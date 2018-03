Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97f4bed2-e075-49c2-8add-622970dd94b3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Georges Leekens magyarázkodása sem volt semmi, de most egy meglepően realista edzői értékelés érkezett a másodosztályból.","shortLead":"Georges Leekens magyarázkodása sem volt semmi, de most egy meglepően realista edzői értékelés érkezett...","id":"20180328_Ilyen_tokeletesen_is_ritkan_magyarazza_meg_magyar_edzo_miert_nem_nyert_a_csapata","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97f4bed2-e075-49c2-8add-622970dd94b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b776ed-f061-4cb3-9da0-88459d747fa8","keywords":null,"link":"/sport/20180328_Ilyen_tokeletesen_is_ritkan_magyarazza_meg_magyar_edzo_miert_nem_nyert_a_csapata","timestamp":"2018. március. 28. 21:48","title":"Ilyen tökéletesen is ritkán magyarázza meg magyar edző, miért nem nyert a csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56409497-76ea-4d5a-b941-f96a0a2133f8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Vélemény.","shortLead":"Vélemény.","id":"20180327_facebook_fidesz_kulonbsegek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56409497-76ea-4d5a-b941-f96a0a2133f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94866fcb-bf18-47d7-944a-4e762a60ae18","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_facebook_fidesz_kulonbsegek","timestamp":"2018. március. 27. 14:03","title":"10 dolog, amiben a Facebook különbözik a Fidesztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb7ab3f-aa74-45d4-9919-64a7fe64361a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament CONT, azaz költségvetés-ellenőrzési bizottsága után a nőjogi is elmarasztalta Magyarországot. A nemek közti esélyegyenlőség a családpolitikára szűkül, a civileket támadó szabályozás pedig a nőjogi szervezetek működésére is rossz hatással van.



","shortLead":"Az Európai Parlament CONT, azaz költségvetés-ellenőrzési bizottsága után a nőjogi is elmarasztalta Magyarországot...","id":"20180327_Ujabb_pofon_az_EUtol_egy_nap_alatt_a_masodik__a_nojogi_bizottsag_is_biral","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbb7ab3f-aa74-45d4-9919-64a7fe64361a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f80a59-733c-48d2-94fa-ebe03f6e5888","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Ujabb_pofon_az_EUtol_egy_nap_alatt_a_masodik__a_nojogi_bizottsag_is_biral","timestamp":"2018. március. 27. 18:16","title":"Újabb pofon az EU-tól, egy nap alatt a második - a nőjogi bizottság is bírál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c49b44f-ad5f-4339-90e3-4172d53bcfcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lítium-ion akkumulátorok meghibásodása adott esetben veszélyt jelent a felhasználókra. Hogy mennyire, az az alábbi – azóta éppen hibája miatt visszahívott laptop esetét bemutató – videóból is jól látható.","shortLead":"A lítium-ion akkumulátorok meghibásodása adott esetben veszélyt jelent a felhasználókra. Hogy mennyire, az az alábbi –...","id":"20180328_hp_envy_laptop_akkumulator_tuz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c49b44f-ad5f-4339-90e3-4172d53bcfcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98d4d77-4d5b-4e58-9924-4ce66691e7f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_hp_envy_laptop_akkumulator_tuz","timestamp":"2018. március. 28. 20:03","title":"Ön is a töltőn hagyja éjszakára a laptopot? Ha megnézi ezt a videót, lehet, hogy többé nem fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376a2c54-f99a-4e17-b1ab-10e1e0b98e8f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Géniusz című sorozat második évadját - Antonio Banderas főszereplésével - részben Szentendrén forgatták, a werkfotókból pedig kiállítás nyílt a városban. ","shortLead":"A Géniusz című sorozat második évadját - Antonio Banderas főszereplésével - részben Szentendrén forgatták...","id":"20180328_Antonio_Banderas_megfordult_Szentendren_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=376a2c54-f99a-4e17-b1ab-10e1e0b98e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57124d3-4d89-4279-a104-ce94a68dc7fe","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_Antonio_Banderas_megfordult_Szentendren_is","timestamp":"2018. március. 28. 15:12","title":"Antonio Banderas megfordult Szentendrén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4d72cf-b752-4808-b1ba-e9d90b693f36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Villámgyors kormányinfó volt a kampányolás miatt. A kínos kérdésekre kevesebb, mint fél óra jutott. Percről percre tudósításunk.","shortLead":"Villámgyors kormányinfó volt a kampányolás miatt. A kínos kérdésekre kevesebb, mint fél óra jutott. Percről percre...","id":"20180328_Lazar_kormanyinfo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a4d72cf-b752-4808-b1ba-e9d90b693f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3001d529-dde3-4b6e-aa5c-b34f367e4bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Lazar_kormanyinfo","timestamp":"2018. március. 28. 14:31","title":"Lehet, hogy ez volt Lázár utolsó kormányinfója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddef293d-28c8-4a7b-a189-6a09cc812605","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem változtatott az MNB az alapkamaton.","shortLead":"Nem változtatott az MNB az alapkamaton.","id":"20180327_Husvet_elott_sem_nyultak_hozza_Matolcsyek_az_alapkamathoz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddef293d-28c8-4a7b-a189-6a09cc812605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab88a0da-7a40-4529-a50e-05dcd5b48aff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Husvet_elott_sem_nyultak_hozza_Matolcsyek_az_alapkamathoz","timestamp":"2018. március. 27. 14:13","title":"Húsvét előtt sem nyúltak hozzá Matolcsyék az alapkamathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11610559-7598-41d4-b02d-1aadf2ca500c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A személyiség jellegzetességei meghatározó szerepet játszanak abban, hogy az emberek hogyan képesek átélni a flow-élményeket, azaz mennyire merülnek el tevékenységeikben. Szerencsések, akik gyakran képesek a felfokozott állapotra.","shortLead":"A személyiség jellegzetességei meghatározó szerepet játszanak abban, hogy az emberek hogyan képesek átélni...","id":"20180329_Az_egyik_legjobb_emberi_tulajdonsag_ami_gazdagabba_teszi_az_eletet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11610559-7598-41d4-b02d-1aadf2ca500c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03e1c0d-e7d6-4b75-b07f-153d127ede25","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180329_Az_egyik_legjobb_emberi_tulajdonsag_ami_gazdagabba_teszi_az_eletet","timestamp":"2018. március. 29. 10:00","title":"Az egyik legjobb emberi tulajdonság, ami gazdagabbá teszi az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]