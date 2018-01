[{"available":true,"c_guid":"2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ötvenezer forintjába került a Tilos Rádiónak a délutáni műsorsávban felolvasott kortárs irodalmi regény.","shortLead":"Ötvenezer forintjába került a Tilos Rádiónak a délutáni műsorsávban felolvasott kortárs irodalmi regény.","id":"20180125_a_mediatanacsnak_nem_az_alkohol_es_a_szex_volt_problemas_hanem_az_idopont","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3cbee83-5aa8-4178-9870-825353963b31","keywords":null,"link":"/kkv/20180125_a_mediatanacsnak_nem_az_alkohol_es_a_szex_volt_problemas_hanem_az_idopont","timestamp":"2018. január. 25. 16:41","title":"A médiatanácsnak nem az alkohol és a szex volt problémás, hanem az időpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef80168f-7ee7-44e2-8733-fecbac44c193","c_author":"Németh Róbert","category":"itthon","description":"A \"biztonságpolitikai szakértő\" a Ferencvárosi Polgári Úrhölgyek Egyesülete által szervezett estén tartott előadást. Míg nem egyszer csak...","shortLead":"A \"biztonságpolitikai szakértő\" a Ferencvárosi Polgári Úrhölgyek Egyesülete által szervezett estén tartott előadást...","id":"20180127_Nem_belpolitikarol_szol_a_migranskerdes_avagy_amikor_meg_Nogradi_Gyorgy_kezebol_is_kiveszik_a_mikrofont__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef80168f-7ee7-44e2-8733-fecbac44c193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f82e5f-1924-4f3d-ae43-58c1aa8a4e74","keywords":null,"link":"/itthon/20180127_Nem_belpolitikarol_szol_a_migranskerdes_avagy_amikor_meg_Nogradi_Gyorgy_kezebol_is_kiveszik_a_mikrofont__video","timestamp":"2018. január. 27. 09:35","title":"\"Nem belpolitikáról szól a migránskérdés\", avagy, amikor még Nógrádi György kezéből is kiveszik a mikrofont - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfa0538-296c-4c75-9dfc-3fdb47d65970","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utolsó januári hétvégén szárazabb idő várható, viszont többfelé lesz felhős az ég. Azért napsütés is várható. Napközben néhol 10 fok is lehet, északkeleten viszont alig fagypont felett alakulnak a maximumok – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Az utolsó januári hétvégén szárazabb idő várható, viszont többfelé lesz felhős az ég. Azért napsütés is várható...","id":"20180125_idojaras_hetvege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbfa0538-296c-4c75-9dfc-3fdb47d65970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6cc0bd-48a9-4b31-8a85-1f721d2a4e37","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_idojaras_hetvege","timestamp":"2018. január. 25. 13:47","title":"Tetszik a mostani időjárás? Ilyen marad egy ideig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The New York Times szerint Trump úgy vélte, hogy Robert Mueller elfogult, de végül letett az elmozdításáról. Trump azt mondja, ez csak egy szokásos \"fake news\".","shortLead":"A The New York Times szerint Trump úgy vélte, hogy Robert Mueller elfogult, de végül letett az elmozdításáról. Trump...","id":"20180126_orosz_befolaysolas_trump_ki_akarta_rugni_tavaly_a_vizsgalatot_vezeto_kulonleges_ugyeszt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2f99dc-914b-406d-90ae-9d345823bf17","keywords":null,"link":"/vilag/20180126_orosz_befolaysolas_trump_ki_akarta_rugni_tavaly_a_vizsgalatot_vezeto_kulonleges_ugyeszt","timestamp":"2018. január. 26. 05:26","title":"Orosz befolyásolás: Trump ki akarta rúgni tavaly a vizsgálatot vezető különleges ügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180126_Allitsuk_meg_Sorost_a_sajat_fejunkben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42c43b3-c597-4abb-a716-ee887d3dc408","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_Allitsuk_meg_Sorost_a_sajat_fejunkben","timestamp":"2018. január. 26. 11:11","title":"Állítsuk meg Sorost a saját fejünkben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c534edb6-ce4f-420b-a56f-d6703e5a29eb","c_author":"Dobozi István","category":"gazdasag","description":"Trump adóreformjának nemzetközi hatásairól Dobozi István, a Világbank volt munkatársa írt a HVG-nek.","shortLead":"Trump adóreformjának nemzetközi hatásairól Dobozi István, a Világbank volt munkatársa írt a HVG-nek.","id":"20180125_Amerika_az_uj_adoparadicsom","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c534edb6-ce4f-420b-a56f-d6703e5a29eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b618cee-ebff-4343-90a0-d8e2445b5d12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180125_Amerika_az_uj_adoparadicsom","timestamp":"2018. január. 25. 14:05","title":"Amerika, az új adóparadicsom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc834ae-60f2-497a-8c9a-f61dd92a54f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb bizonyíték arra, hogy a fiatalosan trendi brit prémiummárka hamarosan leleplezi első villanyautóját.","shortLead":"Újabb bizonyíték arra, hogy a fiatalosan trendi brit prémiummárka hamarosan leleplezi első villanyautóját.","id":"20180126_lebukott_kemfoton_az_elso_mini_amibe_mar_nem_kell_tankolni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bc834ae-60f2-497a-8c9a-f61dd92a54f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c533bcd-f45c-48cb-b172-a882a160605b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180126_lebukott_kemfoton_az_elso_mini_amibe_mar_nem_kell_tankolni","timestamp":"2018. január. 26. 11:23","title":"Lebukott: Kémfotón az első Mini, amibe már nem kell tankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Betekintést nyerhet a közönség a budapesti Katona József Színház kulisszái mögé: márciusban két napon át a Hosszúlépés városi sétái segítségével pillanthatnak be az érdeklődök a színház történetébe és a legendás Petőfi Sándor utcai épület rejtett zugaiba.","shortLead":"Betekintést nyerhet a közönség a budapesti Katona József Színház kulisszái mögé: márciusban két napon át a Hosszúlépés...","id":"20180127_Katona_Jozsef_Szinhaz_Hosszulepes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802e26c5-eb7d-41d6-af83-eb458666cf4e","keywords":null,"link":"/kultura/20180127_Katona_Jozsef_Szinhaz_Hosszulepes","timestamp":"2018. január. 27. 09:05","title":"Bekukkanthat a közönség az egyik legnépszerűbb hazai színház kulisszái mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]