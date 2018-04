Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6961315e-a937-4947-afbd-204d8ed09be4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök őszinte próbált lenni. Nem kellett volna.","shortLead":"Az elnök őszinte próbált lenni. Nem kellett volna.","id":"20180429_Donald_Trumpnak_sikerult_verig_sertenie_a_paralimpikonokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6961315e-a937-4947-afbd-204d8ed09be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182e848f-703e-4062-b721-47335eaf10d3","keywords":null,"link":"/elet/20180429_Donald_Trumpnak_sikerult_verig_sertenie_a_paralimpikonokat","timestamp":"2018. április. 29. 07:43","title":"Donald Trumpnak sikerült vérig sértenie a paralimpikonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e3a9f8-5817-4694-8c71-69a6475c0940","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nincs változás a tavalyihoz képest, a fővárosban továbbra is az I. és az V. kerületben a legjobb lakni, a vidéki nagyvárosok közül pedig Eger, Veszprém és Tata a listavezető az Otthon Centrum elemzése szerint.","shortLead":"Nincs változás a tavalyihoz képest, a fővárosban továbbra is az I. és az V. kerületben a legjobb lakni, a vidéki...","id":"20180430_Eger_a_legelhetobb_videki_varos_a_fovarosban_a_Belvaros_nyert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2e3a9f8-5817-4694-8c71-69a6475c0940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431928a4-1e28-4969-939f-127f11af08a5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180430_Eger_a_legelhetobb_videki_varos_a_fovarosban_a_Belvaros_nyert","timestamp":"2018. április. 30. 08:40","title":"Eger a legélhetőbb vidéki város, a fővárosban a Belváros nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3e8fce-b91c-4186-a448-28b7801900d1","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha valaki esetleg azt gondolná, hogy a WTCR-ben nincsenek igazi közelharcok, bátran vessen egy pillantást erre a képre.","shortLead":"Ha valaki esetleg azt gondolná, hogy a WTCR-ben nincsenek igazi közelharcok, bátran vessen egy pillantást erre a képre.","id":"20180428_a_nap_fotoja_michelisz_norert_mogyorod_hungaroring_hyundai_honda_wtcr_autoverseny","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea3e8fce-b91c-4186-a448-28b7801900d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9e97b3-0810-46af-851d-ce49e9d83721","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_a_nap_fotoja_michelisz_norert_mogyorod_hungaroring_hyundai_honda_wtcr_autoverseny","timestamp":"2018. április. 28. 18:21","title":"A nap fotója: Michelisz az ellenfelek présében - test-test elleni csata Mogyoródon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd25625b-b14d-4c25-b72b-e59f37bc1ed8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombatra virradóra meghalt Alfie Evans, az a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, 23 hónapos brit kisfiú, akinek jogi és etikai kérdéseket feszegető ügyében a Vatikán és a lengyel kormány is megpróbált szerepet vállalni.","shortLead":"Szombatra virradóra meghalt Alfie Evans, az a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, 23 hónapos brit kisfiú, akinek jogi...","id":"20180428_Elment_Alfie_a_kisfiu_aki_miatt_a_fel_vilag_vitatkozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd25625b-b14d-4c25-b72b-e59f37bc1ed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0211ead8-04a5-4fa6-bf5c-69b491e9c930","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Elment_Alfie_a_kisfiu_aki_miatt_a_fel_vilag_vitatkozott","timestamp":"2018. április. 28. 12:09","title":"Elment Alfie, a kisfiú aki miatt a fél világ vitatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c49ab92f-4d26-493e-a527-f9b519ac6372","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy brit lap összeszedte a legolcsóbb városok listáját.","shortLead":"Egy brit lap összeszedte a legolcsóbb városok listáját.","id":"20180428_Keszuljon_fel_ujabb_brit_turistaroham_johet_Budapestre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c49ab92f-4d26-493e-a527-f9b519ac6372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008351bf-1f05-4427-87c9-12cda9ad55e8","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Keszuljon_fel_ujabb_brit_turistaroham_johet_Budapestre","timestamp":"2018. április. 28. 11:19","title":"Készüljön fel, újabb brit turistaroham jöhet Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c6ded-1de4-406a-af63-025437c56c09","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Az igazán ritkaságnak számító sport- és luxusautók hazai piaca is komoly felfutást mutat az elmúlt években és nagyon úgy tűnik, csak a gyártók sokszor szándékoltan limitált kibocsátása fogja vissza az értékesítési számokat.","shortLead":"Az igazán ritkaságnak számító sport- és luxusautók hazai piaca is komoly felfutást mutat az elmúlt években és nagyon...","id":"20180428_Bentleyk_Ferrarik_Maseratik_Lamborghinik_Magyarorszagon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=494c6ded-1de4-406a-af63-025437c56c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd4fa51-42b1-4467-b965-81ac5ad799f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_Bentleyk_Ferrarik_Maseratik_Lamborghinik_Magyarorszagon","timestamp":"2018. április. 29. 17:50","title":"Lassan dugót okoznak a magyarországi luxusautók, nyílik a Bentley szalonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ead205-c6b8-4478-92a7-59be48fedfcd","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A mellbimbóját izgató Donald Trump vagy Mark Zuckerberg, mint a Földet elpusztítani kívánó főgonosz – a színészettől ideiglenesen félrevonultan élő Jim Carrey elhalmozza Twitterét szarkasztikus, politikai tartalmú alkotásaival. Hogy megtudjuk, képei egy műértő szemével is értékesek-e, kikértük a hasonló műfajban is alkotó drMáriás véleményét. ","shortLead":"A mellbimbóját izgató Donald Trump vagy Mark Zuckerberg, mint a Földet elpusztítani kívánó főgonosz – a színészettől...","id":"20180429_drMarias_Jim_Carrey_meggyogyult_es_ismet_teljesen_orult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70ead205-c6b8-4478-92a7-59be48fedfcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca326cd-85a3-4c72-ac53-f0e2d0b97050","keywords":null,"link":"/kultura/20180429_drMarias_Jim_Carrey_meggyogyult_es_ismet_teljesen_orult","timestamp":"2018. április. 29. 20:00","title":"drMáriás: Jim Carrey meggyógyult, és ismét teljesen őrült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b417cd56-4e20-4c3b-ba08-55b816f31a73","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Brexit után nincs annyi pénz, le kell faragni a támogatásokból.","shortLead":"A Brexit után nincs annyi pénz, le kell faragni a támogatásokból.","id":"20180428_Ettol_osszeszorul_a_nagyurak_gyomra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b417cd56-4e20-4c3b-ba08-55b816f31a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e156e3-5785-4199-96bd-7640d33c13b0","keywords":null,"link":"/kkv/20180428_Ettol_osszeszorul_a_nagyurak_gyomra","timestamp":"2018. április. 28. 12:20","title":"Ettől összeszorul a nagyurak gyomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]