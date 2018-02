[{"available":true,"c_guid":"11cb6501-9af3-4f37-9eea-4e1fd0b414f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"70 százalékkal emelkedtek az árak öt év alatt, és jóval több a készpénzes vásárló. A város ingatlanpiacának origója és fő mozgatórugója még mindig az egyetem.","shortLead":"70 százalékkal emelkedtek az árak öt év alatt, és jóval több a készpénzes vásárló. A város ingatlanpiacának origója és fő mozgatórugója még mindig az egyetem. Hétfőn és kedden is leszakadt a felsővezeték Rákosrendezőnél, emiatt sok vonat nem érintette a Nyugatit. Tapasztalataink szerint a Nyugati pályaudvaron tanácstalan tömegek álltak, mert a vasúttársaság nem informálta az utasokat arról, hogy a járatok vagy azok egy része máshonnan indul, a MÁV-Start szerint azonban folyamatosan tájékoztattak. Ön mit tapasztalt az utastájékoztatásról? 2018. február. 06. 12:27 Felsővezeték-szakadás: tájékoztatásban nem álltak a helyzet magaslatán a Nyugatiban Olyan támadhatatlan érvek jelennek meg, hogy rossz az időjárás, nincs közbiztonság, nem lehetsz boldog, a szüleidnek pedig fáj, ha itt hagyod őket. A könyvnek nem találni nyomát a kutatóintézet honlapján, de egy közbeszerzésből lehet következtetni arra, hogy temérdek közpénz folyt el rá. 2018. február. 08. 06:30 Orbán kutatóintézete érzelmi zsarolással próbálja megállítani a kivándorlást Donald Trump amerikai elnök több ügyvédje azt javasolja neki, hogy ne tegyen vallomást Robert Mueller különleges ügyésznek – jelentette hétfő este a The New York Times. A volt FBI-igazgató irányítja azt a bizottságot, amelynek célja feltárni, hogy az elnök kampánystábja összejátszott-e a választásokba beavatkozó Oroszországgal, illetve, hogy akadályozta-e Trump az igazságszolgáltatást. 2018. február. 06. 11:11 Nem tartják jó ötletnek Trump ügyvédei, hogy eskü alatt tegyen vallomást Egyfajta átrendeződés történt a kártékony programok piacán, előtérbe kerültek azok a malware-ek, amelyek a gyanútlan felhasználók PC-s erőforrásait használják ki saját, pontosabban fejlesztőjük céljaira. 2018. február. 07. 12:03 Ne legyen biztos abban, hogy az ön gépével mások titokban nem bányászhatnak kriptopénzt A koreai rendvédelmi szerveknél működő emberjogi központ (CMHRK) jelentette, hogy az egyik vidéki körzetben szolgáló, Kim nevű tiszt száz újoncot kényszerített arra, hogy akaratuk ellenére felnőtt filmeket nézzen. A központ szerint ez súlyos jogsértés és az újoncok zaklatása. 2018. február. 07. 13:04 Pornófilmek nézésére kényszerítette alárendeltjeit a koreai rendőrtiszt Vannak, akiket a nyomás egyedi, izgalmas alkotásokra ösztönöz, másokat inkább blokkol és akadályoz a munkában. A HVG Extra Business cikksorozatának második részében Szombat Éva fotós mesél a kreativitás és a maximalizmus kapcsolatáról. 2018. február. 06. 13:15 "Nem nézheti az ember sokáig közelről az alkotását" A jelek szerint a Fidesznek nagyon fontos a február 25-i választás. 2018. február. 07. 13:03 Orbán Viktor is beszállt a hódmezővásárhelyi kampányba