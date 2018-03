Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b008f5c-44e7-48a9-9bbe-c3d0ecdf27e0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Igaz egyre kevesebben kérik, egyre népszerűbb az elektronikus úton leadott szja-bevallás. ","shortLead":"Igaz egyre kevesebben kérik, egyre népszerűbb az elektronikus úton leadott szja-bevallás. ","id":"20180318_adobevallas_nav_2018","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b008f5c-44e7-48a9-9bbe-c3d0ecdf27e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fd94e9-63b2-496a-8924-2b14abc4b4ad","keywords":null,"link":"/kkv/20180318_adobevallas_nav_2018","timestamp":"2018. március. 18. 09:27","title":"Hétfőn még lehet sms-t írni a NAV-nak, hogy postázzák az adóbevallást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő héten már majdnem egymilliárd forintot ér majd egy telitalálatos szelvény.","shortLead":"Jövő héten már majdnem egymilliárd forintot ér majd egy telitalálatos szelvény.","id":"20180318_Nem_volt_teliltalalatos_szelveny_a_hatos_lotton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab76d6e-ed90-4400-b99b-b9f5c147b907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180318_Nem_volt_teliltalalatos_szelveny_a_hatos_lotton","timestamp":"2018. március. 18. 16:51","title":"Nem volt teliltalálatos szelvény a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország egyik legnépszerűbb Facebook-oldalának általában nem nagyon politizáló gazdáit Orbán március 15-i beszéde hozta ki a sodrából.\r

\r

","shortLead":"Az ország egyik legnépszerűbb Facebook-oldalának általában nem nagyon politizáló gazdáit Orbán március 15-i beszéde...","id":"20180317_Tibi_atya_is_megszolalt_es_kormanyvaltast_akar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd09d4da-5810-4f4b-9d32-e08fb48fe383","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Tibi_atya_is_megszolalt_es_kormanyvaltast_akar","timestamp":"2018. március. 17. 18:15","title":"Tibi atya keményen megszólalt: kormányváltást akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdc95b2-1b8e-4d13-a7a0-2862ed145814","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csaknem 111 millió orosz választópolgár adhatja le voksait a nap folyamán.","shortLead":"Csaknem 111 millió orosz választópolgár adhatja le voksait a nap folyamán.","id":"20180318_orosz_valasztas_putyin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbdc95b2-1b8e-4d13-a7a0-2862ed145814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f147bc-8327-4eec-be6e-adf865ad9356","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_orosz_valasztas_putyin","timestamp":"2018. március. 18. 11:03","title":"Felpörögtek az oroszok: minden rekordot megdöntött a választási részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d90df0-3e5a-4b1b-869d-37fb80f15aa3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus jelezte azt is, szakpolitikai kormányzást folytatna. ","shortLead":"Az ellenzéki politikus jelezte azt is, szakpolitikai kormányzást folytatna. ","id":"20180318_vona_gabor_jobbik_kormany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4d90df0-3e5a-4b1b-869d-37fb80f15aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7503cd05-2d70-4dc0-b2fe-50e11225b3f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_vona_gabor_jobbik_kormany","timestamp":"2018. március. 18. 13:24","title":"11+1 miniszterből állna Vona kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hete már az összes európai országban büntetik, ha valaki a kormány mögött mobilozik. Mutatjuk a büntetési tételeket, amelyek országonként igen eltérőek lehetnek.","shortLead":"Néhány hete már az összes európai országban büntetik, ha valaki a kormány mögött mobilozik. Mutatjuk a büntetési...","id":"20180319_340_ezer_forintba_is_kerulhet_a_vezetes_kozbeni_mobilozas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097ef657-6a18-4231-801a-e7b437a43911","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_340_ezer_forintba_is_kerulhet_a_vezetes_kozbeni_mobilozas","timestamp":"2018. március. 19. 06:41","title":"340 ezer forintba is kerülhet a vezetés közbeni mobilozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kulturális intézet az orosz-brit diplomáciai viták terepévé vált.","shortLead":"A kulturális intézet az orosz-brit diplomáciai viták terepévé vált.","id":"20180317_Leallitotta_mukodeset_Oroszorszagban_a_British_Council","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c08b06-f985-42d1-b782-ff23d29ea928","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Leallitotta_mukodeset_Oroszorszagban_a_British_Council","timestamp":"2018. március. 17. 19:26","title":"Leállította működését Oroszországban a British Council","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt öttalálatos.","shortLead":"Nem volt öttalálatos.","id":"20180317_Az_1_is_az_ot_nyeroszam_kozott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4684b46-e514-4a39-b698-53262082e281","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Az_1_is_az_ot_nyeroszam_kozott","timestamp":"2018. március. 17. 20:16","title":"Az 1 is az öt nyerőszám között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]