Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a1ae985-6637-48e6-b907-6b9d5d955ee4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nemrég még arról beszélt, hogy belülről próbálják ellehetetleníteni, most beadta a lemondását.","shortLead":"A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nemrég még arról beszélt, hogy belülről próbálják ellehetetleníteni, most...","id":"20180410_Folytatodik_a_botrany_a_kamaraban_lemondott_a_BKIK_elnoke_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a1ae985-6637-48e6-b907-6b9d5d955ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb02384c-673e-460b-a27f-84812f0c09ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Folytatodik_a_botrany_a_kamaraban_lemondott_a_BKIK_elnoke_is","timestamp":"2018. április. 10. 11:55","title":"Folytatódik a botrány a kamarában, lemondott a BKIK elnöke is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081279ee-b013-43f9-9e08-0360a8fa745d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben a Vaterán is árulni kezdtek néhány, a párthoz köthető relikviát, köztük az Orbán elleni tüntetésre készült hordót is. ","shortLead":"Közben a Vaterán is árulni kezdtek néhány, a párthoz köthető relikviát, köztük az Orbán elleni tüntetésre készült...","id":"20180411_Egy_nap_alatt_24_millio_forintot_gyujtott_az_Egyutt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=081279ee-b013-43f9-9e08-0360a8fa745d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09b4618-de3e-4858-a332-1e5ae0d4d686","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Egy_nap_alatt_24_millio_forintot_gyujtott_az_Egyutt","timestamp":"2018. április. 11. 15:10","title":"Egy nap alatt 24 millió forintot gyűjtött az Együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b34b3d-a391-45b1-a964-cddbe96cf921","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Balaton Sound ide hívja Berlin, Párizs, Brüsszel, Ibiza és London kultikus klubjait.","shortLead":"A Balaton Sound ide hívja Berlin, Párizs, Brüsszel, Ibiza és London kultikus klubjait.","id":"20180410_Ezer_negyzetmeteres_bulihely_epul_a_Balatonra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1b34b3d-a391-45b1-a964-cddbe96cf921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be6df8f-3688-4ac0-9ad6-95f8b5fbeaf6","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Ezer_negyzetmeteres_bulihely_epul_a_Balatonra","timestamp":"2018. április. 10. 09:32","title":"Balaton Sound: ezer négyzetméteres bulihely épül a vízre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külföldi munkavállalással foglalkozó szakember szerint új jelenségről van szó, ami a korábbi választások után nem volt tapasztalható. ","shortLead":"A külföldi munkavállalással foglalkozó szakember szerint új jelenségről van szó, ami a korábbi választások után nem...","id":"20180411_Negyszer_annyian_nezelodnek_kulfoldi_munka_utan_mint_a_valasztasok_elott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23de9503-bda0-43d0-9e0e-071cdf9b50d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Negyszer_annyian_nezelodnek_kulfoldi_munka_utan_mint_a_valasztasok_elott","timestamp":"2018. április. 11. 21:00","title":"Négyszer annyian nézelődnek külföldi munka után, mint a választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6845591e-9c15-4366-9ec2-bb0609d6f727","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon sok ember halt meg alkoholmérgezésben.","shortLead":"Nagyon sok ember halt meg alkoholmérgezésben.","id":"20180411_Tragediaba_fulladt_az_ivaszat_Indoneziaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6845591e-9c15-4366-9ec2-bb0609d6f727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e48eeb-bd2d-41b4-a93f-022a45646a6f","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Tragediaba_fulladt_az_ivaszat_Indoneziaban","timestamp":"2018. április. 11. 07:56","title":"Tragédiába fulladt az ivászat Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50234e13-ef09-4efd-9595-f017c6368b2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ma végre hivatalos formában is bemutatkozott a sokak által várva várt új generációs Focus, ami rengeteg fejlesztést hozott magával.","shortLead":"Ma végre hivatalos formában is bemutatkozott a sokak által várva várt új generációs Focus, ami rengeteg fejlesztést...","id":"20180410_itt_a_teljesen_uj_ford_focus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50234e13-ef09-4efd-9595-f017c6368b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f70bb74-d150-4cb1-88c2-42fa0c642f2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_itt_a_teljesen_uj_ford_focus","timestamp":"2018. április. 10. 14:19","title":"Itt a teljesen új Ford Focus: van félnivalója az érkező 8-as Golfnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded55e2b-5619-4cbc-a493-220b92e69ec8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Telepítés nélkül indítható a Jelly Mario, a népszerű játékfigurából készült új, alternatív, böngészős játék, melynek különlegessége annak megvalósításában keresendő: ebben Mario úgy mozog, mintha csak egy zselészerű világban élne.","shortLead":"Telepítés nélkül indítható a Jelly Mario, a népszerű játékfigurából készült új, alternatív, böngészős játék, melynek...","id":"20180411_jelly_super_mario_bongeszos_jatek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ded55e2b-5619-4cbc-a493-220b92e69ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1372d0-2114-45d9-89c9-50f5a295ad4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_jelly_super_mario_bongeszos_jatek","timestamp":"2018. április. 11. 19:03","title":"Ezzel a Super Marióval ingyen játszhat a böngészőjében, de újra kell tanulnia hozzá a fizikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502cbafd-b507-405e-a2ef-9ee3165ebe3c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Bár tucatjával kerültek a szavazólapra a jelöltek Csongrád megyében, a falvakban csak a Fideszt ismerik. Hiába jutnak el információk az ellenzékről az interneten vagy a médiában, nincs kihez fordulniuk a helyieknek, helyben pedig már jószerivel se pedagógus, se orvos nincsen, akik évtizedekkel ezelőtt igazodási pontot is jelentettek az ott élők számára. ","shortLead":"Bár tucatjával kerültek a szavazólapra a jelöltek Csongrád megyében, a falvakban csak a Fideszt ismerik. Hiába jutnak...","id":"20180410_A_Fideszen_kivul_nincs_egyetlen_part_sem_a_falvakban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=502cbafd-b507-405e-a2ef-9ee3165ebe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e8dfd1-3142-4c20-8e20-a17477dd71ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_A_Fideszen_kivul_nincs_egyetlen_part_sem_a_falvakban","timestamp":"2018. április. 10. 20:00","title":"\"Ezek már talán eleget loptak\" – a Fideszen kívül nincs egyetlen párt sem a falvakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]