[{"available":true,"c_guid":"c8667783-4037-45ec-b64c-0787c1f924cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennyi szenvedéllyel tényleg nehéz mit kezdeni.","shortLead":"Ennyi szenvedéllyel tényleg nehéz mit kezdeni.","id":"20180512_Meztelen_ferfiakkal_provokalta_Vlagyimir_Putyint_egy_argentin_sportcsatorna","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8667783-4037-45ec-b64c-0787c1f924cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24177924-8926-46cb-b0bb-08f814639a48","keywords":null,"link":"/elet/20180512_Meztelen_ferfiakkal_provokalta_Vlagyimir_Putyint_egy_argentin_sportcsatorna","timestamp":"2018. május. 12. 11:55","title":"Meztelen férfiakkal provokálta Vlagyimir Putyint egy argentin sportcsatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a62d99-e8a9-445a-907e-704d77f4dad8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A híres operaénekes részvényes lett a Virtuózokban. Megvásárolták a nemzetközi licenszjogokat is.","shortLead":"A híres operaénekes részvényes lett a Virtuózokban. Megvásárolták a nemzetközi licenszjogokat is.","id":"20180512_Placido_Domingoval_keszul_meghoditani_a_vilagot_egy_magyar_fejlesztesu_tevemusor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6a62d99-e8a9-445a-907e-704d77f4dad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05e02ee-7bf1-47bb-ae6f-15b9decb7524","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Placido_Domingoval_keszul_meghoditani_a_vilagot_egy_magyar_fejlesztesu_tevemusor","timestamp":"2018. május. 12. 09:03","title":"Placido Domingóval készül meghódítani a világot egy magyar fejlesztésű tévéműsor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dc9d9ec-53f2-4fbc-bbe9-5eb77d07b7b2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elmúlt nyolc évben a válságkezelésen túljutottunk, a változás alapjait megteremtettük, a következő időszakban a miniszterelnök többet tud majd a jövőkép kialakításával, az ehhez szükséges stratégiák kidolgozásával foglalkozni, a kormányzás a kormányfő személyére szabottabb lehet - mondta az MTI-nek adott interjújában Kövér László, az Országgyűlés újonnan választott elnöke.","shortLead":"Az elmúlt nyolc évben a válságkezelésen túljutottunk, a változás alapjait megteremtettük, a következő időszakban...","id":"20180512_Kover_Laszlo_Johet_az_Orban_Viktor_szemelyere_szabott_kormanyzas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dc9d9ec-53f2-4fbc-bbe9-5eb77d07b7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847ee4d2-413f-4b61-bce4-f5dafc96fb40","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Kover_Laszlo_Johet_az_Orban_Viktor_szemelyere_szabott_kormanyzas","timestamp":"2018. május. 12. 09:50","title":"Kövér László: Jöhet az Orbán Viktor személyére szabott kormányzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343590f5-d33a-4054-acd4-ec1864c0d7e6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Állásbörzét, karrierexpót tartanak az állami cégek szerdán délelőtt 11 óra és délután 18 óra között a fővárosban, a Magyar Vasúttörténeti Parkban, ahol 26 állami vállalat mutatkozik be, és 2200 betölthető állásra várják a jelentkezőket - közölték a szervezők.","shortLead":"Állásbörzét, karrierexpót tartanak az állami cégek szerdán délelőtt 11 óra és délután 18 óra között a fővárosban...","id":"20180513_Allasborzen_probal_munkaerot_vadaszni_az_allam","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=343590f5-d33a-4054-acd4-ec1864c0d7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99f235b-18f4-4b7c-a5c4-d26e9d5a88f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_Allasborzen_probal_munkaerot_vadaszni_az_allam","timestamp":"2018. május. 13. 08:35","title":"Állásbörzén próbál munkaerőt vadászni az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181575a0-d223-4d42-9708-93952ba7ce77","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem tudott vonatpótló buszokat szerezni a Máv.","shortLead":"Nem tudott vonatpótló buszokat szerezni a Máv.","id":"20180512_Lehet_hogy_vonatozni_akart_de_gyalogolnia_kell","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181575a0-d223-4d42-9708-93952ba7ce77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633ef67d-f6d2-419e-bd71-8425c7033230","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Lehet_hogy_vonatozni_akart_de_gyalogolnia_kell","timestamp":"2018. május. 12. 11:05","title":"Lehet, hogy vonatozni akart, de gyalogolnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69f32e1-ada6-4b81-8c7e-f01ea64f6cea","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Új lehetőségeket és élményeket kaptak az Eurovíziós Dalfesztiválon, sok kaput nyitott meg előttünk a fellépés a Magyarországot képviselő AWS énekese szerint. \r

","shortLead":"Új lehetőségeket és élményeket kaptak az Eurovíziós Dalfesztiválon, sok kaput nyitott meg előttünk a fellépés...","id":"20180513_aws_enekese_az_eurovizios_dalfesztival_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a69f32e1-ada6-4b81-8c7e-f01ea64f6cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d9af74-390d-409e-b7d8-8ef1682f8e75","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_aws_enekese_az_eurovizios_dalfesztival_utan","timestamp":"2018. május. 13. 10:34","title":"\"Megmutattuk, hogy a metál szubkultúra létezik\" – megszólalt az AWS énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102c0a14-3c10-4657-b442-a2f5a765c05e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Moszkávban Putyin megkapta az új limuzinját, Solymáron pedig egy sebességrekorder mozdonyt fotóztunk.","shortLead":"Moszkávban Putyin megkapta az új limuzinját, Solymáron pedig egy sebességrekorder mozdonyt fotóztunk.","id":"20180513_top_autos_hirek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=102c0a14-3c10-4657-b442-a2f5a765c05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f92774-eceb-46c4-af22-5fee681af53f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_top_autos_hirek","timestamp":"2018. május. 13. 16:16","title":"Tolatóradar: 696 km/h-val fotózta le a traffipax az Opelt, és nem tűnt fel a rendőröknek, hogy nem stimmel valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98b7165-3ca1-4aab-87a9-254d73d524e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bemutatták a brit uralkodó díszes iniciáléval kezdődő hagyományos jóváhagyólevelét. Most már zöld a lámpa Harry herceg és Meghan Markle egybekelése előtt. ","shortLead":"Bemutatták a brit uralkodó díszes iniciáléval kezdődő hagyományos jóváhagyólevelét. Most már zöld a lámpa Harry herceg...","id":"20180513_II_Erzsebet_most_mondta_ra_az_ament_unokaja_hazassagara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a98b7165-3ca1-4aab-87a9-254d73d524e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1632718d-d387-49d4-ae21-63fad97eb64d","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_II_Erzsebet_most_mondta_ra_az_ament_unokaja_hazassagara","timestamp":"2018. május. 13. 14:17","title":"II. Erzsébet most mondta rá az áment unokája házasságára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]