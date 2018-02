[{"available":true,"c_guid":"fd72b5d1-8b8d-4485-8b01-c22b3fbbc01c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Time összeállítása szerint 19 olyan ember van, köztük olyan ismert személyek is, mint Mark Zuckerberg vagy Bill Gates, akik egymilliárd dollárt meghaladó veszteséget könyvelhetnek el az amerikai tőzsdék hétfői bezuhanása miatt.","shortLead":"A Time összeállítása szerint 19 olyan ember van, köztük olyan ismert személyek is, mint Mark Zuckerberg vagy Bill...","id":"20180206_Ok_buktak_a_legtobbet_a_tozsde_bezuhanasan_Buffett_Zuckerberg_Bezos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd72b5d1-8b8d-4485-8b01-c22b3fbbc01c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df1a0c6-e992-4b83-9c09-24fdad877b27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180206_Ok_buktak_a_legtobbet_a_tozsde_bezuhanasan_Buffett_Zuckerberg_Bezos","timestamp":"2018. február. 06. 23:10","title":"Ők bukták a legtöbbet a tőzsde bezuhanásán: Buffett, Zuckerberg, Bezos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6a3653-5130-4c46-ac06-8f943f4ca544","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt perccel a szülők kórházba érkezése után gyakorlatilag „kipottyant” az újszülött az édesanyjából.","shortLead":"Öt perccel a szülők kórházba érkezése után gyakorlatilag „kipottyant” az újszülött az édesanyjából.","id":"20180207_Ez_az_igazi_villamszules_mar_a_korhaz_folyosojan_megszuletett_a_baba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be6a3653-5130-4c46-ac06-8f943f4ca544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905b680f-0e39-436b-8535-7130aa72dd26","keywords":null,"link":"/elet/20180207_Ez_az_igazi_villamszules_mar_a_korhaz_folyosojan_megszuletett_a_baba","timestamp":"2018. február. 07. 10:22","title":"Ez az igazi villámszülés: már a kórház folyosóján megszületett a baba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a83437-d874-4a42-94ca-328df6c50231","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"700 ezer hordó extra könnyű olajat exportált a Texan Oil az Egyesült Arab Emirátusokba, mely az OPEC negyedik legnagyobb olajtermelője. Amerika immár újra az első akar lenni az olaj világpiacán – hála a palaolajnak.","shortLead":"700 ezer hordó extra könnyű olajat exportált a Texan Oil az Egyesült Arab Emirátusokba, mely az OPEC negyedik...","id":"20180207_Feje_tetejere_allt_a_vilag_az_USA_szallit_olajat_az_Egyesult_Arab_Emiratusokba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36a83437-d874-4a42-94ca-328df6c50231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9cf71ec-9f93-42d6-ac19-635c60246c08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180207_Feje_tetejere_allt_a_vilag_az_USA_szallit_olajat_az_Egyesult_Arab_Emiratusokba","timestamp":"2018. február. 07. 13:13","title":"Feje tetejére állt a világ: az USA szállít olajat az Egyesült Arab Emirátusokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee05f7a-7c4a-4bf0-aeb8-103cdc9e828a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új mozi Anderson első filmje a 2014-es Grand Budapest Hotel óta. És, ahogy korábban írtuk, szívmelengető mókának ígérkezik.","shortLead":"Az új mozi Anderson első filmje a 2014-es Grand Budapest Hotel óta. És, ahogy korábban írtuk, szívmelengető mókának...","id":"20180207_Wes_Anderson_A_kutyak_szigete_Isle_Of_Dogs_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ee05f7a-7c4a-4bf0-aeb8-103cdc9e828a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8640bf2e-58db-443a-8074-07f27e31556a","keywords":null,"link":"/kultura/20180207_Wes_Anderson_A_kutyak_szigete_Isle_Of_Dogs_video","timestamp":"2018. február. 07. 