Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzést adott ki Magyarország egész területére szerdán kora délutántól csütörtök éjfélig.

Zivatarra, felhőszakadásra a met.hu 16:11-es adatai szerint a közeljövőben Baranya, Somogy és Zala megyében kell számítani. A nap folyamán délnyugat felől haladva azonban egyre nagyobb területre terjedhet ki a zivatar, amelyet felhőszakadás, jégeső, valamint erős vagy viharos szél is kísérhet. Helyenként akár 50 milliméternyi eső is eshet. Délkeleten heves zivatarok is előfordulhatnak, amelyeket erős széllökések és nagyobb szemű jég is kísérhet. Éjszaka is többfelé, elsősorban a Dunától keletre számíthatunk viharokra.

Csütörtökön a zivatarok még főként az Alföldön és az Északi-középhegység előterében fordulhatnak elő, rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék is hullhat, melyet viharos széllökések, esetleg jégeső is kísérhet. A zivatarokat a nap folyamán később nagy területen eső váltja fel. A Dunántúl szinte egész területén valószínű tartós eső, itt 24 óra alatt jelentős mennyiségű csapadék is eshet.