[{"available":true,"c_guid":"d4a0891b-4bb5-435e-aba2-17b0285ac7eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Holnemvolt Vár a húsvéti hosszú hétvégén még nem, de április végétől már várja a vendégeket, benne a Nyíhangárral és a Macskaköves udvarral. Az ennél is nagyobb látványosság, a Pannon Park átadását most 2020-ra ígérik.","shortLead":"A Holnemvolt Vár a húsvéti hosszú hétvégén még nem, de április végétől már várja a vendégeket, benne a Nyíhangárral és...","id":"20180327_azt_igerik_aprilis_vegen_megnyilhat_az_elso_nagy_ujdonsag_a_budapesti_allatkertben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4a0891b-4bb5-435e-aba2-17b0285ac7eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf02dfc-92f3-4e30-9d38-020bf3f88bd7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180327_azt_igerik_aprilis_vegen_megnyilhat_az_elso_nagy_ujdonsag_a_budapesti_allatkertben","timestamp":"2018. március. 27. 16:36","title":"Azt ígérik, április végén megnyílhat az első nagy újdonság a budapesti állatkertben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350e4106-a3bd-4e6d-bdb2-44fd0b65f051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolnoki adóhatóság korábbi igazgatóhelyettese 2015 óta volt előzetes letartóztatásban, mert a vád szerint megpróbálta megölni volt élettársát. Az Összefogás Párt képviselőjelöltje lett, ezért kapott mentelmi jogot.","shortLead":"A szolnoki adóhatóság korábbi igazgatóhelyettese 2015 óta volt előzetes letartóztatásban, mert a vád szerint...","id":"20180327_nem_fuggesztik_fel_a_gyilkossagi_kiserlettel_vadolt_szolnoki_kepviselojelolt_mentelmi_jogat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=350e4106-a3bd-4e6d-bdb2-44fd0b65f051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5ae6ba-2fae-4eaa-baac-861bda628101","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_nem_fuggesztik_fel_a_gyilkossagi_kiserlettel_vadolt_szolnoki_kepviselojelolt_mentelmi_jogat","timestamp":"2018. március. 27. 21:47","title":"Nem függesztik fel a gyilkossági kísérlettel vádolt szolnoki képviselőjelölt mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdbce85b-8cd6-42fa-b547-974aeda5388e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erdélyi magyarok, románok és balkániak is szívesen költöznek Nyugat-Magyarországra, hogy elvégezzék azokat a munkákat, amiket a helyiek nem szeretnének. A munkanélküliség gyakorlatilag megszűnt, de ennek ára volt: a lakásárak nőnek, és havonta kell betanítani az új dolgozókat.","shortLead":"Erdélyi magyarok, románok és balkániak is szívesen költöznek Nyugat-Magyarországra, hogy elvégezzék azokat a munkákat...","id":"20180328_nyugat_magyarorszag_migracio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdbce85b-8cd6-42fa-b547-974aeda5388e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3b5c66-aee0-4d0f-8c9a-02f260fe06f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_nyugat_magyarorszag_migracio","timestamp":"2018. március. 28. 06:30","title":"Ennyiért egy magyar nem piszkítja be a kezét, jönnek helyette mások ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szemünk mellett a telefon akkumulátorát is kíméli a mobilos YouTube-hoz elkészített éjszakai felület. A funkció aktiválásához csupán frissíteni kell az alkalmazást, és máris megjelenik a megfelelő kapcsoló.","shortLead":"Szemünk mellett a telefon akkumulátorát is kíméli a mobilos YouTube-hoz elkészített éjszakai felület. A funkció...","id":"20180327_youtube_sotet_tema_bekapcsolas_ejszakai_mod","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcaa584-5058-431d-ba93-b59de30fc263","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_youtube_sotet_tema_bekapcsolas_ejszakai_mod","timestamp":"2018. március. 27. 08:03","title":"Ha ezt bekapcsolja a YouTube-on, tovább üzemel majd a telefonja és még a szemét is védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5393f7ec-b144-4791-a149-1f527b2a7d1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Annak ellenére költekezik az állam, hogy az első két hónapban tekintélyes hiány halmozódott fel.","shortLead":"Annak ellenére költekezik az állam, hogy az első két hónapban tekintélyes hiány halmozódott fel.","id":"20180328_Ugy_szorja_a_penzt_a_kormany_mintha_nem_lenne_holnap","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5393f7ec-b144-4791-a149-1f527b2a7d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f7ad8d-d4f0-45b1-b47c-2c2b48d7b1c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Ugy_szorja_a_penzt_a_kormany_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2018. március. 28. 13:41","title":"Úgy szórja a pénzt a kormány, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63e5884-385b-425e-aba7-25dc3ec723a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Morrison’s Pub március végén fogadja utoljára a bulizókat.","shortLead":"A Morrison’s Pub március végén fogadja utoljára a bulizókat.","id":"20180328_Bezar_Budapest_egyik_legendas_szorakozohelye","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a63e5884-385b-425e-aba7-25dc3ec723a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83a1353-42de-4674-945f-3fc3bfb9d248","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_Bezar_Budapest_egyik_legendas_szorakozohelye","timestamp":"2018. március. 28. 07:30","title":"Bezár Budapest egyik legendás szórakozóhelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae782a1-b57c-40ad-946d-271d50f091e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azzal igyekezett felrázni a kazahok elleni zakó után játékosait, hogy ő is elveszítette több első mérkőzését szövetségi kapitányként. ","shortLead":"Azzal igyekezett felrázni a kazahok elleni zakó után játékosait, hogy ő is elveszítette több első mérkőzését szövetségi...","id":"20180326_Leekens_nem_foglalkozik_a_negativ_kritikakkal_inkabb_tovabb_kiserletezik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ae782a1-b57c-40ad-946d-271d50f091e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e7b323-7dd1-41bb-aad7-08a7a9f028f9","keywords":null,"link":"/sport/20180326_Leekens_nem_foglalkozik_a_negativ_kritikakkal_inkabb_tovabb_kiserletezik","timestamp":"2018. március. 26. 18:15","title":"Leekens nem foglalkozik a negatív kritikákkal, inkább tovább kísérletezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01f1599-dda4-45dc-ba3e-d8f7a51eb2ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó az Egyesült Államokban leplezte le egyik legkelendőbb modelljének új kiadását.","shortLead":"A japán gyártó az Egyesült Államokban leplezte le egyik legkelendőbb modelljének új kiadását.","id":"20180328_itt_a_vadonatuj_toyota_rav4_mutatjuk_a_nepszeru_divatterepjaro_uj_generaciojat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b01f1599-dda4-45dc-ba3e-d8f7a51eb2ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b26f1c-0166-4286-bbbe-510c03cfa69f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_itt_a_vadonatuj_toyota_rav4_mutatjuk_a_nepszeru_divatterepjaro_uj_generaciojat","timestamp":"2018. március. 28. 09:21","title":"Itt a vadonatúj Toyota RAV4, mutatjuk a népszerű divatterepjáró új generációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]