shortLead":"Érkeznek az első képek a havas Magyarországról.","id":"20180114_Nezegessen_behavazott_Magyarorszagot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bec4e6e6-c37f-4907-af41-b687e236580b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6564f7-580c-4a38-a4e9-a646af989d0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180114_Nezegessen_behavazott_Magyarorszagot","timestamp":"2018. január. 14. 12:41","title":"Nézegessen behavazott Magyarországot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16378d7c-7866-42a1-92e4-def89f861805","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 70 százalékkal nőtt 2011 óta a nyugdíjra félretett pénzük azoknak, akik nem léptek ki a magánnyugdíjpénztárból.","shortLead":"Átlagosan 70 százalékkal nőtt 2011 óta a nyugdíjra félretett pénzük azoknak, akik nem léptek ki...","id":"20180113_Hatalmas_nyereseget_hoztak_a_magannyugdijpenztarak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16378d7c-7866-42a1-92e4-def89f861805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981252bf-8aed-42c0-9b50-65f34bdbfdad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180113_Hatalmas_nyereseget_hoztak_a_magannyugdijpenztarak","timestamp":"2018. január. 13. 08:39","title":"Hatalmas nyereséget hoztak a magánnyugdíjpénztárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c0e34c-d9a1-421a-81fb-9cddba711fbb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kórházba kellett vinni a téli olimpiára készülő Miklós Editet.","shortLead":"Kórházba kellett vinni a téli olimpiára készülő Miklós Editet.","id":"20180113_Elajult_a_celban_a_magyar_sielo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72c0e34c-d9a1-421a-81fb-9cddba711fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67db057d-7b04-4aa0-b8ac-e7266b050601","keywords":null,"link":"/sport/20180113_Elajult_a_celban_a_magyar_sielo","timestamp":"2018. január. 13. 13:08","title":"Elájult a célban a magyar síelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67c1d44-e3c1-485e-b325-4435703f3bca","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Repedezik az iráni vallási rendszer, amely erőszakkal gyűrte le a 2009 óta legnagyobb tiltakozóhullámot. Belső hatalmi harcok és újabb külföldi szankciók fenyegethetik a rezsim sorsát.","shortLead":"Repedezik az iráni vallási rendszer, amely erőszakkal gyűrte le a 2009 óta legnagyobb tiltakozóhullámot. Belső hatalmi...","id":"201802__irani_kirakos__tuntetes_es_megtorlas__trumpkartya__utcan_es_eterben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b67c1d44-e3c1-485e-b325-4435703f3bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f15080-5796-4b21-af8c-2c9fef602404","keywords":null,"link":"/vilag/201802__irani_kirakos__tuntetes_es_megtorlas__trumpkartya__utcan_es_eterben","timestamp":"2018. január. 14. 17:30","title":"Példátlan támadás ez a legfőbb hatalmat kézben tartó Khamenei ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971cf9f0-1937-40e0-a0d2-bcba101e347e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Ott mér egy rendőr\" - hangzik el gyorsan a mondat és máris visszább vesz a gázból a sofőr. ","shortLead":"\"Ott mér egy rendőr\" - hangzik el gyorsan a mondat és máris visszább vesz a gázból a sofőr. ","id":"20180114_a_nap_fotoja_ez_az_egyedi_traffipax_szarvaskon_nem_lesbol_tamad_es_nagyon_hatasos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=971cf9f0-1937-40e0-a0d2-bcba101e347e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1122093-6d08-44c3-b9f4-fde983d2f57a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180114_a_nap_fotoja_ez_az_egyedi_traffipax_szarvaskon_nem_lesbol_tamad_es_nagyon_hatasos","timestamp":"2018. január. 14. 07:41","title":"A nap fotója: ez az egyedi traffipax Szarvaskőn nem büntet, mégis nagyon hatásos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a848fa37-68a0-475a-ab86-4c5de43d8ece","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Srí Lanka-i kormány szerdán jelentette be, hogy érvényen kívül helyezik azt az 1955-ös törvényt, amelynek értelmében a nők nem vásárolhattak alkoholt és csak korlátozásokkal dolgozhattak bárokban. Ezt a döntést vonatja vissza az elnök.\r

","shortLead":"A Srí Lanka-i kormány szerdán jelentette be, hogy érvényen kívül helyezik azt az 1955-ös törvényt, amelynek értelmében...","id":"20180114_sri_lanka_nokre_vonatkozo_alkoholtilalom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a848fa37-68a0-475a-ab86-4c5de43d8ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"729fc7a5-1c0a-44ba-aa8d-d555f9d61701","keywords":null,"link":"/vilag/20180114_sri_lanka_nokre_vonatkozo_alkoholtilalom","timestamp":"2018. január. 14. 18:24","title":"Újra vehettek volna alkoholt a Srí Lanka-i nők, de akkor jött az elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]