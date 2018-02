[{"available":true,"c_guid":"90536e00-54ed-4d55-bcaf-314217ac3af1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a Dunaferr helyzete meglehetősen ingatag, a cég jelentős bérfejlesztésről írt alá megállapodást a munkavállalói érdekképviselettel. Ráadásul vezérigazgatója, valamint Szijjártó Péter szerint a cégnek sikerült talpra állnia.","shortLead":"Bár a Dunaferr helyzete meglehetősen ingatag, a cég jelentős bérfejlesztésről írt alá megállapodást a munkavállalói...","id":"20180220_A_Dunaferr_megroggyant_de_a_dolgozok_legalabb_orulhetnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90536e00-54ed-4d55-bcaf-314217ac3af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5b9929-b704-4070-af49-e61c0f2b046d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180220_A_Dunaferr_megroggyant_de_a_dolgozok_legalabb_orulhetnek","timestamp":"2018. február. 20. 10:42","title":"A Dunaferr megroggyant, de Szijjártó szerint már felgyógyult, mindenesetre a dolgozók örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e95473-45b2-446b-b723-920e3c95e25f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb fellépők neveit jelentették be a Sziget Fesztivál szervezői. A jelenlegi állás szerint az Arctic Monkeys mellett a Gorillaz lesz a másik húzónév. ","shortLead":"Újabb fellépők neveit jelentették be a Sziget Fesztivál szervezői. A jelenlegi állás szerint az Arctic Monkeys mellett...","id":"20180220_Jon_a_Gorillaz_a_Szigetre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22e95473-45b2-446b-b723-920e3c95e25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a5737a-a5be-460c-9255-0c84eb34f182","keywords":null,"link":"/kultura/20180220_Jon_a_Gorillaz_a_Szigetre","timestamp":"2018. február. 20. 13:05","title":"Jön a Gorillaz a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e846e-95ed-4337-be86-ecda380f89ab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az A döntőből két egységet is diszkvalifikáltak. ","shortLead":"Az A döntőből két egységet is diszkvalifikáltak. ","id":"20180220_b_dontobol_lett_negyedik_a_magyar_gyorskorcsolyavalto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e846e-95ed-4337-be86-ecda380f89ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bdde93-5024-4c9b-9eaf-ade831b9fdb1","keywords":null,"link":"/sport/20180220_b_dontobol_lett_negyedik_a_magyar_gyorskorcsolyavalto","timestamp":"2018. február. 20. 12:58","title":"B döntőből lett negyedik a magyar gyorskorcsolya-váltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce91113-71ef-4dd7-b57e-c811771fd666","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy magyar állampolgárságú magánszemély szeretné magyarországi nemzetiséggé nyilvánítani az oroszokat. A döntés a parlament kezében van. ","shortLead":"Egy magyar állampolgárságú magánszemély szeretné magyarországi nemzetiséggé nyilvánítani az oroszokat. A döntés...","id":"20180220_Oroszok_szeretnek_magukat_magyarorszagi_nemzetisegge_nyilvanitani","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fce91113-71ef-4dd7-b57e-c811771fd666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cdc695-6f25-4a99-9019-810963b840d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_Oroszok_szeretnek_magukat_magyarorszagi_nemzetisegge_nyilvanitani","timestamp":"2018. február. 20. 19:44","title":"Oroszok szeretnék magukat magyarországi nemzetiséggé nyilvánítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2388a5b5-0eea-4cea-9813-65c8b658f162","c_author":"Marosán György","category":"itthon","description":"Az elmúlt évek hanyatlása nem az ügyetlenség és a szervezetlenség, hanem Orbán Viktor akaratának közvetlen következménye. Vélemény.","shortLead":"Az elmúlt évek hanyatlása nem az ügyetlenség és a szervezetlenség, hanem Orbán Viktor akaratának közvetlen...","id":"20180219_marosan_akiknek_magyarorszag_az_elso_orban_beszed","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2388a5b5-0eea-4cea-9813-65c8b658f162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df91bfba-ac00-4ce3-867b-d7b0b365a9a5","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_marosan_akiknek_magyarorszag_az_elso_orban_beszed","timestamp":"2018. február. 19. 12:15","title":"Akiknek \"Magyarország az első\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fe0a92-0d03-4f5c-849b-2b6bd680e7b4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bejelentették az Oscar-díjra jelölt Testről és lélekről rendezőjének Füst Milán-regény alapján készülő új filmjét, melynek főszereplője az Adéle élete című filmből ismert Léa Seydoux lesz.","shortLead":"Bejelentették az Oscar-díjra jelölt Testről és lélekről rendezőjének Füst Milán-regény alapján készülő új filmjét...","id":"20180220_Ujabb_tamogatot_szerzett_Enyedi_Ildiko_vilagsztarral_forgatott_filmje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9fe0a92-0d03-4f5c-849b-2b6bd680e7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b015ab6c-e5cf-4716-9130-457bc6f0f1dc","keywords":null,"link":"/kultura/20180220_Ujabb_tamogatot_szerzett_Enyedi_Ildiko_vilagsztarral_forgatott_filmje","timestamp":"2018. február. 20. 14:45","title":"Újabb támogatót szerzett Enyedi Ildikó világsztárral forgatott filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy síita milícia vonult a kurdok segítségére, és nagy árat fog fizetni ezért - mondta Erdogan török elnök.","shortLead":"Egy síita milícia vonult a kurdok segítségére, és nagy árat fog fizetni ezért - mondta Erdogan török elnök.","id":"20180220_A_torokok_visszavertek_a_kurdoknak_segito_szir_csapatokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f518477-d2fd-450d-ac9e-b36d3bc4ada8","keywords":null,"link":"/vilag/20180220_A_torokok_visszavertek_a_kurdoknak_segito_szir_csapatokat","timestamp":"2018. február. 20. 20:39","title":"A törökök visszaverték a kurdoknak segítő szír csapatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lipták Zoltán szerint Kassai rasszista megjegyzéseket tett egy kameruni játékosra, de a bíró ezt tagadja. ","shortLead":"Lipták Zoltán szerint Kassai rasszista megjegyzéseket tett egy kameruni játékosra, de a bíró ezt tagadja. ","id":"20180219_Kassai_Viktor_beperelte_a_Diosgyor_egy_altala_kiallitott_jetekosat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b53bd8-ee7e-412c-b6ad-d3c0d660b9bc","keywords":null,"link":"/sport/20180219_Kassai_Viktor_beperelte_a_Diosgyor_egy_altala_kiallitott_jetekosat","timestamp":"2018. február. 19. 19:52","title":"Kassai Viktor beperelte a Diósgyőr egy általa kiállított jétékosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]