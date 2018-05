Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tavaly megnégyszereződött a kanyarós megbetegedések száma, főleg a fejlett országokban növekvő oltásellenesség miatt.","shortLead":"Tavaly megnégyszereződött a kanyarós megbetegedések száma, főleg a fejlett országokban növekvő oltásellenesség miatt.","id":"20180503_Magukkal_szurnak_ki_az_oltasellenesek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee7c652-cf51-4af8-a018-182b22046eaf","keywords":null,"link":"/elet/20180503_Magukkal_szurnak_ki_az_oltasellenesek","timestamp":"2018. május. 03. 13:34","title":"Magukkal szúrnak ki az oltásellenesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef18f02-891e-45e0-ab6a-ff56d3a724ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan művész előtt tiszteleg ma a Google, akinek hatása máig érződik a filmiparban. És Magyarországon is közismert volt.","shortLead":"Egy olyan művész előtt tiszteleg ma a Google, akinek hatása máig érződik a filmiparban. És Magyarországon is közismert...","id":"20180503_georges_melies_unneplese_buvesz_filmrendezo_az_eszaki_sark_meghoditasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cef18f02-891e-45e0-ab6a-ff56d3a724ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a6082c-9c65-459e-9fcf-b3c04c10871f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_georges_melies_unneplese_buvesz_filmrendezo_az_eszaki_sark_meghoditasa","timestamp":"2018. május. 03. 11:03","title":"Mi ez a 360 fokos videó a Google kereső főoldalán? És ki az a Georges Méliès?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon kívül például Fehéroroszország tiltotta meg a vonatkozó értékelés publikálását.","shortLead":"Magyarországon kívül például Fehéroroszország tiltotta meg a vonatkozó értékelés publikálását.","id":"20180504_A_kormany_nagyon_nem_szeretne_ha_barki_beleolvasna_a_korrupcios_jelentesbe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6094defa-08d1-46e7-a091-5b96ac34f4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_A_kormany_nagyon_nem_szeretne_ha_barki_beleolvasna_a_korrupcios_jelentesbe","timestamp":"2018. május. 04. 07:07","title":"A kormány nagyon nem szeretné, ha bárki beleolvasna a korrupciós jelentésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8468dae-a311-406b-aba4-2f5a9a18547a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kedden szavaztak a kizárásukról és csütörtökön jelentették be annak eredményét. Harvey Weinstein már októberben repült az akadémiáról. ","shortLead":"Kedden szavaztak a kizárásukról és csütörtökön jelentették be annak eredményét. Harvey Weinstein már októberben repült...","id":"20180503_kidobtak_cosbyt_es_polanskit_az_amerikai_filmakademiarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8468dae-a311-406b-aba4-2f5a9a18547a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a841302-3b24-4a3c-9ca6-2aa4ddedc23f","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_kidobtak_cosbyt_es_polanskit_az_amerikai_filmakademiarol","timestamp":"2018. május. 03. 21:46","title":"Kidobták Cosbyt és Polanskit az amerikai filmakadémiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c5a69c-00f9-4b6f-b4f8-d302f6bfc161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem egy neves felhasználó, hanem a Facebook egyik (persze ugyancsak ismert) alkalmazottja hagyja ott a legnagyobb közösségi oldalt. A WhatsApp társalapítójáról van szó, aki állítólag megelégelte az adatgyűjtési gyakorlatot.","shortLead":"Ezúttal nem egy neves felhasználó, hanem a Facebook egyik (persze ugyancsak ismert) alkalmazottja hagyja ott...","id":"20180502_jan_koum_a_whatsapp_tarsalapitoja_tavozik_a_facebooktol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46c5a69c-00f9-4b6f-b4f8-d302f6bfc161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0d2986-e1cb-49b3-b854-c4aa591df9bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_jan_koum_a_whatsapp_tarsalapitoja_tavozik_a_facebooktol","timestamp":"2018. május. 02. 19:00","title":"Neki is elege lett: a WhatsApp társalapítója is otthagyja a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966d7908-7dbe-4da1-8a8a-a13a6ce44fff","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A tavalyi Tűnj el! után ismét egy amerikai színész-rendező-forgatókönyvíró mutatja meg, hogyan kell lebilincselően okos, kis költségvetésű horrort csinálni. A Hang nélkül ráadásul sokak vágyát teljesíti azzal, hogy akár még rendet is csinálhat a moziteremben. Kritika.","shortLead":"A tavalyi Tűnj el! után ismét egy amerikai színész-rendező-forgatókönyvíró mutatja meg, hogyan kell lebilincselően...","id":"20180502_Csendben_kell_megszulni_a_gyereket_kulonben_jonnek_a_szornyek_Sok_szerencset_hozza","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=966d7908-7dbe-4da1-8a8a-a13a6ce44fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e9dac3-fda6-45f0-a1d9-9083bb1d600b","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Csendben_kell_megszulni_a_gyereket_kulonben_jonnek_a_szornyek_Sok_szerencset_hozza","timestamp":"2018. május. 02. 20:00","title":"Csendben kell megszülni a gyereket, különben jönnek a szörnyek? Sok szerencsét hozzá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12c4356-7155-4913-b3d1-20c3f6bad440","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Baszk Haza és Szabadság vezetői azt ígérik, hogy leszerelnek és befejezik tevékenységüket. Egy hangfelvételt is csatoltak, amin baszk és spanyol nyelven is felolvasták a nyilatkozatukat.","shortLead":"A Baszk Haza és Szabadság vezetői azt ígérik, hogy leszerelnek és befejezik tevékenységüket. Egy hangfelvételt is...","id":"20180503_hivatalos_bejelentettek_az_eta_terrorszervezet_megszuneset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b12c4356-7155-4913-b3d1-20c3f6bad440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6997b06-c15a-4425-b8d6-e8dca90b2fd2","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_hivatalos_bejelentettek_az_eta_terrorszervezet_megszuneset","timestamp":"2018. május. 03. 15:46","title":"Hivatalos: bejelentették az ETA terrorszervezet megszűnését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9779921e-c876-4153-8998-f102177fc9f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európát átszelő utazások legfeljebb harminc naposak lehetnek, egyéni utazásra és legfeljebb ötfős csoportos utazásra lehet pályázni.","shortLead":"Az Európát átszelő utazások legfeljebb harminc naposak lehetnek, egyéni utazásra és legfeljebb ötfős csoportos utazásra...","id":"20180503_navracsics_majus_vegetol_palyazhatnak_a_fiatalok_az_ingyenes_unios_vonatberletre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9779921e-c876-4153-8998-f102177fc9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdacdccb-1258-4d96-81eb-c80210b72104","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_navracsics_majus_vegetol_palyazhatnak_a_fiatalok_az_ingyenes_unios_vonatberletre","timestamp":"2018. május. 03. 17:58","title":"Navracsics: Május végétől pályázhatnak a fiatalok az ingyenes uniós vonatbérletre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]