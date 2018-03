Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e1fcf1f-1dac-45c3-b59f-ac6dafd67cf6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A lap szerint az úszó kezdeményezte a dolgot, pedig korábban ő adta be a válókeresetet.","shortLead":"A lap szerint az úszó kezdeményezte a dolgot, pedig korábban ő adta be a válókeresetet.","id":"20180322_bors_parterapiara_megy_hosszu_es_tusup","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e1fcf1f-1dac-45c3-b59f-ac6dafd67cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b124a3ad-2521-478e-bb56-dee65013ba0c","keywords":null,"link":"/sport/20180322_bors_parterapiara_megy_hosszu_es_tusup","timestamp":"2018. március. 22. 07:10","title":"Bors: Párterápiára jár Hosszú és Tusup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443342d0-384f-4d49-bc7d-b2c94b349b3b","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"100 milliárd euró közelébe emelkedett tavaly a BMW forgalma, s a német autógyár 9,9 milliárdos adózás előtti eredménnyel zárta 2017-et. A BMW-k mellett MINI-ket, illetve Rolls-Royce-okat is forgalmazó csoport tavaly világszerte 2,46 millió autót adott el, 4,1 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A BMW is úgy véli, a jövő az elektromos autózásé.","shortLead":"100 milliárd euró közelébe emelkedett tavaly a BMW forgalma, s a német autógyár 9,9 milliárdos adózás előtti...","id":"20180321_BMW_husz_uj_vagy_megujitott_modell_jon_iden","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=443342d0-384f-4d49-bc7d-b2c94b349b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a176f28-788c-4d80-8c4a-596c6ca2acda","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_BMW_husz_uj_vagy_megujitott_modell_jon_iden","timestamp":"2018. március. 21. 16:34","title":"BMW: húsz új vagy megújított modell jön idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1181706c-0832-4293-9808-394f9d225462","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március 21-e az egész világon a költészet ünnepe, amiről mi magyarok még április 11-én, József Attila születésnapján külön megemlékezünk.","shortLead":"Március 21-e az egész világon a költészet ünnepe, amiről mi magyarok még április 11-én, József Attila születésnapján...","id":"20180321_Hogy_rettenetes_elhiszem_de_igy_igaz__jatsszon_velunk_a_Kolteszet_vilagnapjan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1181706c-0832-4293-9808-394f9d225462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e0d2e7-a75c-43af-ac61-bcc43ce0edb7","keywords":null,"link":"/kultura/20180321_Hogy_rettenetes_elhiszem_de_igy_igaz__jatsszon_velunk_a_Kolteszet_vilagnapjan","timestamp":"2018. március. 21. 16:15","title":"\"Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz\" - játsszon velünk a költészet világnapján!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus a Facebook-oldalán szólalt meg.","shortLead":"A politikus a Facebook-oldalán szólalt meg.","id":"20180323_Szabo_tagadja_az_12_milliardot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db02c3cc-53e6-429d-a84d-5f2268285e05","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Szabo_tagadja_az_12_milliardot","timestamp":"2018. március. 23. 11:50","title":"Tagadja a hírbe hozott fideszes képviselő, hogy köze lenne az 1,2 milliárdos számlához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cfc37b-405c-4f4c-a74c-9bc19b56557d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb videó került fel a miniszterelnök Facebook-oldalára szerdai Komárom-Esztergom megyei látogatásáról, amelyen Czunyiné Bertalan Judit mellett kampányolt, vagy \"ahogy magyarul mondják\", hírt vert. ","shortLead":"Újabb videó került fel a miniszterelnök Facebook-oldalára szerdai Komárom-Esztergom megyei látogatásáról, amelyen...","id":"20180322_orban_viktor_kampany_bosarkany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6cfc37b-405c-4f4c-a74c-9bc19b56557d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e3f814-6d0f-4e32-b121-12e3068b6b68","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_orban_viktor_kampany_bosarkany","timestamp":"2018. március. 22. 07:52","title":"A kapatos kukás után újabb fura figurával találkozott Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4befbd0-c77d-4a7a-9942-de41e4a80258","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Száznyolcvan résztvevő közül ötöt sorsoltak ki, ők kamatmentes állami támogatást kapnak a lakásvásárlásukhoz.","shortLead":"Száznyolcvan résztvevő közül ötöt sorsoltak ki, ők kamatmentes állami támogatást kapnak a lakásvásárlásukhoz.","id":"20180322_Oten_orulhetnek_megvolt_az_elso_sorsolas_a_magyar_lakaslotton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4befbd0-c77d-4a7a-9942-de41e4a80258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f187387-ffc7-44f6-9bee-1d3e68651a2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Oten_orulhetnek_megvolt_az_elso_sorsolas_a_magyar_lakaslotton","timestamp":"2018. március. 22. 17:17","title":"Öten örülhetnek, megvolt az első sorsolás a magyar lakáslottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf20f33-1ec7-4856-92bc-ac86b561c0be","c_author":"Balavány György","category":"velemeny","description":"A milliárdos nyilván szomorú, amikor látja, milyen mérgező növények keltek ki a kertjében. ","shortLead":"A milliárdos nyilván szomorú, amikor látja, milyen mérgező növények keltek ki a kertjében. ","id":"20180321_sorosterv_letezik_szijjarto_peter_egyik_hiba_balavany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bf20f33-1ec7-4856-92bc-ac86b561c0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3b31a3-cd23-4b4c-82c3-9ef83693bd09","keywords":null,"link":"/velemeny/20180321_sorosterv_letezik_szijjarto_peter_egyik_hiba_balavany","timestamp":"2018. március. 21. 14:41","title":"A Soros-terv létezik, és Szijjártó Péter az egyik hiba benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8fe40d-2aaf-4bdc-bb5d-41e850c29783","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lány karjait és azok mozgáskoordinációját segítik elő ezekkel az úgynevezett rehabilitációs robotokkal az RTL Híradó tudósítása szerint. Egy másik pedig Vanessza memóriáját fejleszti.","shortLead":"A lány karjait és azok mozgáskoordinációját segítik elő ezekkel az úgynevezett rehabilitációs robotokkal az RTL Híradó...","id":"20180322_Robotokkal_gyogyul_az_autobalesetben_megserult_Burkus_Vanessza","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad8fe40d-2aaf-4bdc-bb5d-41e850c29783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d35903d-5b09-4799-99ba-21e93888fdf8","keywords":null,"link":"/elet/20180322_Robotokkal_gyogyul_az_autobalesetben_megserult_Burkus_Vanessza","timestamp":"2018. március. 22. 19:33","title":"Robotokkal gyógyul az autóbalesetben megsérült Burkus Vanessza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]