11:30","title":"Jött egy új részlet az új Wes Anderson-filmből (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a40f8232-e8c1-43e3-87b4-1643896656de","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A Kreml a bűnüldöző szervekkel közösen fogja mérlegelni annak a 16, az orosz igazságszolgáltatás elől Nagy-Britanniába menekült üzletembernek az ügyét, akik jelezték, hogy hajlandók lennének hazatérni – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.","shortLead":"A Kreml a bűnüldöző szervekkel közösen fogja mérlegelni annak a 16, az orosz igazságszolgáltatás elől Nagy-Britanniába...","id":"20180207_Hazamenne_16_bunbano_vagy_eppen_buntelen_orosz_uzletember_NagyBritanniabol_maganak_Putyinnak_irtak_levelet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a40f8232-e8c1-43e3-87b4-1643896656de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eea5d56-b89e-4c33-9260-e4b116080d48","keywords":null,"link":"/kkv/20180207_Hazamenne_16_bunbano_vagy_eppen_buntelen_orosz_uzletember_NagyBritanniabol_maganak_Putyinnak_irtak_levelet","timestamp":"2018. február. 07. 16:02","title":"Hazamenne 16 bűnbánó vagy éppen bűntelen orosz üzletember Nagy-Britanniából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bd674f-4222-4155-8233-b62126fd3d84","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a Megyei Jogú Városok Szövetsége közgyűlésén mondott beszédet. A választásokról azt mondta, nagyszerű pillanat következik. Reagált azokra a híresztelésekre is, hogy a választások után megszüntetnék a kisebb településeken az önkormányzatiságot. A miniszterelnök szerint kezdünk jól kinézni.","shortLead":"Orbán Viktor a Megyei Jogú Városok Szövetsége közgyűlésén mondott beszédet. A választásokról azt mondta, nagyszerű...","id":"20180208_Orban_A_sokszinuseg_nem_ertek_nem_akarunk_sokszinuek_lenni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0bd674f-4222-4155-8233-b62126fd3d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e1cf22-ecc8-4f65-a3c4-7f9f649d8378","keywords":null,"link":"/itthon/20180208_Orban_A_sokszinuseg_nem_ertek_nem_akarunk_sokszinuek_lenni","timestamp":"2018. február. 08. 12:10","title":"Orbán: A sokszínűség nem érték, nem akarunk sokszínűek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a00640-b99f-4a03-a7ef-815312966611","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Főleg a társasházakban élőket érintik a kazáncserék új, szeptembertől érvényes szabályai.","shortLead":"Főleg a társasházakban élőket érintik a kazáncserék új, szeptembertől érvényes szabályai.","id":"20180208_Kozel_a_turelmi_ido_vege_szigoritanak_a_kazancsere_szabalyain","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34a00640-b99f-4a03-a7ef-815312966611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293ed15c-06b7-432a-a5c5-2ef0d62feceb","keywords":null,"link":"/kkv/20180208_Kozel_a_turelmi_ido_vege_szigoritanak_a_kazancsere_szabalyain","timestamp":"2018. február. 08. 10:25","title":"Közelít a türelmi idő vége, szigorítanak a kazáncsere szabályain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c2b3c3-9ee7-4dd0-959d-287faf1d7368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudták bizonyítani, hogy a Jobbik elnöke török terrorszervezettel áll kapcsolatban.","shortLead":"Nem tudták bizonyítani, hogy a Jobbik elnöke török terrorszervezettel áll kapcsolatban.","id":"20180207_Pert_nyert_Vona_Gabor_3_milliot_fizet_neki_a_kormanyoldali_media","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0c2b3c3-9ee7-4dd0-959d-287faf1d7368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3920c31c-2121-4d62-9c59-45a0c3de00df","keywords":null,"link":"/itthon/20180207_Pert_nyert_Vona_Gabor_3_milliot_fizet_neki_a_kormanyoldali_media","timestamp":"2018. február. 07. 12:33","title":"Pert nyert Vona Gábor: 3 milliót fizet neki a kormányoldali média","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]