[{"available":true,"c_guid":"9984f36b-68fa-4172-8d7c-19d2707e7d08","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Menesztette vezetőjét, Henry Boltont az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UKIP).","shortLead":"Menesztette vezetőjét, Henry Boltont az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UKIP).","id":"20180217_Belebukott_baratnoje_fajgyulolo_posztjaba_az_unioellenes_partvezer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9984f36b-68fa-4172-8d7c-19d2707e7d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac6c4e2-2f44-4f38-a7e8-f2f7608108f4","keywords":null,"link":"/vilag/20180217_Belebukott_baratnoje_fajgyulolo_posztjaba_az_unioellenes_partvezer","timestamp":"2018. február. 17. 20:47","title":"Belebukott barátnője fajgyűlölő posztjába az unióellenes pártvezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hivatalos megfogalmazás szerint támogató eljárás indult a Multi Level Marketing (MLM-) rendszerben működő adózók tevékenységével kapcsolatban, de nem biztos, hogy ez jót jelent. ","shortLead":"A hivatalos megfogalmazás szerint támogató eljárás indult a Multi Level Marketing (MLM-) rendszerben működő adózók...","id":"20180217_Aggodhatnak_az_MLMesek_kiszurta_oket_a_NAV","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8fdf12b-08b9-40cd-9665-aba84a0c7bd7","keywords":null,"link":"/kkv/20180217_Aggodhatnak_az_MLMesek_kiszurta_oket_a_NAV","timestamp":"2018. február. 17. 11:46","title":"Aggódhatnak az MLM-esek, kiszúrta őket a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről állapodott meg Brüsszel és a magyar kormány – ez derül ki azokból a dokumentumokból, amiket Jávor Benedek EP-képviselő szerzett meg az Európai Bizottságtól. Az iratok a magyarországi tao-sporttámogatási rendszer jóváhagyásáról szólnak.","shortLead":"Erről állapodott meg Brüsszel és a magyar kormány – ez derül ki azokból a dokumentumokból, amiket Jávor Benedek...","id":"20180219_Orban_megegyezetett_Brusszellel_addig_omlik_a_penz_a_magyar_fociba_mig_nem_leszunk_valakik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf1256c-6175-462e-8a48-0698c10f9f25","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_Orban_megegyezetett_Brusszellel_addig_omlik_a_penz_a_magyar_fociba_mig_nem_leszunk_valakik","timestamp":"2018. február. 19. 08:07","title":"Orbán megegyezett Brüsszellel: addig ömlik a pénz a magyar fociba, míg nem leszünk valakik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15850691-a297-4259-b115-c91d7b2a5d68","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Akarva-akaratlanul szívességet tettek a szocialisták a Jobbiknak, hogy Gyöngyös sikeres MSZP-s polgármestere helyett alig ismert helyi elnöküket indítják Vona Gábor ellenében. A háttérben egy rejtélyes figura sziluettje is kibontakozik.","shortLead":"Akarva-akaratlanul szívességet tettek a szocialisták a Jobbiknak, hogy Gyöngyös sikeres MSZP-s polgármestere helyett...","id":"201807__gyongyos__vonaallomas__taktikai_szavazas__palyatakaritas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15850691-a297-4259-b115-c91d7b2a5d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715a093a-f865-444d-85d6-532e481fb022","keywords":null,"link":"/itthon/201807__gyongyos__vonaallomas__taktikai_szavazas__palyatakaritas","timestamp":"2018. február. 18. 09:00","title":"Rejtélyes figura állhat az MSZP gyöngyösi visszavonulása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a811a948-1c6c-4790-9ddf-4d19a483fadd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közbeszerzési csalás miatti közvilágítási botrány kirobbanása óta nem látták állandó lakóhelyén Tiborcz Istvánt. \r

","shortLead":"A közbeszerzési csalás miatti közvilágítási botrány kirobbanása óta nem látták állandó lakóhelyén Tiborcz Istvánt. \r

","id":"20180217_Tiborcz_Istvan_felszivodott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a811a948-1c6c-4790-9ddf-4d19a483fadd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a1d6a8-a4e6-4562-bc54-ae4103e8e0b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180217_Tiborcz_Istvan_felszivodott","timestamp":"2018. február. 17. 15:10","title":"Tiborcz István felszívódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a576bed-bd99-4b69-9a55-c0367c8f18d9","c_author":"Gáti Júlia","category":"kkv","description":"Jobbára csak a versenyhivatal harcol a gyógyhatást ígérő, a vásárlókat megtévesztő készítmények ellen. ","shortLead":"Jobbára csak a versenyhivatal harcol a gyógyhatást ígérő, a vásárlókat megtévesztő készítmények ellen. ","id":"201807__elmeszelt_orvos__etikatlan_tanacsok__ezustkolloid__nem_mind_ezust","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a576bed-bd99-4b69-9a55-c0367c8f18d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d24ecb-4704-423c-b2cf-30ce2f484997","keywords":null,"link":"/kkv/201807__elmeszelt_orvos__etikatlan_tanacsok__ezustkolloid__nem_mind_ezust","timestamp":"2018. február. 17. 15:00","title":"Kamureklámhoz adta arcát az orvos, fél évre eltiltották ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa013980-b5f6-4852-96d4-bb128b2f4b17","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A BAFTA vasárnap esti, londoni díjátadójáról a Három óriásplakát Ebbing határában összesen öt díjat vitt haza. Frances McDormand lett a legjobb női, Gary Oldman pedig a legjobb férfi főszereplő.","shortLead":"A BAFTA vasárnap esti, londoni díjátadójáról a Három óriásplakát Ebbing határában összesen öt díjat vitt haza. Frances...","id":"20180219_Agyon_dijaztak_a_Harom_oriasplakatot_az_idei_BAFTAgalan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa013980-b5f6-4852-96d4-bb128b2f4b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07955d77-e878-4e00-a9ad-66c87143fbf2","keywords":null,"link":"/kultura/20180219_Agyon_dijaztak_a_Harom_oriasplakatot_az_idei_BAFTAgalan","timestamp":"2018. február. 19. 10:32","title":"Agyondíjazták a Három óriásplakátot az idei BAFTA-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5bd2d9c-3640-4809-96d9-b9d6059bade7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államkincstártól február végéig lehet kérni az át nem vett utalványok ismételt kézbesítését. Továbbra is kérdés azonban, hogy a külföldön élő, magyar ellátásra jogosult nyugdíjasok mit tudnak kezdeni az Erzsébet-utalványokkal.","shortLead":"Az államkincstártól február végéig lehet kérni az át nem vett utalványok ismételt kézbesítését. Továbbra is kérdés...","id":"20180218_meg_nem_vettek_at_itthon_tobb_tizezer_karacsonyi_erzsebet_utalvanyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5bd2d9c-3640-4809-96d9-b9d6059bade7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5afba18-b7d8-4575-bd7b-1f50ac01e21d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180218_meg_nem_vettek_at_itthon_tobb_tizezer_karacsonyi_erzsebet_utalvanyt","timestamp":"2018. február. 18. 18:43","title":"Még nem vettek át itthon több tízezer karácsonyi Erzsébet-utalványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]