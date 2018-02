[{"available":true,"c_guid":"e23c9886-8a13-476a-a2da-34a82a2013d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, mintha az egész világ kriptopénzt akarna bányászni, mindenesetre naponta érkeznek a hírek az újabb és újabb illegális esetekről.","shortLead":"Úgy tűnik, mintha az egész világ kriptopénzt akarna bányászni, mindenesetre naponta érkeznek a hírek az újabb és újabb...","id":"20180214_browsealoud_puginbe_injektalt_scriptek_kriptopenzt_banyasztatnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e23c9886-8a13-476a-a2da-34a82a2013d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e080846d-614e-47f9-a35c-c15b40115961","keywords":null,"link":"/tudomany/20180214_browsealoud_puginbe_injektalt_scriptek_kriptopenzt_banyasztatnak","timestamp":"2018. február. 14. 19:00","title":"Durvul a helyzet: több ezer kormányzati weboldalt kényszerítenek kriptopénz-bányászatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852126df-f30d-4870-b3b9-5cda5a0b465a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az utóbbi időben elszaporodtak a mobiltechnológia addiktív, felhasználókat behálózó voltára figyelmeztető hangok. Egy február közepén megjelenő könyv szerzője szerint a telefonhoz való viszony megváltoztatása nem megy egyik napról a másikra. De már az is segít, ha elgondolkozunk rajta, megéri-e annyit nyomogatni a készüléket.","shortLead":"Az utóbbi időben elszaporodtak a mobiltechnológia addiktív, felhasználókat behálózó voltára figyelmeztető hangok...","id":"20180213_mobilfuggoseg_veszelyei_leszokas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=852126df-f30d-4870-b3b9-5cda5a0b465a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f4ba6d-56af-487d-9395-d039f1081d5b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180213_mobilfuggoseg_veszelyei_leszokas","timestamp":"2018. február. 13. 13:15","title":"Túl sokat pötyög a mobilján? Úgy érzi, függő lett? Ez lehet a megoldás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfedfaa6-08f2-4fd3-b12f-a93ba84a9466","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ha nem az államra, hanem inkább gyermekek gyógyítására vagy állatmenhelyre szánná a pénzt.","shortLead":"Ha nem az államra, hanem inkább gyermekek gyógyítására vagy állatmenhelyre szánná a pénzt.","id":"20180215_Jotekonykodasra_hivja_fel_az_egyeni_vallalkozokat_a_NAV","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfedfaa6-08f2-4fd3-b12f-a93ba84a9466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad54b7c0-1302-44e7-945d-54f84d32fc12","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180215_Jotekonykodasra_hivja_fel_az_egyeni_vallalkozokat_a_NAV","timestamp":"2018. február. 15. 09:33","title":"Jótékonykodásra hívja fel az egyéni vállalkozókat a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Állami Számvevőszék épp ezért büntette végig az ellenzéki pártokat, amelyek most azt várják, a Fidesz legyen a soros. A Fidesz szerint nem kapott kedvezményt és minden törvényes volt.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék épp ezért büntette végig az ellenzéki pártokat, amelyek most azt várják, a Fidesz legyen...","id":"20180213_MSZP_33_szazalekos_kedvezmenyt_kapott_a_Fidesz_a_plakatokra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9166f1cd-b867-4ae4-834e-bb31224f0e75","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_MSZP_33_szazalekos_kedvezmenyt_kapott_a_Fidesz_a_plakatokra","timestamp":"2018. február. 13. 18:16","title":"MSZP: 33 százalékos kedvezményt kapott a Fidesz a plakátokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e71f9f-d1dc-4bd1-b71a-925da67420dc","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A parlament elé került a Stop Soros-törvénycsomag. Az idegenrendészeti távoltartás különösen erősre sikerült. Ha valaki ellen alkalmazzák, az akár saját otthonából is ki lehet tiltva.","shortLead":"A parlament elé került a Stop Soros-törvénycsomag. Az idegenrendészeti távoltartás különösen erősre sikerült. Ha valaki...","id":"20180214_Torvenyi_abszurd_Pinter_Sandor_donti_el_ki_mehet_haza","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33e71f9f-d1dc-4bd1-b71a-925da67420dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6adcfdd6-bfb5-4dce-96b3-bb43373200ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180214_Torvenyi_abszurd_Pinter_Sandor_donti_el_ki_mehet_haza","timestamp":"2018. február. 14. 11:02","title":"Törvényi abszurd: Pintér Sándor dönti el, ki mehet haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dc139aa-f4b4-4adc-8114-e3e376d8f333","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy hónappal a műtétje után ismét maximálisan terhelheti sérült térdét az alpesi síző.","shortLead":"Egy hónappal a műtétje után ismét maximálisan terhelheti sérült térdét az alpesi síző.","id":"20180213_Jo_hir_jott_az_Ausztriaban_hatalmasat_bukott_Miklos_Editrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dc139aa-f4b4-4adc-8114-e3e376d8f333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf3865f-7aa8-403f-84d9-7005e7c7107d","keywords":null,"link":"/sport/20180213_Jo_hir_jott_az_Ausztriaban_hatalmasat_bukott_Miklos_Editrol","timestamp":"2018. február. 13. 18:58","title":"Jó hír jött az Ausztriában hatalmasat bukott Miklós Editről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e868d92-a49d-48ca-b175-c5e68e54e135","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazi sunshine and happiness érzés töltheti el a helyieket a szürke vásárhelyi télben, ha belegondolnak, hogy nemsokára végigcsörömpölhet a városon az első tramtrain.","shortLead":"Igazi sunshine and happiness érzés töltheti el a helyieket a szürke vásárhelyi télben, ha belegondolnak, hogy nemsokára...","id":"20180213_terepszemlezett_vasarhely_megbizott_polgarmestere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e868d92-a49d-48ca-b175-c5e68e54e135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72634133-8be5-4326-800f-0bc9da225697","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_terepszemlezett_vasarhely_megbizott_polgarmestere","timestamp":"2018. február. 13. 15:47","title":"„Milyen mélyen jön által ez a cső?”: terepszemlézett Vásárhely megbízott polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884a46-5a17-4017-a382-afb9fe88c9be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy lett az iPhone X-et reklámozó vírusvideó az Apple 7 perces klipjéből, hogy valójában nem is kerül elő a filmben a jubileumi iPhone.","shortLead":"Úgy lett az iPhone X-et reklámozó vírusvideó az Apple 7 perces klipjéből, hogy valójában nem is kerül elő a filmben...","id":"20180214_harom_perc_az_apple_iphonexzel_keszult_virusvideoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f884a46-5a17-4017-a382-afb9fe88c9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ce2079-23f4-4331-bc2c-b0afe120f747","keywords":null,"link":"/tudomany/20180214_harom_perc_az_apple_iphonexzel_keszult_virusvideoja","timestamp":"2018. február. 14. 13:00","title":"Vírusvideó lett az Apple iPhone X-et promotáló szívszorító klipjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]