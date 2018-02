[{"available":true,"c_guid":"7ff19ee0-1410-4250-93d2-04d6fde110e8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az észak-olaszországi városban, Ivreán évről évre megrendezik a nagy narancscsatát. A gyümölcsök egyesek szerint fegyvereket helyettesítenek, mások szerint egy zsarnok vezető eltávolított heréit szimbolizálják. ","shortLead":"Az észak-olaszországi városban, Ivreán évről évre megrendezik a nagy narancscsatát. A gyümölcsök egyesek szerint...","id":"20180212_500_tonna_narancsot_vagtak_egymashoz_egy_olaszorszagi_fesztivalon__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ff19ee0-1410-4250-93d2-04d6fde110e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ee4527-e978-4f3d-8ded-4d0c8c60bf64","keywords":null,"link":"/kultura/20180212_500_tonna_narancsot_vagtak_egymashoz_egy_olaszorszagi_fesztivalon__video","timestamp":"2018. február. 12. 16:50","title":"500 tonna narancsot vágtak egymáshoz egy olaszországi fesztiválon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235d0a5f-68fc-4fd9-b49a-679e4d0a7e0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal nem autóra, hanem motorra került egy igen furcsa alkatrész, de valljuk be: kifejezetten jópofa az elgondolás.","shortLead":"Ezúttal nem autóra, hanem motorra került egy igen furcsa alkatrész, de valljuk be: kifejezetten jópofa az elgondolás.","id":"20180211_motorkerekpar_kitamaszto_lab_vicces_kep","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=235d0a5f-68fc-4fd9-b49a-679e4d0a7e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9414f0f0-e8ca-4a7b-a090-68a2dae3ba63","keywords":null,"link":"/cegauto/20180211_motorkerekpar_kitamaszto_lab_vicces_kep","timestamp":"2018. február. 11. 16:31","title":"Fotó: ennél viccesebb motoros \"tuningot\" el sem tudunk képzelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5fc41f-635a-48ea-a1fe-6f2bf74639e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A horvát Rimac Concept Two borzasztó erős lesz, de nem csak ezzel fog kitűnni az elektromos autók közül.","shortLead":"A horvát Rimac Concept Two borzasztó erős lesz, de nem csak ezzel fog kitűnni az elektromos autók közül.","id":"20180211_rimac_concept_two_elektromos_auto_genfi_autoszalon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b5fc41f-635a-48ea-a1fe-6f2bf74639e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7c38f7-3fe2-4c08-b7e0-6684ccebf180","keywords":null,"link":"/cegauto/20180211_rimac_concept_two_elektromos_auto_genfi_autoszalon","timestamp":"2018. február. 11. 17:06","title":"1200+ lóerő, 120 kWh-s akkumulátor és egy meglepetés: jön a horvát elektromos autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"914b8ae8-52cc-4243-be27-2ccfd4cf746a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Város Mindenkié februárban kampányt indított azért, hogy törvény garantálja Magyarországon, hogy gyerekes családok soha többé ne kerülhessenek az utcára kilakoltatás következtében. A kőbányai önkormányzat által lebontásra ítélt Bihari utcai lakóház udvarán tartott sajtótájékoztatón vasárnap a csoport bejelentette, hogy az Együtt, az LMP és a Párbeszéd képviselői február 12-én hétfőn a parlament elé terjesztik az AVM törvénymódosító javaslatát. A törvénymódosítás gyorsított eljárásban való tárgyalásáról a házbizottsága február 14-én szerdán dönt.","shortLead":"A Város Mindenkié februárban kampányt indított azért, hogy törvény garantálja Magyarországon, hogy gyerekes családok...","id":"20180212_Torvenyjavaslatot_nyujtanak_be_hogy_gyerekes_csaladokat_ne_lehessen_kilakoltatni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=914b8ae8-52cc-4243-be27-2ccfd4cf746a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629f4955-b8e7-49a3-b7a8-3f0649e5e954","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_Torvenyjavaslatot_nyujtanak_be_hogy_gyerekes_csaladokat_ne_lehessen_kilakoltatni","timestamp":"2018. február. 12. 09:54","title":"Törvényjavaslatot nyújtanak be, hogy gyerekes családokat ne lehessen kilakoltatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ec7279-381e-4b66-a1c2-63db94258ed3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Filmalap filmgyártási támogatást ítélt meg két készülő mozifilmnek is. Az egyik egy dokumentumfilm lesz, amely az LGT egykori legendás szólógitárosának, Barta Tamásnak a disszidálása utáni éveit mutatja be, a másik produkció pedig az itthon is bemutatott olasz vígjáték, a Teljesen idegenek hazai remake-je lesz Goda Kriszta rendezésében.","shortLead":"A Filmalap filmgyártási támogatást ítélt meg két készülő mozifilmnek is. Az egyik egy dokumentumfilm lesz, amely az LGT...","id":"20180212_Dokumentumfilm_keszul_a_magyar_rocklegendarol_Barta_Tamasrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ec7279-381e-4b66-a1c2-63db94258ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ffcacc-337d-4467-83ab-3a9c2b933e96","keywords":null,"link":"/kultura/20180212_Dokumentumfilm_keszul_a_magyar_rocklegendarol_Barta_Tamasrol","timestamp":"2018. február. 12. 13:03","title":"Dokumentumfilm készül a magyar rocklegendáról, Barta Tamásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6977591e-9d1b-406a-9b58-c07347ba63fc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Lábzsonglőrök és galambidomárok is mehetnek","shortLead":"Lábzsonglőrök és galambidomárok is mehetnek","id":"20180211_Hetfon_artistabal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6977591e-9d1b-406a-9b58-c07347ba63fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a8f8b0-d7da-480d-96d4-a4c0c89b0b86","keywords":null,"link":"/elet/20180211_Hetfon_artistabal","timestamp":"2018. február. 11. 12:02","title":"Hétfőn: artistabál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ea0d33-4740-4802-ab12-15e3aa5f3e9d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenhat terroristát megöltek, harmincat elfogtak, de azt senki nem tudja, hányan vannak még szabadon.","shortLead":"Tizenhat terroristát megöltek, harmincat elfogtak, de azt senki nem tudja, hányan vannak még szabadon.","id":"20180211_Antiterrorista_akcio_Egyiptomban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79ea0d33-4740-4802-ab12-15e3aa5f3e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19a7fafc-fa99-4e12-89e8-02690ccaa843","keywords":null,"link":"/vilag/20180211_Antiterrorista_akcio_Egyiptomban","timestamp":"2018. február. 11. 12:29","title":"Antiterrorista akció Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e9f82-b79e-43b4-8193-e06d0a08026a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem marad el a szokásos év eleji csúcstalálkozó, csak egy később időpontban lesz megtartva. A helyszín viszont még kérdéses, de most elvileg Orbán utazna Putyinhoz.","shortLead":"Nem marad el a szokásos év eleji csúcstalálkozó, csak egy később időpontban lesz megtartva. A helyszín viszont még...","id":"20180212_Iden_is_talalkozik_Orban_es_Putyin_de_csak_a_valasztasok_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=169e9f82-b79e-43b4-8193-e06d0a08026a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1413e2-b5be-4aec-b116-3eeae6d4d68d","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_Iden_is_talalkozik_Orban_es_Putyin_de_csak_a_valasztasok_utan","timestamp":"2018. február. 12. 18:20","title":"Idén is találkozik Orbán és Putyin, de csak a választások után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]