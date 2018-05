Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73aba9a7-84f0-4659-9890-273afd590335","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nyárias tavasz miatt szinte az egész országban sok a szúnyog, negyedik hete gyérítik a vérszívókat, a héten több mint 65 ezer hektáron, ha az időjárás engedi.","shortLead":"A nyárias tavasz miatt szinte az egész országban sok a szúnyog, negyedik hete gyérítik a vérszívókat, a héten több mint...","id":"20180514_csuszhat_a_heten_a_szunyogirtas_ha_tenyleg_vihar_jon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73aba9a7-84f0-4659-9890-273afd590335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a81dbd5-dd1d-4fc7-889d-756d00a3e3d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_csuszhat_a_heten_a_szunyogirtas_ha_tenyleg_vihar_jon","timestamp":"2018. május. 14. 12:28","title":"Csúszhat a héten a szúnyogirtás, ha tényleg vihar jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacca906-8b31-4e7d-ab99-00c6cd132b6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rajta kívül még két embert gyanúsítanak azzal, hogy szintén részt vettek a költségvetési csalásban. ","shortLead":"Rajta kívül még két embert gyanúsítanak azzal, hogy szintén részt vettek a költségvetési csalásban. ","id":"20180514_Orizetbe_vettek_Czegledy_Csaba_testveret_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eacca906-8b31-4e7d-ab99-00c6cd132b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f19339-2002-455f-a469-92bc5e8904f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Orizetbe_vettek_Czegledy_Csaba_testveret_is","timestamp":"2018. május. 14. 19:15","title":"Őrizetbe vették Czeglédy Csaba testvérét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756ae190-ea4d-4023-a52b-355578e91975","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Böjttel és imával növelik az akaraterejüket és a türelmüket.","shortLead":"Böjttel és imával növelik az akaraterejüket és a türelmüket.","id":"20180514_Kezdodik_a_ramadan_az_iszlam_orszagokban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=756ae190-ea4d-4023-a52b-355578e91975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14666aa8-e047-4cc2-97db-050b83876ade","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Kezdodik_a_ramadan_az_iszlam_orszagokban","timestamp":"2018. május. 14. 15:42","title":"Kezdődik a ramadán az iszlám országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1eb0cf-ad6b-46a8-8d22-5162776cd649","c_author":"Axiál","category":"brandcontent","description":"A címben szereplő mondat eredete ugyan bizonytalan, de szinte mindegy is, hogy egy angol milliomoshoz vagy valaki bölcs nagymamájához köthető. A lényeg az, hogy nagyon igaz. Összegyűjtöttük, melyek azok a termékek, amelyeknél a spórolás tulajdonképpen pénzkidobás.","shortLead":"A címben szereplő mondat eredete ugyan bizonytalan, de szinte mindegy is, hogy egy angol milliomoshoz vagy valaki bölcs...","id":"20180507_Nem_vagyok_eleg_gazdag_hogy_olcson_vasaroljak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed1eb0cf-ad6b-46a8-8d22-5162776cd649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9c5765-c40d-4b6d-884e-389d70be1e71","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180507_Nem_vagyok_eleg_gazdag_hogy_olcson_vasaroljak","timestamp":"2018. május. 14. 12:30","title":"„Nem vagyok elég gazdag, hogy olcsón vásároljak!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánnyal korábban több kérdésben is kritikus fideszes uniós biztos a kormánypárti Magyar Időknek adott interjúban jelentette ki, hogy Magyarországon nincs gond ezen a téren.","shortLead":"A kormánnyal korábban több kérdésben is kritikus fideszes uniós biztos a kormánypárti Magyar Időknek adott interjúban...","id":"20180514_navracsics_nincs_rendszerszintu_problema_a_jogallamisaggal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25787a45-640c-49cc-9d38-d133c1cf2103","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_navracsics_nincs_rendszerszintu_problema_a_jogallamisaggal","timestamp":"2018. május. 14. 10:14","title":"Navracsics: Nincs rendszerszintű probléma a jogállamisággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a77930-1bde-4ea9-a7c3-3d4b225bf97a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb bizonyítékot találtak csillagászok arra, hogy a Jupiter Európé nevű holdján szórványos gejzírkitörések vannak.","shortLead":"Újabb bizonyítékot találtak csillagászok arra, hogy a Jupiter Európé nevű holdján szórványos gejzírkitörések vannak.","id":"20180514_Ugy_tunik_gejzirek_vannak_a_Jupiter_egyik_holdjan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a77930-1bde-4ea9-a7c3-3d4b225bf97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52df4881-7b76-4b76-b880-4033de0b77bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_Ugy_tunik_gejzirek_vannak_a_Jupiter_egyik_holdjan","timestamp":"2018. május. 14. 20:20","title":"Úgy tűnik, gejzírek vannak a Jupiter egyik holdján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102c0a14-3c10-4657-b442-a2f5a765c05e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Moszkávban Putyin megkapta az új limuzinját, Solymáron pedig egy sebességrekorder mozdonyt fotóztunk.","shortLead":"Moszkávban Putyin megkapta az új limuzinját, Solymáron pedig egy sebességrekorder mozdonyt fotóztunk.","id":"20180513_top_autos_hirek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=102c0a14-3c10-4657-b442-a2f5a765c05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f92774-eceb-46c4-af22-5fee681af53f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_top_autos_hirek","timestamp":"2018. május. 13. 16:16","title":"Tolatóradar: 696 km/h-val fotózta le a traffipax az Opelt, és nem tűnt fel a rendőröknek, hogy nem stimmel valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f63c45-ed4d-4bae-9e8f-463c1e7fa214","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent a Raspberry Pi 3B+ konkurense: fillérekért kínál remek specifikációkat.","shortLead":"Megjelent a Raspberry Pi 3B+ konkurense: fillérekért kínál remek specifikációkat.","id":"20180514_friendlyelec_nanopi_k1_plus_olcso_szamitogep","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6f63c45-ed4d-4bae-9e8f-463c1e7fa214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8de69d-4aef-42a6-9072-9d0d5b84f0ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_friendlyelec_nanopi_k1_plus_olcso_szamitogep","timestamp":"2018. május. 14. 09:03","title":"Tudja mit kap 9000 forintért? Egy kis számítógépet 2 GB RAM-mal, 4K videóval, gigabites hálózattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]