[{"available":true,"c_guid":"d9309354-f404-4f25-8529-a23979c9c8a7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A napjainkba átültetett cselekmény vígjátéki félreértések sorozata egy olyan lakás körül, melyet – akár a háziak engedélyével, akár anélkül – mindenki kölcsönvesz ráadásul ugyanarra az éjszakára.","shortLead":"A napjainkba átültetett cselekmény vígjátéki félreértések sorozata egy olyan lakás körül, melyet – akár a háziak...","id":"20180329_Dobo_Kata_Kolcsonlakas_Filmalap","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9309354-f404-4f25-8529-a23979c9c8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b213504f-47f1-46f6-97ae-b58265eec151","keywords":null,"link":"/kultura/20180329_Dobo_Kata_Kolcsonlakas_Filmalap","timestamp":"2018. március. 29. 14:09","title":"350 millió forint gyártási támogatást kap Dobó Kata első rendezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69943d32-cf14-4070-8508-1681429ae503","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nemrég még akkor is tilos volt az abortusz Írországban, ha a terhesség az anya életét veszélyeztette, most már népszavazást tartanak a tilalom eltörléséről.","shortLead":"Nemrég még akkor is tilos volt az abortusz Írországban, ha a terhesség az anya életét veszélyeztette, most már...","id":"20180328_Nepszavazason_torolhetik_el_az_irek_a_vilag_egyik_legszigorubb_abortusztorvenyet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69943d32-cf14-4070-8508-1681429ae503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42bc48c-0b4b-426d-8e56-2a1403c4bf09","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Nepszavazason_torolhetik_el_az_irek_a_vilag_egyik_legszigorubb_abortusztorvenyet","timestamp":"2018. március. 28. 19:34","title":"Népszavazáson törölhetik el az írek a világ egyik legszigorúbb abortusztörvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Heineken a light sörét próbálta meg eladni egy jó hangulatúnak szánt hirdetéssel, de az üzenet nagyon félrement.","shortLead":"A Heineken a light sörét próbálta meg eladni egy jó hangulatúnak szánt hirdetéssel, de az üzenet nagyon félrement.","id":"20180328_Ez_most_egy_rasszista_hirdetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7bfe9a-f194-4613-b140-d1d8aa73ebd4","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Ez_most_egy_rasszista_hirdetes","timestamp":"2018. március. 28. 09:46","title":"Ez most egy rasszista hirdetés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e413d431-cdbe-4f35-9df4-aec33efcdc79","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Véget vet a trükközésnek Brüsszel.","shortLead":"Véget vet a trükközésnek Brüsszel.","id":"20180328_Sokat_hasznalja_a_kartyajat_kulfoldon_Ennek_orulni_fog","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e413d431-cdbe-4f35-9df4-aec33efcdc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee2b04b-9a9c-45a0-a93f-ca64847a690c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180328_Sokat_hasznalja_a_kartyajat_kulfoldon_Ennek_orulni_fog","timestamp":"2018. március. 28. 15:46","title":"Sokat használja a kártyáját külföldön? Ennek örülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29cc9631-8fb5-4ef4-81e5-f8a7aa0a7913","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Látványos kampányesemények helyett az ajtótól ajtóig-módszer a divat Szegeden. Némi plakátháború és pörkölt, sör, virsli azért akad, de inkább a személyes kapcsolatra gyúrnak a pártok.","shortLead":"Látványos kampányesemények helyett az ajtótól ajtóig-módszer a divat Szegeden. Némi plakátháború és pörkölt, sör...","id":"20180327_szeged_kampany_valasztas_2018","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29cc9631-8fb5-4ef4-81e5-f8a7aa0a7913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ace7b84-80d4-4e72-82dc-9e3ab8e743e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_szeged_kampany_valasztas_2018","timestamp":"2018. március. 27. 18:02","title":"Kampány van a mi utcánkban: Szegeden a kutyapárti jelölthöz csöngetett be a fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa az első, aki elődeivel ellentétben nem paptársainak mossa meg a lábát, hanem világi férfiaknak és nőknek, keresztényeknek és muzulmánoknak.","shortLead":"Ferenc pápa az első, aki elődeivel ellentétben nem paptársainak mossa meg a lábát, hanem világi férfiaknak és nőknek...","id":"20180328_tizenket_rab_labat_mossa_meg_a_papa_nagycsutortokon_egy_romai_bortonben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc040439-ce9d-4fc2-a4c7-71392c7b61a6","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_tizenket_rab_labat_mossa_meg_a_papa_nagycsutortokon_egy_romai_bortonben","timestamp":"2018. március. 28. 10:48","title":"Tizenkét rab lábát mossa meg a pápa nagycsütörtökön egy római börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180327_A_hanyas_is_sokszinu__Deutsch_reagalt_az_uj_kormanyplakatokat_ert_vadra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e176d8d9-14b2-4f3f-ae01-fbb25c64078c","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_A_hanyas_is_sokszinu__Deutsch_reagalt_az_uj_kormanyplakatokat_ert_vadra","timestamp":"2018. március. 27. 15:19","title":"A hányás is sokszínű - Deutsch reagált az új kormányplakátokat ért vádra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59794266-73ac-4a58-9835-f9fca5963c4b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"500 millió dollárt emelt el az állam szuverén alapjából a \"trónörökös\", korrupciós vizsgálat indult az exelnök fia ellen Angolában.","shortLead":"500 millió dollárt emelt el az állam szuverén alapjából a \"trónörökös\", korrupciós vizsgálat indult az exelnök fia...","id":"20180328_Bukott_a_csaladihaveri_rezsim_megindult_a_harc_a_lopott_penzekert_Angolaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59794266-73ac-4a58-9835-f9fca5963c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6530e216-24fd-4014-ace3-f940acb9f4a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Bukott_a_csaladihaveri_rezsim_megindult_a_harc_a_lopott_penzekert_Angolaban","timestamp":"2018. március. 28. 15:02","title":"Bukott a családi-haveri rezsim, hívei is buknak a lopott pénzekkel Angolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]