[{"available":true,"c_guid":"2c20b3e1-297d-4df6-8c18-4ef7ef4cbf5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Putnoki Zsolt tanárok és szülők szerint többször is megütött roma gyerekeket az általa vezetett XIII. kerületi iskolában. ","shortLead":"Putnoki Zsolt tanárok és szülők szerint többször is megütött roma gyerekeket az általa vezetett XIII. kerületi...","id":"20180424_Gyermekbantalmazasi_ugybe_keveredett_a_fideszes_polgarmesterbol_lett_iskolaigazgato","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c20b3e1-297d-4df6-8c18-4ef7ef4cbf5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b527aafc-d847-4483-b356-3b932ba3bdb1","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Gyermekbantalmazasi_ugybe_keveredett_a_fideszes_polgarmesterbol_lett_iskolaigazgato","timestamp":"2018. április. 24. 12:11","title":"Gyermekbántalmazási ügybe keveredett a fideszes polgármesterből lett iskolaigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh rendőrök elrettentésül tették közzé azt a felvételt, amin egy életveszélyes kamionos előzés látható.","shortLead":"A cseh rendőrök elrettentésül tették közzé azt a felvételt, amin egy életveszélyes kamionos előzés látható.","id":"20180425_eletveszelyes_elozes_kamion_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83162732-c483-4e40-b35b-97ffc7bced6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_eletveszelyes_elozes_kamion_video","timestamp":"2018. április. 25. 04:01","title":"Ilyen életveszélyes kamionos előzést rég nem láttunk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00351b56-f375-4745-9f88-17d3c0eb499f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre jobban kedvelik a felhasználók a kifejezetten játékosoknak szánt (igen erős) okostelefonokat, Erre a piacra lép be egy nagynevű gyártó, aki már többször is bizonyított játékvonalon.","shortLead":"Egyre jobban kedvelik a felhasználók a kifejezetten játékosoknak szánt (igen erős) okostelefonokat, Erre a piacra lép...","id":"20180423_gamer_telefont_keszit_az_asus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00351b56-f375-4745-9f88-17d3c0eb499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3259881f-220e-4084-8a16-d5f87df23c35","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_gamer_telefont_keszit_az_asus","timestamp":"2018. április. 23. 17:00","title":"Jó lesz a játékok megszállottjainak: újabb nagy név fog okostelefont gyártani számukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d804b2e0-511f-4e44-bd79-9164eebe85a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodás fotót osztott meg Dwayne Johnson az Instagramján, amiről egyrészt kiderül, hogy jól megy az újszülött a széttetovált meztelen felsőtesthez, másrészt Johnson elárulja, hogy sokat köszönhet az erős nőknek. Lelkesítő posztjában az apás szülésre ösztönzi a férfiakat is.","shortLead":"Csodás fotót osztott meg Dwayne Johnson az Instagramján, amiről egyrészt kiderül, hogy jól megy az újszülött...","id":"20180424_Dwayne_Johnson_apas_szules_baba_szuletes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d804b2e0-511f-4e44-bd79-9164eebe85a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b76edc4-03ff-4945-bec1-54e45633e34b","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Dwayne_Johnson_apas_szules_baba_szuletes","timestamp":"2018. április. 24. 10:12","title":"A harmadjára is apai örömök elé néző Dwayne Johnson az apás szülésre ösztönzi a férfiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f0b2c4-2e1b-4565-b119-62b2a1d1b8b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyárfás korábban arról beszélt, hogy a felvételt manipulálták, a kormánypárti lap azonban úgy tudja, a rendőrség bizonyítékai között szereplő felvétel eredeti. ","shortLead":"Gyárfás korábban arról beszélt, hogy a felvételt manipulálták, a kormánypárti lap azonban úgy tudja, a rendőrség...","id":"20180424_Magyar_Idok_Vagatlan_felvetel_van_arrol_ahogy_Gyarfas_Fenyo_kivegzeserol_beszel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40f0b2c4-2e1b-4565-b119-62b2a1d1b8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0af7ad-714c-4824-a646-50b4f8f33b71","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Magyar_Idok_Vagatlan_felvetel_van_arrol_ahogy_Gyarfas_Fenyo_kivegzeserol_beszel","timestamp":"2018. április. 24. 07:36","title":"Magyar Idők: Vágatlan felvétel van arról, ahogy Gyárfás Fenyő kivégzéséről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2de4bd7-64d6-47f9-8707-086bed889ebf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csúcskategóriás hangrendszer, egyedi illatok és vizuális, a relaxációt elősegítő hatások járnak a Volvo legújabb S90 Ambience nevű járművéhez.","shortLead":"Csúcskategóriás hangrendszer, egyedi illatok és vizuális, a relaxációt elősegítő hatások járnak a Volvo legújabb S90...","id":"20180423_Volvo_S90_Ambience","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2de4bd7-64d6-47f9-8707-086bed889ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5596e79-7ec5-4b6b-b82d-6273923eb263","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_Volvo_S90_Ambience","timestamp":"2018. április. 23. 16:26","title":"A Volvo legújabb autója lassan elhagyja a valóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d454d80c-1b88-49a7-a44f-4f6e45125e5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombathelyen tárgyalják az ügyet. ","shortLead":"Szombathelyen tárgyalják az ügyet. ","id":"20180424_Szerdan_kezdodik_a_bonyi_rendorgyilkos_buntetopere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d454d80c-1b88-49a7-a44f-4f6e45125e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd1b725-a395-4e68-827a-ccdc4065fd73","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Szerdan_kezdodik_a_bonyi_rendorgyilkos_buntetopere","timestamp":"2018. április. 24. 10:22","title":"Szerdán kezdődik a bőnyi rendőrgyilkos büntetőpere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a5329e-ccad-40b1-b468-ae03c3a9e175","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"2018. július 1-i hatállyal lemond és távozik a Magyar Telekomtól Christopher Mattheisen. ","shortLead":"2018. július 1-i hatállyal lemond és távozik a Magyar Telekomtól Christopher Mattheisen. ","id":"20180424_Mattheisen_kiszall_tavozik_a_Telekom_vezerigazgatoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a5329e-ccad-40b1-b468-ae03c3a9e175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c568d88e-77f2-4b60-82e8-344b90872e7b","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_Mattheisen_kiszall_tavozik_a_Telekom_vezerigazgatoja","timestamp":"2018. április. 24. 08:30","title":"Mattheisen kiszáll: távozik a Telekom vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]