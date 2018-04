Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hétvégén Heves megyében egy vaddisznó tetemében mutatták ki a kórokozót.","shortLead":"A hétvégén Heves megyében egy vaddisznó tetemében mutatták ki a kórokozót.","id":"20180426_afrikai_sertespestis_tobb_orszag_kitiltotta_a_magyar_serteshust","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b10562-a5f9-49b9-854c-ebd50de5a66a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_afrikai_sertespestis_tobb_orszag_kitiltotta_a_magyar_serteshust","timestamp":"2018. április. 26. 05:21","title":"Afrikai sertéspestis: több ország kitiltotta a magyar sertéshúst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a37237ff-c544-4118-bb21-3f507b4e8c29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal „hajótöröttet\" a szegedi mentősök húzták ki a csávából. Nem tudja, hogyan került oda, ő is meglepődött, mikor a mentősök felébresztették. ","shortLead":"A fiatal „hajótöröttet\" a szegedi mentősök húzták ki a csávából. Nem tudja, hogyan került oda, ő is meglepődött, mikor...","id":"20180426_Az_ev_mentos_sztorija_A_Tiszan_sodrodo_uszadekkupac_tetejerol_mentettek_ki_egy_alvo_ferfit__foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a37237ff-c544-4118-bb21-3f507b4e8c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1694d36-b5d8-4990-a73c-80fc9f894674","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Az_ev_mentos_sztorija_A_Tiszan_sodrodo_uszadekkupac_tetejerol_mentettek_ki_egy_alvo_ferfit__foto","timestamp":"2018. április. 26. 09:52","title":"Az év mentős sztorija? A Tiszán sodródó uszadékkupac tetejéről mentettek ki egy alvó férfit – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kórházba kellett szállítani a szovjet időkben kifejlesztett Novicsok-idegméreg egyik „atyját”, Vlagyimir Ugljevet, miután otthona közelében elütötte őt egy autó. ","shortLead":"Kórházba kellett szállítani a szovjet időkben kifejlesztett Novicsok-idegméreg egyik „atyját”, Vlagyimir Ugljevet...","id":"20180425_Elutottek_a_Novicsokidegmereg_egyik_fejlesztojet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09daf06c-59c9-4179-967a-9db4d2c13911","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Elutottek_a_Novicsokidegmereg_egyik_fejlesztojet","timestamp":"2018. április. 25. 14:38","title":"Elütötték a Novicsok-idegméreg egyik fejlesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ea23aa-3743-41ab-a10c-f00a78ef8e50","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Két kutatás is igazolta, hogy a magas kakaótartalmú édességek fogyasztás csökkenti a stresszt, és jó hatással van a közérzetre, valamint a memória működésére is. ","shortLead":"Két kutatás is igazolta, hogy a magas kakaótartalmú édességek fogyasztás csökkenti a stresszt, és jó hatással van...","id":"20180425_etcsokolade_kakaotartalom_immunrendszer_memoria_kozerzet_stressz_gyulladas_experimental_biology_2018","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85ea23aa-3743-41ab-a10c-f00a78ef8e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44616959-7e0e-42fd-8b94-a926cecdd92c","keywords":null,"link":"/elet/20180425_etcsokolade_kakaotartalom_immunrendszer_memoria_kozerzet_stressz_gyulladas_experimental_biology_2018","timestamp":"2018. április. 25. 14:33","title":"Kevésbé stresszes életre vágyik? Ne pirulákra költsön, egyen inkább egy kis étcsokit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc1d64f-3b26-4d9f-bef4-5cb22a95f475","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tudta, hogy a Windsor kastély a világ legrégebbi, ma is lakott vára?","shortLead":"Tudta, hogy a Windsor kastély a világ legrégebbi, ma is lakott vára?","id":"20180426_Normann_erodbol_Harry_herceg_eskuvojenek_helyszine","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efc1d64f-3b26-4d9f-bef4-5cb22a95f475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0b3a75-50ff-481b-9985-563f736a7319","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Normann_erodbol_Harry_herceg_eskuvojenek_helyszine","timestamp":"2018. április. 26. 17:15","title":"Normann erődből Harry herceg esküvőjének helyszíne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8894de9d-e903-4333-b895-039248c56f55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyugati pályaudvaron megvizsgálják, lehetne-e oda is ferdepályás liftet beépíteni a hagyományos, függőleges aknás helyett. A Dózsa György úton a felújítás befejezése után építenek be liftet.","shortLead":"A Nyugati pályaudvaron megvizsgálják, lehetne-e oda is ferdepályás liftet beépíteni a hagyományos, függőleges aknás...","id":"20180425_3as_metro_rabolintott_a_kozgyules_az_akadalymentesitesre_de_nem_dolt_meg_el_minden","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8894de9d-e903-4333-b895-039248c56f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c554a8-aa07-4de0-9bcc-012875da464c","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_3as_metro_rabolintott_a_kozgyules_az_akadalymentesitesre_de_nem_dolt_meg_el_minden","timestamp":"2018. április. 25. 12:12","title":"3-as metró: rábólintott a közgyűlés az akadálymentesítésre, de nem dőlt még el minden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7045b2-13c1-4e95-8c6a-c56d14cfddd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már korábban is felvetődött, hogy köztársasági elnököt faragnának Balog Zoltánból, két éve maga Orbán is arról beszélt, hogy szíve szerint az emberminisztert látná legszívesebben a Sándor-palotában. A hírek szerint most ismét ez a téma a fideszesek között. ","shortLead":"Már korábban is felvetődött, hogy köztársasági elnököt faragnának Balog Zoltánból, két éve maga Orbán is arról beszélt...","id":"20180426_Megint_az_a_tema_a_Fideszben_hogy_koztarsasagi_elnokot_csinalnanak_Balog_Zoltanbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a7045b2-13c1-4e95-8c6a-c56d14cfddd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2b363e-c1e6-4caa-9edc-42b53b13254c","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Megint_az_a_tema_a_Fideszben_hogy_koztarsasagi_elnokot_csinalnanak_Balog_Zoltanbol","timestamp":"2018. április. 26. 09:30","title":"Megint az a téma a Fideszben, hogy köztársasági elnököt csinálnának Balog Zoltánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc53aa0-4f66-42aa-8374-00d0aad6feec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan néz ki az unatkozó milliárdosok számára készített legújabb luxus Range Rover. Kerekekben abszolút nem szenved hiányt.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan néz ki az unatkozó milliárdosok számára készített legújabb luxus Range Rover. Kerekekben abszolút...","id":"20180427_terepjaro_helikopter_jacht_luxus_6x6_divatterepjaro_helikopter_mercedes_maybach_range_rover","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bc53aa0-4f66-42aa-8374-00d0aad6feec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74d0d7e-3547-4bd9-b746-340915a5e913","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_terepjaro_helikopter_jacht_luxus_6x6_divatterepjaro_helikopter_mercedes_maybach_range_rover","timestamp":"2018. április. 27. 10:16","title":"Ilyen luxusterepjáró passzol a helikopteres jacht mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]