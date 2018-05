Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6a1409a-bdc1-4dee-bf65-0dd3f65c1ae0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kevés ekkora gyűszűgyűjtemény van Európában!","shortLead":"Kevés ekkora gyűszűgyűjtemény van Európában!","id":"20180520_Gyuszukiallitas_nyilik_Vacratoton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6a1409a-bdc1-4dee-bf65-0dd3f65c1ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac360b4b-ac19-4f92-b709-41c06a839b22","keywords":null,"link":"/elet/20180520_Gyuszukiallitas_nyilik_Vacratoton","timestamp":"2018. május. 20. 17:11","title":"Gyűszűkiállítás nyílik Vácrátóton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"371c3d63-e06f-47b1-94e5-8c14ee20d345","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Debrecen melletti Bocskaikert egyik utcájában áll egy három éve épült családi ház, az üzemeltető, egy alapítvány, az uniós Darányi Ignác Tervből közel 35 millió forint támogatást kapott vendégház kialakítására.","shortLead":"A Debrecen melletti Bocskaikert egyik utcájában áll egy három éve épült családi ház, az üzemeltető, egy alapítvány...","id":"20180519_Unios_penzbol_epult_a_vendeghaz_de_a_polgarmester_sogornoje_lakik_benne","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=371c3d63-e06f-47b1-94e5-8c14ee20d345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1892796-2bf1-461e-9233-f40f6b43f8fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Unios_penzbol_epult_a_vendeghaz_de_a_polgarmester_sogornoje_lakik_benne","timestamp":"2018. május. 19. 14:10","title":"Uniós pénzből épült a vendégház, de a polgármester sógornője lakik benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elárvereztek pénteken New Yorkban több tucat olyan tárgyat, amelyeket Prince használt; egyik gitárja a becsült ár háromszorosáért kelt el.","shortLead":"Elárvereztek pénteken New Yorkban több tucat olyan tárgyat, amelyeket Prince használt; egyik gitárja a becsült ár...","id":"20180519_Prince_gitarja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31d8fb5-9f26-4399-b6e9-c0c039df3f06","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Prince_gitarja","timestamp":"2018. május. 19. 14:15","title":"Hatvanmillió forintért ütötték le Prince gitárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf3ebe2-25e0-402e-a1fc-39e245f7ce9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig olyan szépen indult ez a hétvége.","shortLead":"Pedig olyan szépen indult ez a hétvége.","id":"20180519_Lecsapott_a_vihar_az_orszagra__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddf3ebe2-25e0-402e-a1fc-39e245f7ce9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd69bf6-6951-4c52-b2ce-fd77daaecc44","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Lecsapott_a_vihar_az_orszagra__video","timestamp":"2018. május. 19. 16:25","title":"Lecsapott a vihar az országra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c9cc21-ffa7-4fd4-821f-aac054309571","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Született tehetség.



","shortLead":"Született tehetség.



","id":"20180520_Charlotte_hercegno_tokelyre_fejlesztette_a_kiralyi_integetest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45c9cc21-ffa7-4fd4-821f-aac054309571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc7fe2a-0d82-46eb-8694-89742b9507bd","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Charlotte_hercegno_tokelyre_fejlesztette_a_kiralyi_integetest","timestamp":"2018. május. 20. 10:21","title":"Charlotte hercegnő tökélyre fejlesztette a királyi integetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5658b582-8fad-4aeb-a1c1-6f9930999d8b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tudta, hogy a telefont, a hanglemezt és a számítógépet is német ember találta fel? Ha nem, az azért van, mert az üzleti sikerekig nem jutottak, ellentétben amerikai vetélytársaikkal. Más fontos találmányokat pedig ismerünk és használunk úgy, hogy nem tudjuk, német tudósok alkotásai.","shortLead":"Tudta, hogy a telefont, a hanglemezt és a számítógépet is német ember találta fel? Ha nem, az azért van, mert az üzleti...","id":"201816_elfeledett_nemetfeltalalok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5658b582-8fad-4aeb-a1c1-6f9930999d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c752b3d0-2f64-400e-be3e-d425bc1e34cb","keywords":null,"link":"/tudomany/201816_elfeledett_nemetfeltalalok","timestamp":"2018. május. 20. 10:30","title":"\"A ló nem eszik uborkasalátát\" - ezt mondták a Bell találmányát megelőző első telefonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39411868-1e90-4a29-9998-b6ab32abe41e","c_author":"Hercsel Adél","category":"kultura","description":"Emlékezetes volt 1999 márciusában a dunaszerdahelyi vérengzés, amikor a Pápay-klán tíz emberével számolt le egy rivális bűnbanda. Durica Katarina új regényének főszereplői mégsem a várost rettegésben tartó maffiózók, hanem áldozataik, a megalázott, megerőszakolt nők.","shortLead":"Emlékezetes volt 1999 márciusában a dunaszerdahelyi vérengzés, amikor a Pápay-klán tíz emberével számolt le egy rivális...","id":"201817__durica_katarina_iro__szlovakiai_magyar_maffiarol_kisajatitasrol__elnemitott_ozvegyek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39411868-1e90-4a29-9998-b6ab32abe41e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3596f27e-4faf-4542-aa8a-eb8cd452d0b7","keywords":null,"link":"/kultura/201817__durica_katarina_iro__szlovakiai_magyar_maffiarol_kisajatitasrol__elnemitott_ozvegyek","timestamp":"2018. május. 19. 17:30","title":"Elnémított özvegyek: fel lehet-e valaha dolgozni ennyi vért és könnyet? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32686a9-1e7a-4214-abf5-c495590011da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Veszélyes és teljességgel érthetetlen az ilyesmi.","shortLead":"Veszélyes és teljességgel érthetetlen az ilyesmi.","id":"20180520_ferihegyi_gyorsforgalmi_paintball_sarkany_center","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e32686a9-1e7a-4214-abf5-c495590011da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6ab6be-f389-4d58-b85e-5adb45ab9efa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_ferihegyi_gyorsforgalmi_paintball_sarkany_center","timestamp":"2018. május. 20. 15:25","title":"Paintball puskával lőtte valaki az autósokat a Ferihegyi úti gyaloghídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]