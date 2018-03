Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a706cc2-5ac9-4f9c-9548-0cd9990c1dc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valakinek itt vélhetően nagyon komoly magyarázkodásba kell kezdenie. Még az is lehet, hogy valamelyik hatóságnak.","shortLead":"Valakinek itt vélhetően nagyon komoly magyarázkodásba kell kezdenie. Még az is lehet, hogy valamelyik hatóságnak.","id":"20180313_azonos_rendszam_range_rover_evoque_ukrajna","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a706cc2-5ac9-4f9c-9548-0cd9990c1dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a60d4f8-c9fb-4172-b45b-cb22552df4b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180313_azonos_rendszam_range_rover_evoque_ukrajna","timestamp":"2018. március. 13. 15:35","title":"Itt valami nagyon nem stimmel: két ugyanolyan rendszámú autó találkozott a forgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20180313_Meszaros_Lorinc_lanya_ostermelokent_behuzott_egy_par_millios_unios_tamogatast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94603c7b-7cc2-48c4-88a7-e9708c762612","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_Meszaros_Lorinc_lanya_ostermelokent_behuzott_egy_par_millios_unios_tamogatast","timestamp":"2018. március. 13. 12:32","title":"Mészáros Lőrinc lánya őstermelőként behúzott egy pármilliós uniós támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4eab503-c4f8-4f0c-83bd-fd73707a58c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várhatóan itt lesz a legtöbb induló április 8-án.","shortLead":"Várhatóan itt lesz a legtöbb induló április 8-án.","id":"20180312_Salgotarjanban_33_jelolt_lesz_a_szavazolapon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4eab503-c4f8-4f0c-83bd-fd73707a58c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a04504-f86c-42e5-8cd2-7139d4e0c815","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Salgotarjanban_33_jelolt_lesz_a_szavazolapon","timestamp":"2018. március. 12. 16:27","title":"Salgótarjánban 33 jelölt lesz a szavazólapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3132c58-f0b2-4ef9-a9f0-78641ccdd058","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Békemenet kapcsán kérdezte volna a fideszes országgyűlési képviselőt a csatorna riportere, de hiába.","shortLead":"A Békemenet kapcsán kérdezte volna a fideszes országgyűlési képviselőt a csatorna riportere, de hiába.","id":"20180312_Valasz_helyett_letragarozta_a_HirTV_ujsagiroit_Pocs_Janos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3132c58-f0b2-4ef9-a9f0-78641ccdd058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f99658a-74f9-4a02-8756-014616de2347","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Valasz_helyett_letragarozta_a_HirTV_ujsagiroit_Pocs_Janos","timestamp":"2018. március. 12. 17:50","title":"Válasz helyett letrágározta a Hír Tv újságíróit Pócs János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7383457a-6b2c-43b4-ac6a-eff577d99278","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lényeg így is jól látszik.","shortLead":"A lényeg így is jól látszik.","id":"20180312_Egyetlen_hirdetessel_a_feje_tetejare_allitotta_az_ingatlanpiacot_a_kiskundorozsmai_hirdeto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7383457a-6b2c-43b4-ac6a-eff577d99278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff4f7ca-6cf8-4337-a983-0e78bb8568cb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Egyetlen_hirdetessel_a_feje_tetejare_allitotta_az_ingatlanpiacot_a_kiskundorozsmai_hirdeto","timestamp":"2018. március. 12. 14:00","title":"Egyetlen hirdetéssel a feje tetejére állította az ingatlanpiacot a kiskundorozsmai hirdető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7091f9c8-b532-461d-9ad7-6b34610e4545","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az eurózóna 19 pénzügyminisztere döntött hétfőn a júniusi startról. Korábban március volt a kezdet céldátuma, de elhúzódott a német kormányalakítás, ezért csúszik a nagy projekt. \r

","shortLead":"Az eurózóna 19 pénzügyminisztere döntött hétfőn a júniusi startról. Korábban március volt a kezdet céldátuma, de...","id":"20180313_Juniusban_indulhat_a_ketsebesseges_Europa_mi_magyarok_hol_leszunk_benne","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7091f9c8-b532-461d-9ad7-6b34610e4545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aff2b78-0f56-44a9-b4d5-d3df4ef12ec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180313_Juniusban_indulhat_a_ketsebesseges_Europa_mi_magyarok_hol_leszunk_benne","timestamp":"2018. március. 13. 12:50","title":"Júniusban indulhat a kétsebességes Európa, mi magyarok, hol leszünk benne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fac67b5-cf83-4223-91fb-36751451740a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég számlájára 150 millió forintos inkasszót jegyzett be az adóhatóság. A fideszes vezetésű önkormányzat szerint a többségi tulajdonosnak kellene rendezni a helyzet, az ügyvezető szerint az viszont csak akkor ad pénzt, ha a cég elavult működési modelljét átalakítják.","shortLead":"A cég számlájára 150 millió forintos inkasszót jegyzett be az adóhatóság. A fideszes vezetésű önkormányzat szerint...","id":"20180312_Nem_tud_fizetni_a_ruhagyar_tobb_szaz_csalad_megelhetese_kerult_veszelybe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fac67b5-cf83-4223-91fb-36751451740a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7193e7da-d78f-4cb0-b7d5-75fe61db952e","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Nem_tud_fizetni_a_ruhagyar_tobb_szaz_csalad_megelhetese_kerult_veszelybe","timestamp":"2018. március. 12. 21:55","title":"Nem tud fizetni a ruhagyár, több száz család megélhetése került veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebc90e4-d760-482d-bd7b-ec9ff172fefb","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Közelednek a választások, megnéztük hát, mit kapott Budapest ebben a ciklusban. Népszerűtlen gigaberuházások, több mint 700 kivágott fa, veszélybe sodort zöldterületek, folyamatos tiltakozások jellemezték az elmúlt négy évet. ","shortLead":"Közelednek a választások, megnéztük hát, mit kapott Budapest ebben a ciklusban. Népszerűtlen gigaberuházások, több mint...","id":"20180312_Szetdult_kozparkok_elszort_milliardok_nepszerutlen_beruhazasok__ezt_kapta_Budapest_az_elmult_negy_evben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ebc90e4-d760-482d-bd7b-ec9ff172fefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394a1e11-69e1-422f-bbc9-e94b2ea15d64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180312_Szetdult_kozparkok_elszort_milliardok_nepszerutlen_beruhazasok__ezt_kapta_Budapest_az_elmult_negy_evben","timestamp":"2018. március. 12. 17:20","title":"Szétdúlt közparkok, elszórt milliárdok – ezt kapta Budapest a kormánytól négy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]