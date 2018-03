Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38724068-5722-46f2-a880-175d93a0e052","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szakértők szerint ez lesz a valódi ingatlanpiaci forradalom, hiszen jóval olcsóbban lehet építkezni, és a fenntartási költségek is kedvezőbben alakulnak.","shortLead":"Szakértők szerint ez lesz a valódi ingatlanpiaci forradalom, hiszen jóval olcsóbban lehet építkezni, és a fenntartási...","id":"20180312_Milliardokat_takarithatnak_meg_az_ingatlanfejlesztok_a_proptechkel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38724068-5722-46f2-a880-175d93a0e052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f364cd-07c8-4d97-8ff9-4d8404a34433","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Milliardokat_takarithatnak_meg_az_ingatlanfejlesztok_a_proptechkel","timestamp":"2018. március. 12. 10:35","title":"Milliárdokat takaríthatnak meg az ingatlanfejlesztők a proptech-kel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20168f73-1857-429b-a0ff-d27e6d16d3e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyíri Gábor a főváros 5-ös számú körzetében, Terézvárosban és Erzsébetvárosban indult volna, de bejelentette, hogy visszalép a DK-s Oláh Lajos javára, aki négy éve nyert.","shortLead":"Nyíri Gábor a főváros 5-ös számú körzetében, Terézvárosban és Erzsébetvárosban indult volna, de bejelentette...","id":"20180312_Visszalep_az_Egyutt_jeloltje_az_eselyes_DKs_javara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20168f73-1857-429b-a0ff-d27e6d16d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d3cece-4fe4-4c33-b2d5-d71e8de85a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Visszalep_az_Egyutt_jeloltje_az_eselyes_DKs_javara","timestamp":"2018. március. 12. 12:01","title":"Visszalép az Együtt jelöltje az esélyes DK-s javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908360e6-760f-4717-a20f-b1f6774fb77c","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A kormány kedvenc terrorszakértőjét is reaktiválták a miniszter múlt heti, erősen megosztó bécsi kalandja után. „Mint rendőr” és mint sokáig Berlinben élő szakértő szélesítette Lázár igazságát összeeurópai szintre, ugyanis szerinte nemcsak az osztrák főváros élhetetlen, de Berlin, Brüsszel, sőt a skandináv országok is.","shortLead":"A kormány kedvenc terrorszakértőjét is reaktiválták a miniszter múlt heti, erősen megosztó bécsi kalandja után. „Mint...","id":"20180312_Mar_Berlin_is_elhetetlen_Georg_Spottle_eloben_istenitette_Lazar_becsi_kiruccanasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=908360e6-760f-4717-a20f-b1f6774fb77c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a0e426-bb8e-4b31-b70a-f651ebb08844","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Mar_Berlin_is_elhetetlen_Georg_Spottle_eloben_istenitette_Lazar_becsi_kiruccanasat","timestamp":"2018. március. 12. 09:08","title":"Már Berlin is élhetetlen: Georg Spöttle élőben istenítette Lázár bécsi kiruccanását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc4e028-7c51-491d-922c-3de08bf009a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézet úgy látja, az embereket leginkább az egészségügy helyzete befolyásolja a pártválasztásnál.","shortLead":"Az intézet úgy látja, az embereket leginkább az egészségügy helyzete befolyásolja a pártválasztásnál.","id":"20180311_IDEAmeres_Gyengul_a_Fidesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfc4e028-7c51-491d-922c-3de08bf009a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b584bb92-d99c-44b1-bd5c-7204ee96010f","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_IDEAmeres_Gyengul_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 11. 09:41","title":"IDEA-mérés: Gyengül a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4973b12c-3a0c-4952-aa8d-28be80a7c94e","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Vidnyánszky Attila színházába a sokkal több állami támogatás ellenére is sokkal kevesebb néző vesz jegyet, mint Alföldi Róbert idejében. ","shortLead":"Vidnyánszky Attila színházába a sokkal több állami támogatás ellenére is sokkal kevesebb néző vesz jegyet, mint Alföldi...","id":"201810__vidnyanszky_attila__nemzeti_szinhaz__vattazas__festett_valosag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4973b12c-3a0c-4952-aa8d-28be80a7c94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ab0775-6436-43cd-9465-93a37eccbb3a","keywords":null,"link":"/kultura/201810__vidnyanszky_attila__nemzeti_szinhaz__vattazas__festett_valosag","timestamp":"2018. március. 11. 17:30","title":"A közönség visszacsábításával még adós a Nemzeti Színház újra kinevezett igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere állította: Közép- és Kelet-Európában a romák integrációjához szükséges pénzt elvennék és odaadnák a migránsoknak. ","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere állította: Közép- és Kelet-Európában a romák integrációjához szükséges pénzt elvennék...","id":"20180310_uj_kartyat_huzott_elo_balog_a_romakat_remisztgette_migransokkal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569b7d11-745b-4069-af2e-5cec5769852d","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_uj_kartyat_huzott_elo_balog_a_romakat_remisztgette_migransokkal","timestamp":"2018. március. 10. 21:14","title":"Új kártyát húzott elő Balog: a romákat rémisztgette migránsokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e37ec890-e5f3-435e-8f2d-afa7eba04a2f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Bedöglött bankhitel fejében az Indotek-csoport követeléskezelője veszi át a harkányi gyógyszállót, amely Mészáros Lőrinc színre lépése előtt még a tőzsdei Konzumhoz tartozott.","shortLead":"Bedöglött bankhitel fejében az Indotek-csoport követeléskezelője veszi át a harkányi gyógyszállót, amely Mészáros...","id":"201810__konzum_nyrt__indotekcsoport__uj_hitelezo__csomagajanlat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e37ec890-e5f3-435e-8f2d-afa7eba04a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14289ec-6bef-4be1-a9c1-53975a31599d","keywords":null,"link":"/kkv/201810__konzum_nyrt__indotekcsoport__uj_hitelezo__csomagajanlat","timestamp":"2018. március. 11. 08:30","title":"Egy hotel, amely érdekes módon nem került Mészáros Lőrinc érdekeltségébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5a806d-545b-4b84-9a9e-9dd99e82dd92","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább tizenhat hívő vesztette életét Ruandában, amikor villám csapott a Hetednapi Adventisták egyik templomába. \r

","shortLead":"Legalább tizenhat hívő vesztette életét Ruandában, amikor villám csapott a Hetednapi Adventisták egyik templomába. \r

","id":"20180311_Villam_csapott_a_templomba__16_halott_Ruandaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b5a806d-545b-4b84-9a9e-9dd99e82dd92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528288ed-5f90-4d60-a4a8-a93545e124c8","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Villam_csapott_a_templomba__16_halott_Ruandaban","timestamp":"2018. március. 11. 16:50","title":"Villám csapott a templomba – 16 halott Ruandában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]