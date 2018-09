Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51d92b75-50a8-4369-b460-595d150f9778","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vereséggel kezdte a Nemzetek Ligáját a magyar labdarúgó-válogatott, a finnek 1-0-ra győztek Tamperében. A magyar csapat továbbra is nyeretlen 2018-ban.","shortLead":"Vereséggel kezdte a Nemzetek Ligáját a magyar labdarúgó-válogatott, a finnek 1-0-ra győztek Tamperében. A magyar csapat...","id":"20180908_Rosszul_indult_a_Rossi_korszak_megint_bukott_a_focivalogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51d92b75-50a8-4369-b460-595d150f9778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9612f61-ddf9-477b-ba92-0c191909957b","keywords":null,"link":"/sport/20180908_Rosszul_indult_a_Rossi_korszak_megint_bukott_a_focivalogatott","timestamp":"2018. szeptember. 08. 20:20","title":"Rosszul indult a Rossi-korszak, megint bukott a fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595cbad4-b330-47f0-8143-36bc20ec2f26","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogy kerül egy roma származású kisgyerekes anya Észak-Nigériában egy többezres muzulmán felvonulásra? Mi a teendő Srí Lankán, amikor a tárgyalópartnerünk fejszével és félmeztelenül érkezik? Dr. Izsák-Ndiaye Rita inspiráló útja a szekszárdi általános iskolából világ körüli kitérőkkel az ENSZ-palotába.



","shortLead":"Hogy kerül egy roma származású kisgyerekes anya Észak-Nigériában egy többezres muzulmán felvonulásra? Mi a teendő Srí...","id":"hvgextrano_20180907_A_hangszorojuk_tudok_lenni__Interju_dr_IzsakNdiaye_Ritaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=595cbad4-b330-47f0-8143-36bc20ec2f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0fcb4b-de92-43b3-a1c7-791c30a591a0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/hvgextrano_20180907_A_hangszorojuk_tudok_lenni__Interju_dr_IzsakNdiaye_Ritaval","timestamp":"2018. szeptember. 07. 18:00","title":"„A hangszórójuk tudok lenni” - Interjú dr. Izsák-Ndiaye Ritával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74b4af7-5824-4d5c-9f61-11c36c5919f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump alelnöke egy interjúban reagált a New York Times névtelen cikke gerjesztette találgatásokra. ","shortLead":"Trump alelnöke egy interjúban reagált a New York Times névtelen cikke gerjesztette találgatásokra. ","id":"20180909_Mike_Pence_tagadja_hogy_o_vezetne_a_Trumpkormanyon_beluli_ellenallast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a74b4af7-5824-4d5c-9f61-11c36c5919f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26294d98-72d2-4d75-ab6c-fde2c6c8f294","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Mike_Pence_tagadja_hogy_o_vezetne_a_Trumpkormanyon_beluli_ellenallast","timestamp":"2018. szeptember. 09. 14:55","title":"Mike Pence tagadja, hogy ő vezetné a Trump-kormányon belüli ellenállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02da1252-f5d3-4b07-b4f3-61ec606cb274","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök több rejtett eszközzel mérnének az utakon, és van egy magyar út, ahol csak egyetlen autóval szabad megállni. Mutatjuk a hét híreit.","shortLead":"A rendőrök több rejtett eszközzel mérnének az utakon, és van egy magyar út, ahol csak egyetlen autóval szabad megállni...","id":"20180909_top_autos_hirek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02da1252-f5d3-4b07-b4f3-61ec606cb274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be25f6f7-ccbf-4cd1-9a77-c6ee2b1bec8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180909_top_autos_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:31","title":"Tolatóradar: Eladó a Taxi filmből az a taxi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma már minden mindennel összefügg, a politikában is. Trump, Chemnitz, Sargentini és a magyar kormány is felfűzhető egy fonalra. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Ma már minden mindennel összefügg, a politikában is. Trump, Chemnitz, Sargentini és a magyar kormány is felfűzhető...","id":"20180908_Fulke_Orbannak_Putyin_elott_Sargentinit_kell_legyoznie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631b07ce-0df6-4ec5-9a44-7aaf799640de","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_Fulke_Orbannak_Putyin_elott_Sargentinit_kell_legyoznie","timestamp":"2018. szeptember. 08. 12:30","title":"Fülke: Orbánnak Putyin előtt Sargentinit kell legyőznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddbebc0-86a4-4b85-9d9e-2a2f713a9186","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai rapperre kaliforniai otthonában találtak rá, sajtóértesülések szerint túladagolásban veszthette életét.","shortLead":"Az amerikai rapperre kaliforniai otthonában találtak rá, sajtóértesülések szerint túladagolásban veszthette életét.","id":"20180908_meghalt_mac_miller_amerikai_rapper","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cddbebc0-86a4-4b85-9d9e-2a2f713a9186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f281fe7a-c24e-4a5e-bf75-cbbc61a36877","keywords":null,"link":"/kultura/20180908_meghalt_mac_miller_amerikai_rapper","timestamp":"2018. szeptember. 08. 08:48","title":"Meghalt Mac Miller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9982d482-f3a5-4ad8-a3b2-8dfe706d273b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autók legfontosabb egységének innovációján most nem lehet spórolni. ","shortLead":"Az elektromos autók legfontosabb egységének innovációján most nem lehet spórolni. ","id":"20180908_28_millio_dollart_kolt_akkumulatorok_fejlesztesere_a_General_Motors","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9982d482-f3a5-4ad8-a3b2-8dfe706d273b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a48efc6-caba-4be9-a21b-722d2fedd35d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_28_millio_dollart_kolt_akkumulatorok_fejlesztesere_a_General_Motors","timestamp":"2018. szeptember. 08. 08:37","title":"Adott egy 28 millió dolláros löketet a General Motors az akkumulátorainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea293a8e-8561-42c0-9bee-8d28496f2f58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olyan autókat, mint a Bugatti Veyron, ritkán látni szerelőnél. Ha viszont odakerül, egy kisebb vagyont kell fizetni az átnézésért.","shortLead":"Az olyan autókat, mint a Bugatti Veyron, ritkán látni szerelőnél. Ha viszont odakerül, egy kisebb vagyont kell fizetni...","id":"20180908_bugatti_veyron_olajcsere_szervizeles_szervizkoltseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea293a8e-8561-42c0-9bee-8d28496f2f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd96884b-132c-48fe-8056-41f769f8e0c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_bugatti_veyron_olajcsere_szervizeles_szervizkoltseg","timestamp":"2018. szeptember. 08. 11:36","title":"Videó: Annyiba kerül a Bugatti Veyron olajcseréje, mint egy új autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]