[{"available":true,"c_guid":"169e9f82-b79e-43b4-8193-e06d0a08026a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bloomberg orosz származású szerzője Orbán híveit és a kormány által vegzált civileket megkérdezte arról, szerintük mennyire hasonlít Orbán politikai pályája Putyinéra.\r

\r

","shortLead":"A Bloomberg orosz származású szerzője Orbán híveit és a kormány által vegzált civileket megkérdezte arról, szerintük...","id":"20180416_bloomberg_orban_nem_putyin_sokkal_finomabb_eszkozokkel_szerzett_hatalmat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=169e9f82-b79e-43b4-8193-e06d0a08026a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5939f44-741e-40b7-9c20-00a8e7022569","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_bloomberg_orban_nem_putyin_sokkal_finomabb_eszkozokkel_szerzett_hatalmat","timestamp":"2018. április. 16. 11:15","title":"Bloomberg-szerző: Orbán nem Putyin, sokkal finomabb eszközökkel szerzett hatalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d7d660-79de-4ed9-ab70-ca2556820d7f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Példátlan dolgokat vág egymás fejéhez James Comey, az FBI tavaly elbocsátott igazgatója, és Donald Trump amerikai elnök. Az első két forduló alapján szinte biztosra vehető, hogy lesznek újabb körök is, s a hangnem még személyeskedőbb és durvább lesz. Comey egy célját mindenesetre már elérte, sikerült nagy reklámot csapni a washingtoni elitről, de leginkább Trumpról szóló könyvének.","shortLead":"Példátlan dolgokat vág egymás fejéhez James Comey, az FBI tavaly elbocsátott igazgatója, és Donald Trump amerikai...","id":"20180416_Igy_kozeledik_az_USA_a_Gnaphoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1d7d660-79de-4ed9-ab70-ca2556820d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737f38bc-0de1-4ad4-8837-8f1146c29ade","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_Igy_kozeledik_az_USA_a_Gnaphoz","timestamp":"2018. április. 16. 17:50","title":"Így közeledik az USA a G-naphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582131b3-ea40-4764-818b-7901faf743db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megrongálódott motorral és törzzsel hajtott végre kényszerleszállást Philadelphiában a Southwest Airlines légitársaság egyik utasszállító gépe. Egy utas életét vesztette a balesetben. ","shortLead":"Megrongálódott motorral és törzzsel hajtott végre kényszerleszállást Philadelphiában a Southwest Airlines légitársaság...","id":"20180417_Latvanyos_kenyszerleszallast_hajtott_vegre_a_Southwest_egyik_gepe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=582131b3-ea40-4764-818b-7901faf743db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87688200-afdf-4b8a-b94e-f287a66addde","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_Latvanyos_kenyszerleszallast_hajtott_vegre_a_Southwest_egyik_gepe","timestamp":"2018. április. 17. 20:15","title":"Látványos kényszerleszállást hajtott végre a Southwest egyik gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e48111-0d96-437d-af46-9be8e41282c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nehezen megfizethető luxussá válhat a nyaralóvásárlás; van, ahol 20 százalékkal is emelkedtek az árak. Siófokon és Balatonfüreden több mint 600 ezer forintot kérnek egy négyzetméterért.","shortLead":"Nehezen megfizethető luxussá válhat a nyaralóvásárlás; van, ahol 20 százalékkal is emelkedtek az árak. Siófokon és...","id":"20180416_Nyaralot_venne_Tavaly_meg_jo_otlet_volt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55e48111-0d96-437d-af46-9be8e41282c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e61e454-4664-41cb-9c44-c4f3bfdb4fa6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180416_Nyaralot_venne_Tavaly_meg_jo_otlet_volt","timestamp":"2018. április. 16. 