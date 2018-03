Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13aec521-143a-4813-8399-6c94c153beb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamikor péntek és hétfő között csapódhat a Földnek a 2016 óta nem működő Tienkung-1 (Mennyei Palota-1) kínai űrlaboratórium, amelynek roncsai mintegy ezer négyzetkilométernyi területen szóródhatnak szét.","shortLead":"Valamikor péntek és hétfő között csapódhat a Földnek a 2016 óta nem működő Tienkung-1 (Mennyei Palota-1) kínai...","id":"20180328_tienkung_1_mennyei_palota_urallomas_foldbe_csapodas_datuma","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13aec521-143a-4813-8399-6c94c153beb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92ae079-7783-4c75-bec1-b787be963538","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_tienkung_1_mennyei_palota_urallomas_foldbe_csapodas_datuma","timestamp":"2018. március. 28. 08:03","title":"Nincs tovább, itt az idő: péntek és hétfő között csapódik a Földbe a 8500 kilós, irányíthatatlanná vált űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól már többnyire erősen vagy közepesen felhős lesz az ég – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.","shortLead":"Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól már többnyire erősen vagy közepesen felhős lesz az ég – olvasható...","id":"20180328_nem_csalas_nem_amitas_itt_a_tavasz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f241f7b-37eb-48be-a5c4-c32feede8f65","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_nem_csalas_nem_amitas_itt_a_tavasz","timestamp":"2018. március. 28. 06:29","title":"Nem csalás, nem ámítás: itt a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2213c7-ae66-4771-bf64-aeb83c9ca518","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fölborította a szlovákiai közéletet Ján Kuciák oknyomozó újságírónak és jegyesének meggyilkolása. A kényes helyzetben kulcsszerep hárult a szlovák-magyar pártra, a Most-Hídra, amely amúgy is ellentmondásos viszonyrendszerben igyekszik lavírozni - olvasható az e heti HVG-ben.","shortLead":"Fölborította a szlovákiai közéletet Ján Kuciák oknyomozó újságírónak és jegyesének meggyilkolása. A kényes helyzetben...","id":"20180328_Orbanek_Soros_bacsifele_hergelese_nem_biztos_hogy_Szlovakiaban_is_mukodik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab2213c7-ae66-4771-bf64-aeb83c9ca518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6a58d6-f8f0-4e06-8a9f-24219b1aab67","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Orbanek_Soros_bacsifele_hergelese_nem_biztos_hogy_Szlovakiaban_is_mukodik","timestamp":"2018. március. 28. 16:10","title":"\"Orbánék Soros bácsiféle hergelése nem biztos, hogy Szlovákiában is működik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d0ac99-5987-48d4-837b-fc37c92a26fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csatlakozik a Főtaxi a választás hétvégéjére tervezett taxis demonstrációhoz.","shortLead":"Nem csatlakozik a Főtaxi a választás hétvégéjére tervezett taxis demonstrációhoz.","id":"20180327_A_Fotaxi_nem_all_be_az_Uber_kinyiroi_melle_a_tervezett_repteri_blokadban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d0ac99-5987-48d4-837b-fc37c92a26fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0ad5c2-2afb-4e9b-893e-e62cda0d22e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_A_Fotaxi_nem_all_be_az_Uber_kinyiroi_melle_a_tervezett_repteri_blokadban","timestamp":"2018. március. 27. 17:26","title":"A Főtaxi nem áll be az Uber kinyírói mellé a tervezett reptéri blokádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269c4f5a-4757-453f-94b9-9038bf8378d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Transznemű esküvőre gyűlt össze a vendégsereg Angliában. Egy korábban férfi katonatisztként élő menyasszony kelt egybe az évekkel ezelőtt még nőként élő vőlegényével. ","shortLead":"Transznemű esküvőre gyűlt össze a vendégsereg Angliában. Egy korábban férfi katonatisztként élő menyasszony kelt egybe...","id":"20180327_Erre_varrjon_gombot_a_KDNP_igy_lesz_hazaspar_ket_transznemubol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=269c4f5a-4757-453f-94b9-9038bf8378d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880150b7-020f-45a0-8a0f-9b1a649bc0a9","keywords":null,"link":"/elet/20180327_Erre_varrjon_gombot_a_KDNP_igy_lesz_hazaspar_ket_transznemubol","timestamp":"2018. március. 27. 14:58","title":"Erre varrjon gombot a KDNP: így lesz házaspár két transzneműből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcdf8cd2-3d9f-4865-8543-cb25779e9a7a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az ízeket nem teszteltük, az árakat néztük meg azt követően, hogy hétfőn kihirdették, melyik budapesti éttermek viselhetik az elismerést.","shortLead":"Az ízeket nem teszteltük, az árakat néztük meg azt követően, hogy hétfőn kihirdették, melyik budapesti éttermek...","id":"20180328_Michelincsillagos_etteremben_enne_Ennyi_penzt_vigyen_magaval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcdf8cd2-3d9f-4865-8543-cb25779e9a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e539a8b-39af-4f4e-898b-7841b9907d82","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180328_Michelincsillagos_etteremben_enne_Ennyi_penzt_vigyen_magaval","timestamp":"2018. március. 28. 11:36","title":"Michelin-csillagos étteremben enne? Ennyi pénzt vigyen magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa81850-71b1-4509-ae38-da82aafe6f43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó elárulta, hogy a közeljövőt illetően igen komoly dízel-tervei vannak. ","shortLead":"A bajor gyártó elárulta, hogy a közeljövőt illetően igen komoly dízel-tervei vannak. ","id":"20180327_a_dizel_egyaltalan_nem_halott_legalabbis_a_bmw_szerint_biztosan_nem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aa81850-71b1-4509-ae38-da82aafe6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094b6f67-9a68-4bd3-82b8-11206a9e5b71","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_a_dizel_egyaltalan_nem_halott_legalabbis_a_bmw_szerint_biztosan_nem","timestamp":"2018. március. 27. 13:16","title":"A dízel egyáltalán nem halott, legalábbis a BMW szerint biztosan nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Közel hatmilliárd forint nyereséggel zárta az Opus Global 2017-et - derül ki a most kiadott jelentésből.","shortLead":"Közel hatmilliárd forint nyereséggel zárta az Opus Global 2017-et - derül ki a most kiadott jelentésből.","id":"20180328_Egy_ev_alatt_megtriplazta_a_bevetelet_Meszaros_Lorinc_cegcsoportja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3783f9fc-1951-4e60-9fa4-949acff8da08","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_Egy_ev_alatt_megtriplazta_a_bevetelet_Meszaros_Lorinc_cegcsoportja","timestamp":"2018. március. 28. 21:18","title":"Egy év alatt megtriplázta a bevételét Mészáros Lőrinc cégcsoportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]