[{"available":true,"c_guid":"445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ez egy nagyon is fair választás volt. Ott voltam végig a kampány alatt, nem láttam megfélemlítést, pedig Budapesten tartózkodtam. Az EBESZ szerintem téved\" – közölte Schöpflin György a Deutsche Wellének adott interjúban.","shortLead":"\"Ez egy nagyon is fair választás volt. Ott voltam végig a kampány alatt, nem láttam megfélemlítést, pedig Budapesten...","id":"20180502_schopflin_gyorgy_deutsche_welle","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a58332f-a93b-4430-b660-ee10240ff298","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_schopflin_gyorgy_deutsche_welle","timestamp":"2018. május. 02. 19:30","title":"Schöpflin György: Nem tudjuk, hány muszlim akar itt letelepedni, de nem is akarjuk megtudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Politikai cunamit\" helyezett kilátásba Nikol Pasinján örmény ellenzéki vezető kedden arra az esetre, ha a parlament nem választja meg kormányfőnek.","shortLead":"\"Politikai cunamit\" helyezett kilátásba Nikol Pasinján örmény ellenzéki vezető kedden arra az esetre, ha a parlament...","id":"20180501_Az_ormeny_ellenzek_vezetoje_politikai_cunamival_fenyeget_ha_nem_valasztjak_meg_kormanyfonek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2066e40-0776-4a33-9c17-a37eaeb5207f","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Az_ormeny_ellenzek_vezetoje_politikai_cunamival_fenyeget_ha_nem_valasztjak_meg_kormanyfonek","timestamp":"2018. május. 01. 12:55","title":"Az örmény ellenzék vezetője \"politikai cunamival\" fenyeget, ha nem választják meg kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cbced07-0dd2-436f-9518-a5a2f48d03c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nikol Pasinján nem kapott elég szavazatot az örmény parlament rendkívüli ülésén. Ha a második szavazáson is elbukik, a parlamentet fel kell oszlatni az alkotmány szerint.","shortLead":"Nikol Pasinján nem kapott elég szavazatot az örmény parlament rendkívüli ülésén. Ha a második szavazáson is elbukik...","id":"20180501_egyelore_nem_lesz_miniszterelnok_az_ormeny_ellenzek_vezetoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cbced07-0dd2-436f-9518-a5a2f48d03c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3edf2373-fa79-4fd0-a0c1-dae0bac949af","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_egyelore_nem_lesz_miniszterelnok_az_ormeny_ellenzek_vezetoje","timestamp":"2018. május. 01. 19:48","title":"Egyelőre nem lesz miniszterelnök az örmény ellenzék vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9fe916-d672-4a44-859f-a4b144b248f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatodik alkalommal rendezték meg az autós bemutatót.","shortLead":"Hatodik alkalommal rendezték meg az autós bemutatót.","id":"20180501_Ezert_nem_tud_kozlekedni_Budapesten_itt_a_Nagy_Futam__foto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e9fe916-d672-4a44-859f-a4b144b248f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7830730c-3058-4ff6-8789-9bb71611aa88","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_Ezert_nem_tud_kozlekedni_Budapesten_itt_a_Nagy_Futam__foto","timestamp":"2018. május. 01. 13:05","title":"Ezért nem tud közlekedni Budapesten: itt a Nagy Futam - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c7f5423-1a01-4d8c-9d8b-38515fe261b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenki Norbijának mára nemcsak egy a saját csapatával, hanem egy a családjával kapcsolatos bejelentése is jutott.","shortLead":"Mindenki Norbijának mára nemcsak egy a saját csapatával, hanem egy a családjával kapcsolatos bejelentése is jutott.","id":"20180502_michelisz_norbert_gyermek_mira_emma_wtcr_tcr_autoversenyzo_m1ra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c7f5423-1a01-4d8c-9d8b-38515fe261b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ef06ca-1f2f-47d1-a354-185a43995ca6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_michelisz_norbert_gyermek_mira_emma_wtcr_tcr_autoversenyzo_m1ra","timestamp":"2018. május. 02. 11:32","title":"Megszületett Michelisz Norbert második gyermeke: fotón a boldog apuka és lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8add6594-dbc2-4e37-8cc1-b4a12c77fbf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sárvári Spirit Hotel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökétől kapott írásbeli felszólítást, amiért az orosz Yandex LLC programját használta weboldalán - írja a 24.hu.","shortLead":"A sárvári Spirit Hotel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökétől kapott írásbeli felszólítást...","id":"20180502_Hatosagi_figyelmeztetest_kapott_egy_magyar_luxushotel_mert_orosz_kemprogramot_hasznalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8add6594-dbc2-4e37-8cc1-b4a12c77fbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cc9e83-62a3-4687-8a8e-f45435f2b2ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Hatosagi_figyelmeztetest_kapott_egy_magyar_luxushotel_mert_orosz_kemprogramot_hasznalt","timestamp":"2018. május. 02. 19:10","title":"Hatósági figyelmeztetést kapott egy magyar luxushotel, mert orosz kémprogramot használt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a786f58f-784a-4259-a69c-d151304565df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Waters öt évvel ezelőtti koncertjéhez hasonlóan most is elmondta, hogy szerinte lehet-e bízni a kormányban. ","shortLead":"Waters öt évvel ezelőtti koncertjéhez hasonlóan most is elmondta, hogy szerinte lehet-e bízni a kormányban. ","id":"20180502_Video_Ez_Roger_Waters_velemenye_a_magyar_politikarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a786f58f-784a-4259-a69c-d151304565df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525b2351-c021-49f9-b9d1-c7148da6a3cd","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Video_Ez_Roger_Waters_velemenye_a_magyar_politikarol","timestamp":"2018. május. 02. 23:31","title":"Videó: Roger Waters a koncertjén üzent a magyar politikáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3097e50f-462c-451b-a529-fcf3fb1ae32e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Speciális módszerrel, fából készítenek új típusú szeszesitalt japán kutatók. Ha minden jól megy, három éven belül a boltok polcain is megjelenhetnek az első \"fás\" italok. ","shortLead":"Speciális módszerrel, fából készítenek új típusú szeszesitalt japán kutatók. Ha minden jól megy, három éven belül...","id":"20180502_Es_akkor_Japanban_feltalaltak_a_jovo_palinkajat_fabol_csinalnak_szeszesitalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3097e50f-462c-451b-a529-fcf3fb1ae32e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b9551d-1b69-467a-8aa3-0fc66b66d4a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_Es_akkor_Japanban_feltalaltak_a_jovo_palinkajat_fabol_csinalnak_szeszesitalt","timestamp":"2018. május. 02. 16:53","title":"És akkor Japánban feltalálták a jövő pálinkáját: fából csinálnak szeszesitalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]