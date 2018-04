Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Vasárnap este két autó ütközött össze az 54-es főúton.","shortLead":"Vasárnap este két autó ütközött össze az 54-es főúton.","id":"20180423_halalos_baleset_54es_fout","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a92d9e9-488c-4a7b-a115-a2e0c1f9404f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180423_halalos_baleset_54es_fout","timestamp":"2018. április. 23. 00:11","title":"Sajnos halálos balesettel végződött a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e701d03-b6aa-4251-bfaf-840a9e111208","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megbízás értéke 645 millió forint. ","shortLead":"A megbízás értéke 645 millió forint. ","id":"20180421_Offshore_cegtol_vett_Fideszvillat_ujit_fel_Garancsi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e701d03-b6aa-4251-bfaf-840a9e111208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70afcd28-dfaa-441b-8b95-112d4b228602","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Offshore_cegtol_vett_Fideszvillat_ujit_fel_Garancsi","timestamp":"2018. április. 21. 13:25","title":"Offshore cégtől vett Fidesz-villát újít fel Garancsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab14350a-7f48-4991-9a0b-f4547f2642c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A leggazdagabb városok lakói háromszor annyit költenek élelmiszerre, mint a legszegényebb helyeken élők.","shortLead":"A leggazdagabb városok lakói háromszor annyit költenek élelmiszerre, mint a legszegényebb helyeken élők.","id":"20180421_Napi_ezer_forintot_sem_kolt_etelre_az_atlagos_magyar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab14350a-7f48-4991-9a0b-f4547f2642c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9a58f8-e97f-4cbc-b7b6-dcf806825f48","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Napi_ezer_forintot_sem_kolt_etelre_az_atlagos_magyar","timestamp":"2018. április. 21. 16:25","title":"Napi ezer forintot sem költ ételre az átlagos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc58c32-d82e-4d12-ba19-8a45f4ec0903","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a Facebook szeretne függetlenedni a jelenlegi processzorgyártóktól, ezért a legnagyobb tech vállalatok után ők is saját processzor fejlesztésébe kezdhetnek.","shortLead":"Úgy tűnik, a Facebook szeretne függetlenedni a jelenlegi processzorgyártóktól, ezért a legnagyobb tech vállalatok után...","id":"20180421_facebook_processzor_sajat_chip_fejlesztese_allashirdetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bc58c32-d82e-4d12-ba19-8a45f4ec0903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5f97f5-0b18-49f5-a810-1a67e9ed106f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_facebook_processzor_sajat_chip_fejlesztese_allashirdetes","timestamp":"2018. április. 21. 08:03","title":"Ebből vajon mi lesz? Saját processzort csinál a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Noha sokan azt jósolták, az egy héttel ezelőtti, Kossuth téri tüntetésre összegyűlteknek csak töredéke megy el a most szombati folytatásra, végül mégis sok tízezer ember vonult a Parlament elől a Szabad sajtó útjára. Ott Márki-Zay Péter programbeszéddel felérő felszólalásában a Fidesz által üldözöttek melletti kiállásra hívta fel a tömeget, majd meghirdette a harcot az új ellenzékért. Május 8-ra hívták össze az újabb tüntetést.","shortLead":"Noha sokan azt jósolták, az egy héttel ezelőtti, Kossuth téri tüntetésre összegyűlteknek csak töredéke megy el a most...","id":"20180421_Megismetelhetoe_a_gigatuntetes_Ismet_tizezreket_varnak_a_Kossuth_terre__ELO","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddb3165-099e-4fce-9b11-e09669aa601b","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Megismetelhetoe_a_gigatuntetes_Ismet_tizezreket_varnak_a_Kossuth_terre__ELO","timestamp":"2018. április. 21. 17:45","title":"Ellenzékváltást hirdetett meg sok tízezer ember előtt Márki-Zay Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok közti feszültségekről kérdezték, ő meg elmondott mindent, és ő is kérdezett, amire nem nagyon kapott választ.\r

\r

","shortLead":"Az ellenzéki pártok közti feszültségekről kérdezték, ő meg elmondott mindent, és ő is kérdezett, amire nem nagyon...","id":"20180422_Hadhazy_bohocot_csinalt_a_koztevebol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe69d97-fc14-4a8c-9c64-a0c03dc20a27","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Hadhazy_bohocot_csinalt_a_koztevebol","timestamp":"2018. április. 22. 10:16","title":"Hadházy bohócot csinált a köztévéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5063e7-97fb-438f-b666-d0560299a88d","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"","shortLead":"","id":"20180421_Egy_csomo_BKKjarat_kozlekedese_valtozik_az_ujabb_tuntetes_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b5063e7-97fb-438f-b666-d0560299a88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b1989d-9761-42c3-ae98-baae90d6207b","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180421_Egy_csomo_BKKjarat_kozlekedese_valtozik_az_ujabb_tuntetes_miatt","timestamp":"2018. április. 21. 17:39","title":"Egy csomó BKK-járat közlekedése változik az újabb tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"415489f1-428f-41d1-9a5d-70c085b9f305","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Továbbra is egy vagyont költ el, aki a belsőbb fővárosi kerületekben bérelne lakást.\r

\r

","shortLead":"Továbbra is egy vagyont költ el, aki a belsőbb fővárosi kerületekben bérelne lakást.\r

\r

","id":"20180422_Havi_122_ezer_forint_egy_atlagos_budapesti_alberlet_dija","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=415489f1-428f-41d1-9a5d-70c085b9f305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0b9c31-4f26-40ae-9f2d-348501ad50d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180422_Havi_122_ezer_forint_egy_atlagos_budapesti_alberlet_dija","timestamp":"2018. április. 22. 09:30","title":"Havi 122 ezer forint egy átlagos budapesti albérlet díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]