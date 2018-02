[{"available":true,"c_guid":"d06fc504-1279-4c1d-ad56-a396f6f82bbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A balesetet valószínűleg egy figyelmetlen autós okozta. ","shortLead":"A balesetet valószínűleg egy figyelmetlen autós okozta. ","id":"20180221_Tizenkilenc_gyermek_serult_meg_egy_dortmundi_iskolabuszbalesetben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d06fc504-1279-4c1d-ad56-a396f6f82bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7889dd-5131-4a8e-be46-8a76a06d9583","keywords":null,"link":"/vilag/20180221_Tizenkilenc_gyermek_serult_meg_egy_dortmundi_iskolabuszbalesetben","timestamp":"2018. február. 21. 17:08","title":"Tizenkilenc gyermek sérült meg egy dortmundi iskolabusz-balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db22cd4-6398-4e5d-b584-9954e30d42f2","c_author":"G. M.","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180222_A_szinmagyar_olimpiai_gyozelem_es_a_kirekeszto_baloldali_kommentek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1db22cd4-6398-4e5d-b584-9954e30d42f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c652935-b92c-4a4b-b07f-86190d6b7336","keywords":null,"link":"/elet/20180222_A_szinmagyar_olimpiai_gyozelem_es_a_kirekeszto_baloldali_kommentek","timestamp":"2018. február. 22. 18:45","title":"A színmagyar olimpiai győzelem és a kirekesztő baloldali kommentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7dfa43-b93f-4a0a-819a-6e18f6429f73","c_author":"Csanádi Márton","category":"nagyitas","description":"Bemutatjuk egy nemzetközi, szüléssel kapcsolatos fotópályázat nyerteseit. A képek az otthonszülés és a szoptatás intim közegét, a császáros szülés első pillanatait ragadják meg, a vajúdásról készült fotókon pedig szinte érezzük a hosszúra nyúló, fájdalmas perceket. Több mint ezer kép érkezett a Birth Becomes Her című nemzetközi fotópályázatra, ezek közül három ország zsűrije 20 fotót választott ki díjazottként. A képekkel a születés, szoptatás, vajúdás, a szülés utáni pillanatok és az anyaság kategóriákban lehetett nevezni. Az abszolút nyertes kép egy belga fotóművész alkotása lett, Marijke Thoennek azt a pillanatot sikerült elkapnia, amikor egy kislány először pillantja meg az anyukájából kibújó kistesvtérét. A képet igazán különlegesség az teszi, hogy a testvér számára is végignézhetővé tett szülés pontosan rímel arra, hogy az anya egy átlátszó kádban vajúdott.\r

\r

","shortLead":"Bemutatjuk egy nemzetközi, szüléssel kapcsolatos fotópályázat nyerteseit. A képek az otthonszülés és a szoptatás intim...","id":"20180221_Birth_Becomes_Her_2018__Galeria","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a7dfa43-b93f-4a0a-819a-6e18f6429f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d03f3c-5bfe-4a3a-8170-2acf4cff0cac","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180221_Birth_Becomes_Her_2018__Galeria","timestamp":"2018. február. 22. 08:44","title":"Meghökkentő fotók mesélnek a szülés minden fájdalmáról és gyönyörűségéről - Birth Becomes Her 2018","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a47897-08dd-47ba-83dd-ed50eb9e7250","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Éves szinten 5 milliárd forintnyi kárt okoznak Magyarországnak a hamis abroncsok.","shortLead":"Éves szinten 5 milliárd forintnyi kárt okoznak Magyarországnak a hamis abroncsok.","id":"20180222_23_ezer_europai_munkahellyel_van_kevesebb_a_hamisitott_gumik_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38a47897-08dd-47ba-83dd-ed50eb9e7250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee98f5a8-8a65-4af4-a3dd-95067a6337a6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180222_23_ezer_europai_munkahellyel_van_kevesebb_a_hamisitott_gumik_miatt","timestamp":"2018. február. 22. 