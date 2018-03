Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5a730d4-f8b3-4b5e-97f6-6a5a405d8bcf","c_author":"Révész Sándor","category":"velemeny","description":"Minél inkább lebutul a kampány, annál erősebb a késztetés, hogy butuljunk hozzá ideiglenesen. És minél inkább hozzábutulunk, annál inkább úgy maradunk. Vélemény.","shortLead":"Minél inkább lebutul a kampány, annál erősebb a késztetés, hogy butuljunk hozzá ideiglenesen. És minél inkább...","id":"20180322_Revesz_Torpeseg_vagy_Googlesag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5a730d4-f8b3-4b5e-97f6-6a5a405d8bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8eae88-25ea-42a1-921d-68e12d7783d1","keywords":null,"link":"/velemeny/20180322_Revesz_Torpeseg_vagy_Googlesag","timestamp":"2018. március. 22. 12:14","title":"Révész: Törpeség vagy Google-ság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d0fa86-ff76-4225-8304-d885269e75a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség nem emelet vádat ellene, de a jogosítvány megszerzése valószínűleg nehezebb lesz az eset után.","shortLead":"A rendőrség nem emelet vádat ellene, de a jogosítvány megszerzése valószínűleg nehezebb lesz az eset után.","id":"20180323_forgalmi_vizsga_tanulovezeto_baleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20d0fa86-ff76-4225-8304-d885269e75a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6100c509-944f-44b6-894e-03fe3f335996","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_forgalmi_vizsga_tanulovezeto_baleset","timestamp":"2018. március. 23. 13:21","title":"Hátramenet helyett sebességbe tette az autót a forgalmi vizsgán, a vizsgaközpont épületében állt meg a kocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8ee85d-e167-48ca-83ef-52cd47f77f72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180322_Ezt_nem_lehet_megunni_ujabb_muvekkel_jelentkezett_a_legkulabb_konyvesbolt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d8ee85d-e167-48ca-83ef-52cd47f77f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5d49d3d-b4ee-4b6c-89e7-faee410e7bf4","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Ezt_nem_lehet_megunni_ujabb_muvekkel_jelentkezett_a_legkulabb_konyvesbolt","timestamp":"2018. március. 22. 15:02","title":"Ezt nem lehet megunni: újabb művekkel jelentkezett a legkúlabb könyvesbolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson szerint az angliai Salisburyben idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet \"felelősségi láncolata\" Oroszországig, az orosz kormányzati rendszer legmagasabb rangú tagjaiig vezet. Azt is mondta, Putyin úgy használja majd a nyári focivébét, mint Hitler az 1936-os olimpiát.","shortLead":"Boris Johnson szerint az angliai Salisburyben idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet \"felelősségi láncolata\"...","id":"20180321_hitlerhez_hasonlitotta_putyint_a_brint_kulugyminiszter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93dfe09-f4c1-4405-bccb-77deff9f1636","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_hitlerhez_hasonlitotta_putyint_a_brint_kulugyminiszter","timestamp":"2018. március. 21. 17:53","title":"Hitlerhez hasonlította Putyint a brit külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05c8e70-8924-47cc-a6a5-777436f2720f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stephen Hawking évtizedeken át viselt betegsége ritkaság, az viszont még szokatlanabb, hogy valaki ilyen sokáig éljen vele. Életminőségének fenntartásában jelentős szerepe volt a gépi segítségnek.","shortLead":"Stephen Hawking évtizedeken át viselt betegsége ritkaság, az viszont még szokatlanabb, hogy valaki ilyen sokáig éljen...","id":"20180322_stephen_hawking_als_technologia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b05c8e70-8924-47cc-a6a5-777436f2720f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7a00fc-091f-4d71-ad16-7fa7083dca8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_stephen_hawking_als_technologia","timestamp":"2018. március. 22. 11:03","title":"Milyen technológia segítette a mozgásképtelen Stephen Hawkingot az aktív élethez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e36c308-ca97-423f-9440-360bef3ca960","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Már jó ideje elmúltak azok az idők, amikor pár jó dal és egy karizmatikus előadó elég lett volna ahhoz, hogy egy koncert nagy sikert arasson. Sőt, valójában már azok is, amikor a tökéletes koncertélmény ne volna alapértelmezett követelmény. Lássuk, hogyan alakult a színpadi show-k története, és hogy ki mivel próbálkozott és próbálkozik, hogy minél jobban feldobja produkcióit.","shortLead":"Már jó ideje elmúltak azok az idők, amikor pár jó dal és egy karizmatikus előadó elég lett volna ahhoz...","id":"20180322_Mindent_es_meg_valami_mast_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e36c308-ca97-423f-9440-360bef3ca960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0361b96f-048e-43fc-9fe6-42a0c007df83","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180322_Mindent_es_meg_valami_mast_is","timestamp":"2018. március. 23. 10:00","title":"Mindent, és még valami mást is – így lett a koncertélmény a zeneipar legfontosabb eszköze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbee2a66-3658-4f80-989f-1b23813d7418","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elsőszavazók nemzeti színű szilikonos karkötőt kapnak idén ajándékba. A legkisebb szavazólap, A/4-es méretű Budapest 7-es választókerületében lesz, a legnagyobb pedig a Nógrád megyei 1-esben.","shortLead":"Az elsőszavazók nemzeti színű szilikonos karkötőt kapnak idén ajándékba. A legkisebb szavazólap, A/4-es méretű Budapest...","id":"20180322_szombat_ota_nyomtatjak_a_szavazolapokat_a_valasztasra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbee2a66-3658-4f80-989f-1b23813d7418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4af65b-00c4-4089-a2f2-76220d108714","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_szombat_ota_nyomtatjak_a_szavazolapokat_a_valasztasra","timestamp":"2018. március. 22. 16:17","title":"Szombat óta nyomtatják a szavazólapokat a választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9574e93b-fdba-4613-bdec-1184be87fc2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legkevesebb 18 ember meghalt és csaknem kétszer annyian megsérültek Thaiföldön, mert egy busz elszabadult, és átgázolt az út mellett álló standokon – jelentette csütörtökön a PBS nevű, helyi tévécsatorna. A baleset még szerdán történt Thaiföld északkeleti részén.","shortLead":"Legkevesebb 18 ember meghalt és csaknem kétszer annyian megsérültek Thaiföldön, mert egy busz elszabadult, és átgázolt...","id":"20180322_Elszabadult_egy_busz_Thaifoldon_18_ember_meghalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9574e93b-fdba-4613-bdec-1184be87fc2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e26077f-72b9-4066-b54d-2e4b631e3bde","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_Elszabadult_egy_busz_Thaifoldon_18_ember_meghalt","timestamp":"2018. március. 22. 11:19","title":"Elszabadult egy busz Thaiföldön, 18 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]