11:41","title":"Nyaralót venne? Tavaly még jó ötlet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f376e3-ec0a-4a3f-bc86-4b0ba7f0ecab","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Csoi Un Hi és filmrendező férje nyolc év raboskodás után el tudták érni Kim Dzsong Ilnél, hogy engedje el őket Bécsbe a filmjeiket reklámozni. Ott azonban azonnal politikai menedékjogot kértek az osztrák főváros amerikai követségén. 1999-ben térhettek vissza Dél-Koreába.","shortLead":"Csoi Un Hi és filmrendező férje nyolc év raboskodás után el tudták érni Kim Dzsong Ilnél, hogy engedje el őket Bécsbe...","id":"20180417_meghalt_a_delkoreai_szineszno_akit_elraboltatott_kim_dzsong_Il","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f376e3-ec0a-4a3f-bc86-4b0ba7f0ecab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29105a24-7e34-475c-bbb3-8436cc9a5bf8","keywords":null,"link":"/kultura/20180417_meghalt_a_delkoreai_szineszno_akit_elraboltatott_kim_dzsong_Il","timestamp":"2018. április. 17. 16:37","title":"Meghalt a dél-koreai színésznő, akit elraboltatott Kim Dzsong Il","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2ff3ae-c9a8-49de-a0e5-f820bcd56481","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nyugat-Európában és Amerikában elfogadott jelenség, hogy a főbérlő dokumentumok alapján válogat a jelentkezők között. A Marczibányi téri művház mellett még némileg meglepő.","shortLead":"Nyugat-Európában és Amerikában elfogadott jelenség, hogy a főbérlő dokumentumok alapján válogat a jelentkezők között...","id":"20180416_Oneletrajzot_es_szemelyit_kert_a_foberlo__palyazni_kellett_egy_budapesti_alberletre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb2ff3ae-c9a8-49de-a0e5-f820bcd56481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c81255a-19fb-48d8-91fd-9ba6d27daf47","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180416_Oneletrajzot_es_szemelyit_kert_a_foberlo__palyazni_kellett_egy_budapesti_alberletre","timestamp":"2018. április. 16. 12:39","title":"Önéletrajzot és személyit kért a főbérlő – pályázni kellett egy budapesti albérletre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb bevételi rekordot könyvelhetett el a belföldi turizmus az első negyedévben, a Szallas.hu elemzése alapján a növekedés 12,5 százalék volt. A hosszú hétvégékkel megtűzdelt időszakban Budapest, Eger és Hajdúszoboszló fogadta a legtöbb vendéget, az átlagos költés 35 382 forint volt, attrakciók tekintetében pedig az egri vár bizonyult a legerősebb turistamágnesnek.","shortLead":"Újabb bevételi rekordot könyvelhetett el a belföldi turizmus az első negyedévben, a Szallas.hu elemzése alapján...","id":"20180417_Az_egyejszakas_kalandok_a_legnepszerubbek_es_minden_masodikat_mobilrol_foglaljak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b58fd4-8233-4a56-8fdf-0c11c9936180","keywords":null,"link":"/kkv/20180417_Az_egyejszakas_kalandok_a_legnepszerubbek_es_minden_masodikat_mobilrol_foglaljak","timestamp":"2018. április. 17. 10:09","title":"Az „egyéjszakás kalandok” a legnépszerűbbek, és minden másodikat mobilról foglalják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b927ec46-1a62-4453-b163-910f792750aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És kocsmába is kevesebbet járnak – derül ki a 2017-es iparági összesítésből.","shortLead":"És kocsmába is kevesebbet járnak – derül ki a 2017-es iparági összesítésből.","id":"20180417_Nagy_a_baj_kevesebb_sort_isznak_a_csehek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b927ec46-1a62-4453-b163-910f792750aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233c90d2-ac8d-49f4-9112-14125ae95617","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Nagy_a_baj_kevesebb_sort_isznak_a_csehek","timestamp":"2018. április. 17. 16:32","title":"Nagy a baj: kevesebb sört isznak a csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]