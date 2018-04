Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bf94c5e-1640-4360-a7fb-b4f1e69bbe87","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A rendező szerint új filmje a Ponyvaregénnyel vetekszik majd, a DiCaprio–Brad Pitt-páros pedig a filmvilág következő legendás duója lesz.","shortLead":"A rendező szerint új filmje a Ponyvaregénnyel vetekszik majd, a DiCaprio–Brad Pitt-páros pedig a filmvilág következő...","id":"20180425_quentin_tarantino_brad_pitt_leonardo_dicaprio_ponyvaregeny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf94c5e-1640-4360-a7fb-b4f1e69bbe87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de096194-badd-4a11-923b-73f54d25738e","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_quentin_tarantino_brad_pitt_leonardo_dicaprio_ponyvaregeny","timestamp":"2018. április. 25. 10:27","title":"Ha igaz, amit Tarantino mond, nagyszerű lesz az új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f39757-25d8-4e85-9007-805d58e88fde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új kiképzőközpontot nyit a Wizz Air Budapesten. Az év végére elkészülő 3800 négyzetméteres létesítményben 2 új, csúcstechnológiájú teljes, mozgó szimulátor, egy rögzített szimulátor, egy vadonatúj fedélzeti vészhelyzeti evakuációs kiképző egység, valamint a tűzoltás gyakorlására szolgáló úgynevezett Real Fire Fighting Trainer egység is helyet kap.","shortLead":"Új kiképzőközpontot nyit a Wizz Air Budapesten. Az év végére elkészülő 3800 négyzetméteres létesítményben 2 új...","id":"20180426_wizz_air_kikepzokozpont_budapest_szimulatorok_pilotakepzes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2f39757-25d8-4e85-9007-805d58e88fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3b86be-ec6a-4250-8e46-5b0907c0ad34","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_wizz_air_kikepzokozpont_budapest_szimulatorok_pilotakepzes","timestamp":"2018. április. 26. 11:03","title":"Itt aztán megtanulják a Wizz Air pilótái, milyen is, ha káoszban kell letenni a gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0612f209-83a6-4558-88e4-9e0f928ecbd9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van még mit dolgozni a demográfiai kormányzáson: csak azért csökkent a természetes fogyás, mert idén nem volt a tavalyihoz hasonló járvány. Így is közel 9 ezerrel csökkent a népesség két hónap alatt.","shortLead":"Van még mit dolgozni a demográfiai kormányzáson: csak azért csökkent a természetes fogyás, mert idén nem volt...","id":"20180426_Nem_mertek_a_magyarok_tobb_gyereket_vallalni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0612f209-83a6-4558-88e4-9e0f928ecbd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa574e9-388e-4fcd-86ed-4e2e1131c575","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_Nem_mertek_a_magyarok_tobb_gyereket_vallalni","timestamp":"2018. április. 26. 09:15","title":"Nem mertek a magyarok több gyereket vállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb06bc3-b332-4dc4-a409-5711a92323e9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mundruczó Kornél Jupiter holdja című filmje és Tuza-Ritter Bernadett Egy nő fogságban című dokumentumfilmje is szerepel a szerdán Linzben megnyílt filmfesztivál programjában.","shortLead":"Mundruczó Kornél Jupiter holdja című filmje és Tuza-Ritter Bernadett Egy nő fogságban című dokumentumfilmje is szerepel...","id":"20180425_Ket_magyar_film_is_szerepel_a_Crossing_Europe_filmfesztivalon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cb06bc3-b332-4dc4-a409-5711a92323e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086b3386-33fe-493b-9593-6d58633c25f3","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Ket_magyar_film_is_szerepel_a_Crossing_Europe_filmfesztivalon","timestamp":"2018. április. 25. 20:22","title":"Két magyar film is szerepel a Crossing Europe filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd4d592-b037-4332-be1f-1912ee0fbc5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Real Madrid 2-1-re nyert a Bayern München otthonában szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén.","shortLead":"A címvédő Real Madrid 2-1-re nyert a Bayern München otthonában szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első...","id":"20180426_otthon_verte_a_bayernt_lepeselonyben_a_real","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fd4d592-b037-4332-be1f-1912ee0fbc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b395aed7-1170-4279-9315-17089af0bbd2","keywords":null,"link":"/sport/20180426_otthon_verte_a_bayernt_lepeselonyben_a_real","timestamp":"2018. április. 26. 05:06","title":"Otthon verte a Bayernt, lépéselőnyben a Real","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az Európai Unió évente 20 milliárd eurót kíván a mesterséges intelligencia-kutatásokra és -fejlesztésekre fordítani – jelentette be Andrus Ansip biztos, az Európai Bizottság informatikáért felelős alelnöke.","shortLead":"Az Európai Unió évente 20 milliárd eurót kíván a mesterséges intelligencia-kutatásokra és -fejlesztésekre fordítani –...","id":"20180426_Mesterseges_intelligencia_Europa_28_torpeje_csak_osszefogva_tudna_orias_lenni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5603c482-4bbb-4920-96c9-bdde0a1e52ed","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Mesterseges_intelligencia_Europa_28_torpeje_csak_osszefogva_tudna_orias_lenni","timestamp":"2018. április. 26. 11:23","title":"Irtózatos pénzt költene Európa arra, hogy ne szakadjon le végzetesen Kínától és Amerikától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cb53a5-4e79-449f-8f39-278378432cff","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Svéd Akadémia körül kirobbant molesztálási botrány és az irodalmi Nobel-díjat odaítélő testületen belüli feszültségek miatt elképzelhető, hogy nem ítélik oda idén az irodalmi Nobel-díjat - jelentette szerdán a svéd rádió (SR).","shortLead":"A Svéd Akadémia körül kirobbant molesztálási botrány és az irodalmi Nobel-díjat odaítélő testületen belüli feszültségek...","id":"20180425_Lehet_hogy_iden_nem_osztanak_irodalmi_Nobeldijat_a_molesztalasi_botrany_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3cb53a5-4e79-449f-8f39-278378432cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db38f10-a4df-4e56-99db-689cc9ecd3b1","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Lehet_hogy_iden_nem_osztanak_irodalmi_Nobeldijat_a_molesztalasi_botrany_miatt","timestamp":"2018. április. 25. 20:50","title":"Lehet, hogy idén nem osztanak irodalmi Nobel-díjat a molesztálási botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d","c_author":"","category":"vilag","description":"Újrakezdődtek az ellenzéki tömegtüntetések Örményországban, ahol az április közepe óta tartó tüntetéssorozattal elérték Szerzs Szargszján miniszterelnök lemondását. A Nikol Pasiján vezette tüntetők most a parlamenti választás előrehozatalát követelik.","shortLead":"Újrakezdődtek az ellenzéki tömegtüntetések Örményországban, ahol az április közepe óta tartó tüntetéssorozattal elérték...","id":"20180425_Ormenyorszagban_folytatodik_a_forradalom","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c444f1-aecb-4592-a9db-471a2e86d9af","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Ormenyorszagban_folytatodik_a_forradalom","timestamp":"2018. április. 25. 14:12","title":"Örményországban folytatódik a forradalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]