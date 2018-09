Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e992c156-1108-435e-95f2-d233519df9ec","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Mercedes kedd este leleplezte első olyan modelljét, melyet a kezdetektől fogva elektromos autónak terveztek. Két motor, egy nagykapacitású akkumulátorcsomag és 400+ lóerő a hangtalan EQC-ben.","shortLead":"A Mercedes kedd este leleplezte első olyan modelljét, melyet a kezdetektől fogva elektromos autónak terveztek. Két...","id":"20180904_mercedes_elso_teslarivalis_modellje_beultunk_az_eqc_villanyautoba_akkumulator_wltp_audi_etron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e992c156-1108-435e-95f2-d233519df9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d18a80-003b-4a90-af03-a2af2ca114c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_mercedes_elso_teslarivalis_modellje_beultunk_az_eqc_villanyautoba_akkumulator_wltp_audi_etron","timestamp":"2018. szeptember. 04. 20:19","title":"Itt a Mercedes első Tesla-rivális modellje: beültünk a most leleplezett EQC villanyautóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16700de1-28d4-4f09-9abf-5c1a0b05a587","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A férfi több közlekedési szabályt is áthágott, ezzel veszélybe sodorta a többi, szabályosan közlekedő autóst, és úgy tűnt, hogy még büszke is magára.","shortLead":"A férfi több közlekedési szabályt is áthágott, ezzel veszélybe sodorta a többi, szabályosan közlekedő autóst, és...","id":"20180904_Mar_nyomoznak_a_kozveszelyes_szaguldozo_utan_akinek_amokfutasarol_video_is_keszult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16700de1-28d4-4f09-9abf-5c1a0b05a587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d99ef4-76e3-45b2-9c93-c31972a17040","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_Mar_nyomoznak_a_kozveszelyes_szaguldozo_utan_akinek_amokfutasarol_video_is_keszult","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:14","title":"Már nyomoznak a közveszélyes száguldozó után, akinek ámokfutásáról videó is készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23145f46-026e-4d76-9eaa-4cd7c6fe15e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vagyonvédelem területén bevethető drónokkal kísérletezik több cég is. Olyan beltéri egységeket építettek, amelyek mindig utántöltik magukat, képesek élő videót sugározni, és az előre telepített kamerákkal szemben a rejtett zugokba is be tudnak lesni.","shortLead":"A vagyonvédelem területén bevethető drónokkal kísérletezik több cég is. Olyan beltéri egységeket építettek, amelyek...","id":"20180903_dron_biztonsagi_kamera_vagyonvedelem_biztonsagi_or_skysense_avansig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23145f46-026e-4d76-9eaa-4cd7c6fe15e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395ceda5-5bd3-4675-b88b-d5b99c79d4c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_dron_biztonsagi_kamera_vagyonvedelem_biztonsagi_or_skysense_avansig","timestamp":"2018. szeptember. 03. 07:02","title":"Elfelejthetjük a biztonsági kamerákat? Van sokkal profibb megoldás, drónokkal, házon belül is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8e6034-4bc0-45a3-85f8-bb77e0b75ba6","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"„Négy ember halálát okozó közlekedési baleset” – évek óta ennyi utal az áldozatokra a Rezesova-ügyről szóló hírekben. A szlovák milliomosnő múlt heti kiszabadulása óta az elhunytak családja először vállalta, hogy válaszol a hvg.hu kérdéseire a büntetőeljárásról, az ítéletet el-, majd visszatérítő igazságügyi szakértőkről, és arról, mit jelent számukra a vétkes kiengedése.","shortLead":"„Négy ember halálát okozó közlekedési baleset” – évek óta ennyi utal az áldozatokra a Rezesova-ügyről szóló hírekben...","id":"20180905_interju_eva_rezesova_aldozatainak_csaladjaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af8e6034-4bc0-45a3-85f8-bb77e0b75ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a684b8f-21ba-4b9f-bf3a-a7eab61e0c76","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_interju_eva_rezesova_aldozatainak_csaladjaval","timestamp":"2018. szeptember. 05. 06:30","title":"\"Álmomban a rémült arcukat látom, amikor ég az autó\" – megszólal Rezesova áldozatainak családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b6579f-c1be-44fb-bb0d-f96c39dbd649","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain 4-2-re nyert a francia bajnokság legutóbbi fordulójában a Nimes otthonában. Ángel Di María olyan gólt szerzett, amilyet ritkán látni.","shortLead":"A Paris Saint-Germain 4-2-re nyert a francia bajnokság legutóbbi fordulójában a Nimes otthonában. Ángel Di María olyan...","id":"20180903_Szogletbol_lott_golt_Di_Maria__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5b6579f-c1be-44fb-bb0d-f96c39dbd649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204ed2b0-3f2f-4807-a1c4-9b5a3f2e7815","keywords":null,"link":"/sport/20180903_Szogletbol_lott_golt_Di_Maria__video","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:28","title":"Szögletből lőtt gólt Di María – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjasok tovább foglalkoztatásával, valamint a fiataloknak adott szolgálati lakásokkal próbálnák csökkenteni a tanárhiányt.","shortLead":"A nyugdíjasok tovább foglalkoztatásával, valamint a fiataloknak adott szolgálati lakásokkal próbálnák csökkenteni...","id":"20180903_Tul_keves_a_tanar_nyugdijasokat_vinnenek_vissza_dolgozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95abffb9-4c83-4005-9fda-658f7984098b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Tul_keves_a_tanar_nyugdijasokat_vinnenek_vissza_dolgozni","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:28","title":"Túl kevés a tanár, nyugdíjasokat vinnének vissza dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5497c065-25d2-4876-b0dd-c7349dc6572b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűzoltóság arra alapozta a döntést, hogy a Grenfell Tower tűzvédelmi rendszere jól működik, de nem így volt.","shortLead":"A tűzoltóság arra alapozta a döntést, hogy a Grenfell Tower tűzvédelmi rendszere jól működik, de nem így volt.","id":"20180904_Londoni_toronyhaztuz_egy_tuzolto_szerint_helyenvalo_volt_a_felsobb_szinteken_lakokat_az_epuletben_tartani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5497c065-25d2-4876-b0dd-c7349dc6572b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f56c0d5-3b0b-4d20-bee1-d4cef36f4cee","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Londoni_toronyhaztuz_egy_tuzolto_szerint_helyenvalo_volt_a_felsobb_szinteken_lakokat_az_epuletben_tartani","timestamp":"2018. szeptember. 04. 17:48","title":"Londoni toronyháztűz: egy tűzoltó szerint helyénvaló volt, hogy nem evakuáltak mindenkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7ad077-1ad1-4081-aafd-01b4bce68b7b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Idén még négy szombatot kell munkavégzéssel tölteniük az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalóknak. Az Adózóna összegyűjtötte, milyen következményei vannak a munkanap-áthelyezéseknek.","shortLead":"Idén még négy szombatot kell munkavégzéssel tölteniük az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalóknak...","id":"20180903_Negy_szombat_lesz_meg_iden_munkanap__mutatjuk_mire_kell_felkeszulni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c7ad077-1ad1-4081-aafd-01b4bce68b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7d933e-d742-4f73-aed1-e0bfac8f7640","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180903_Negy_szombat_lesz_meg_iden_munkanap__mutatjuk_mire_kell_felkeszulni","timestamp":"2018. szeptember. 03. 15:13","title":"Négy szombat lesz még idén munkanap – mutatjuk, mire kell felkészülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]