11:02","title":"23 ezer európai munkahellyel van kevesebb a hamisított gumik miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977bdca7-e762-4487-bdb6-61f78b19dee8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az univerzum legnagyobb fekete lyukai gyorsabban nőnek, mint a galaxisukban formálódó csillagok, így végül a falánk fekete lyukak felfalják a nagy tömegű galaxisokat – állapította meg két egymástól független kutatás.","shortLead":"Az univerzum legnagyobb fekete lyukai gyorsabban nőnek, mint a galaxisukban formálódó csillagok, így végül a falánk...","id":"20180221_univerzum_fekete_lyukak_felfaljak_a_galaxisokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=977bdca7-e762-4487-bdb6-61f78b19dee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7595a2f0-207e-4027-9a70-c9979e1e70e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180221_univerzum_fekete_lyukak_felfaljak_a_galaxisokat","timestamp":"2018. február. 21. 20:03","title":"Rájöttek a tudósok, hogy az univerzum fekete lyukai egyszerűen felfalják a nagy tömegű galaxisokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"044d2c32-03e0-44fe-9d19-656f71ec63a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 21 éves, Down-szindrómás John Cronin színes és mintás zoknikat tervez, amiket édesapja segítségével egy online vállalkozás keretében árusít világszerte. A startupjuk alig egy éve indult, és máris dollármilliós bevételt termeltek. John Cronin zoknijait még Bob Dylan is imádja. ","shortLead":"A 21 éves, Down-szindrómás John Cronin színes és mintás zoknikat tervez, amiket édesapja segítségével egy online...","id":"20180221_A_Downszindromas_fiutol_Bob_Dylan_es_Jutin_Trudeau_is_vett_mar_mintas_zoknikat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=044d2c32-03e0-44fe-9d19-656f71ec63a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6f2cbf-0de7-4dc5-8f16-1d702f582c71","keywords":null,"link":"/elet/20180221_A_Downszindromas_fiutol_Bob_Dylan_es_Jutin_Trudeau_is_vett_mar_mintas_zoknikat","timestamp":"2018. február. 21. 11:52","title":"A Down-szindrómás fiútól Bob Dylan és Jutin Trudeau is vett már mintás zoknikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d993346-82da-4011-8817-7b3e355f33a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövőben már egyetlen olyan Porschét sem lehet kapni, amibe gázolajat kell tankolni. ","shortLead":"A jövőben már egyetlen olyan Porschét sem lehet kapni, amibe gázolajat kell tankolni. ","id":"20180221_vege_nincs_tovabb_a_porsche_leall_a_dizelek_gyartasaval","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d993346-82da-4011-8817-7b3e355f33a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76879cca-ce0f-4dd5-b5be-d66833e4d020","keywords":null,"link":"/cegauto/20180221_vege_nincs_tovabb_a_porsche_leall_a_dizelek_gyartasaval","timestamp":"2018. február. 21. 15:26","title":"Vége, nincs tovább: a Porsche leáll a dízelek gyártásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649218d0-05a9-4fb3-9a83-be3fba89fbf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kétkezi munkások mellett egy középvezetői szintű beosztott is felkeltette a rendőrség érdeklődését a reptéri poggyászkifosztásokkal kapcsolatban. A Magyar Nemzet értesülései szerint olyan alkalmazottról van szó, aki elvileg nem is kerülhetne kapcsolatba a csomagokkal.","shortLead":"A kétkezi munkások mellett egy középvezetői szintű beosztott is felkeltette a rendőrség érdeklődését a reptéri...","id":"20180222_Nem_csak_a_ketkezi_dolgozok_erintettek_a_ferihegyi_poggyaszfosztogatasban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=649218d0-05a9-4fb3-9a83-be3fba89fbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe1068d-91c3-4153-b4fb-332da1d7b706","keywords":null,"link":"/itthon/20180222_Nem_csak_a_ketkezi_dolgozok_erintettek_a_ferihegyi_poggyaszfosztogatasban","timestamp":"2018. február. 22. 07:35","title":"Nem csak a kétkezi dolgozók érintettek a ferihegyi poggyászfosztogatásban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]